Quân Ukraine phản công vào Avdiivka, bị quân Nga truy kích, đánh bật

Sau khi Quân đội Ukraine triệt thoái khỏi thành phố chiến lược Avdiivka vào giữa tháng 2, quân Ukraine rút về phía tây thành phố, lập tuyến phòng ngự lâm thời, nhưng bị quân Nga liên tiếp truy kích, đánh bật ra khỏi tuyến phòng ngự thứ nhất và thứ hai. Theo thông tin từ hãng tin Nga RIA Novosti, Ukraine vẫn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “tấn công tập trung” quy mô lớn, có thể diễn ra vào mùa xuân này; bởi nguồn viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine từ Mỹ có thể sẽ được khơi thông vào cuối mùa xuân này. Vào ngày 9/3, Quân đội Nga thông báo, quân Ukraine đã mở cuộc phản công quy mô lớn vào 3 làng thuộc tuyến phòng thủ thứ hai, mà họ đã để mất vào ngày 29/2, đó là Berdychi, Orlivka , Tonen'ke; tình hình khu vực này trong vòng 48 giờ qua vô cùng căng thẳng. Tuyên bố của cụm quân "Miền Trung" của Nga nêu rõ, Quân đội Ukraine đã tập trung Lữ đoàn bộ binh cơ giới 23, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 và Lữ đoàn xung kích đường không 78 tấn công vào Avdiivka. Tuy nhiên, 8 đợt tấn công liên tiếp vào Avdiivka đều bị Nga đập tan; nhóm "Trung tâm" của Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 400 quân Ukraine, làm tan vỡ ý đồ của họ. Cùng ngày, phía Ukraine không cập nhật "kết quả" của cuộc phản công này, có vẻ như họ chưa đạt được tiến triển nào ở mặt trận này. Một ngày trước cuộc phản công, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Sersky và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng đã có cuộc điện đàm; trong đó Tướng Sersky đề nghị “chú ý đến vấn đề tiếp tế cho binh lính Ukraine ở tiền tuyến”. Theo thông tin của Trung tâm báo chí nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) vào cuối tháng 2, Nga đã áp dụng cách tiếp cận "đánh chắc, tiến chắc". Sau khi chiếm Avdiivka, tranh thủ khi quân Ukraine đứng chân chưa vững và vẫn đang “bị choáng”, Nga tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, tiếp tục đẩy quân Ukraine ra xa khỏi khu vực thành phố. Các lực lượng trong thành phố Avdiivka còn lại không nghỉ ngơi, mà ngay lập tức củng cố hệ thống công sự trận địa, tiến hành rà phá mìn, sửa chữa các chiến hào do Ukraine để lại và xây dựng thêm công sự chiến đấu mới. Vì vậy, việc Ukraine phản công vào Avdiivka khó đạt được tiến triển. Các nhà quan sát cho rằng, Tướng Syrsky nổi tiếng với các hoạt động phản công, ông đã lên kế hoạch phản công theo hướng Kharkov vào năm 2022 và đánh bại Quân đội Nga. Tuy nhiên, nhiều đợt phản công của Ukraine từ năm ngoái đến nay đều chưa phát huy hiệu quả. Nga vốn đã có kinh nghiệm đối phó với những “cuộc phản công bất ngờ” của Ukraine và đã chứng minh rằng, Ukraine rất khó giành lại được vùng đất bị chiếm đóng, đặc biệt là Ukraine đang gặp nhiều khó khăn lớn như hiện nay. Về phía Nga, sau khi rút ra bài học về việc tiến quá nhanh và rút lui cũng quá nhanh vào năm 2022, Nga hiện tại đã bố trí một số lượng lớn bãi mìn phòng thủ và sử dụng UAV để tuần tra khu vực chiến tuyến. Đặc biệt là khu vực phía nam Ukraine, Nga đã xây dựng phòng tuyến Surovikin nổi tiếng, với chiều sâu phòng ngự đủ để ngăn chặn những chiến dịch phản công lớn như chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine, được tiến hành vào năm 2023. Đặc biết là sức mạnh của Quân đội Nga ở miền đông Ukraine ngày càng mạnh hơn, họ đã huy động một số lượng lớn quân nhập ngũ, khắc phục tình trạng phòng tuyến trống rỗng quân như năm 2022. Đó là các lý do Ukraine không thể lặp lại “kỳ tích đột kích” năm 2022. Điều đáng nói là các thông tin cho thấy, pháo binh và Không quân Nga vẫn có lợi thế áp đảo trước Ukraine trên chiến tuyến. Sau khi Ukraine phát động phản công, Quân đội Nga đã nhanh chóng tấn công 350 mục tiêu bên phía Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy, 13 cứ điểm và hơn 80 trận địa pháo binh dã chiến, gây ra sự hỗn loạn ở hậu phương Ukraine. Đồng thời, lợi thế về pháo binh và đặc biệt là Không quân Nga, đã khiến nhuệ khí của binh sĩ Ukraine xuống thấp; nhiều lính Ukraine khó có thể bất chấp hỏa lực pháo binh, không quân và UAV tự sát vô cùng nguy hiểm, để xung phong vào trận địa của Nga. Một số nhà bình luận cho rằng, thành công của Tướng Syrsky vào năm 2022 là do yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, Quân đội Nga chủ quan, chưa để ý tới Kharkov, quân số của họ phân tán rất nhiều, nên mới bị Ukraine đánh bại. Nhưng hai năm sau, khi thế trận phòng ngự được Quân đội Nga xây dựng vững chắc như phòng tuyến Surovikin, nên việc Tướng Syrsky dựa vào chiêu “tấn công bất ngờ” để giành chiến thắng đã không còn thực tế nữa, mà việc này càng làm cho Ukraine tổn thất thêm quân số mà thôi (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik). Chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams thứ tư của Ukraine bị quân Nga tiêu diệt ở tây Avdiivka. Nguồn: Sputnik.

