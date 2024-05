Quân đội Mỹ thay đổi huấn luyện từ kinh nghiệm thực chiến ở Ukraine

Cuộc chiến tổng lực ở Ukraine đã bộc lộ những sai sót trong huấn luyện chiến đấu của Quân đội Mỹ hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, Quân đội Mỹ đã bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn huấn luyện mới. Ví dụ, kíp xe tăng M1 Abrams hiện cần đạt được cấp độ kỹ năng mới.

Những sai sót trong huấn luyện chiến đấu của Quân đội Mỹ Theo nguồn tin của Mỹ, các phân đội xe tăng đang bắt đầu học cách tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 2,4 km (1,5 dặm). Trước đây, họ được huấn luyện để tấn công các mục tiêu trong phạm vi 1,8 km (1,1 dặm). Các thông số bị đánh giá thấp trước đây không phải do các quyết định “quan liêu” của Quân đội Mỹ, mà chỉ là sự phản ánh kinh nghiệm. Sở chỉ huy của Sư đoàn BBCG số 3 đóng ở Stewart, cũng là căn cứ quân sự lớn nhất ở phía đông sông Mississippi và là nơi đóng quân của khoảng 18.000 binh sĩ. Tuy nhiên, con số này có xu hướng biến động do nhiệm vụ và huấn luyện. Cùng với đó tiêu chuẩn về thời gian hoàn thành bài bắn cũng đã được điều chỉnh; trước đây, kíp xe tăng Mỹ được yêu cầu phải bắn trúng 4 mục tiêu trong vòng 2 phút (120 giây). Giờ đây, số lượng mục tiêu vẫn giữ nguyên, nhưng thời gian bắn trúng mục tiêu đã giảm xuống còn 75 giây. Trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ không tham gia vào một cuộc chiến tranh tổng lực cường độ cao như cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, khi cả hai bên đều được trang bị tốt và huấn luyện bài bản. Các cuộc chiến mà Quân đội Mỹ tham gia, đặc biệt là ở Iraq và Afghanistan, thường đối thủ được trang bị và huấn luyện kém; đó là lý do chính khiến kíp xe tăng Mỹ được huấn luyện để hạ thấp thông số. Sư đoàn bộ binh cơ giới (BBCG) số 3 sẽ là đơn vị đầu tiên thực hiện huấn luyện theo tiêu chuẩn chiến đấu mới để rút kinh nghiệm, làm cơ sở để huấn luyện cho các kíp xe bọc thép trong toàn Quân đội Mỹ. Sư đoàn BBCG số 3 của Quân đội Mỹ có trụ sở chính tại Fort Stewart, bang Georgia. Đây là một sư đoàn binh chủng hợp thành của Quân đội Mỹ có một lịch sử lâu dài và những chiến công lừng lẫy; được đánh giá là một trong những sư đoàn có khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức cơ động cao, vận dụng chiến thuật linh hoạt nhất trong Quân đội Mỹ. Kể từ khi thành lập, Sư đoàn BBCG số 3 đã tham gia vô số cuộc xung đột từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, Chiến tranh Kosovo, đến Chiến tranh Iraq và Chiến tranh Afghanistan… Sư đoàn BBCG số 3 có số lượng xe tăng lớn, mặc dù con số chính xác vẫn được giữ bí mật, nhưng người ta biết rằng, một sư đoàn thiết giáp điển hình của Quân đội Mỹ như Sư đoàn BBCG số 3 có hàng trăm xe tăng đang hoạt động, chủ yếu là xe tăng M1 Abrams. Quân đội Mỹ đang thực hiện những thay đổi lớn đối với phương pháp huấn luyện của mình, dẫn đầu là Trung sĩ Ryan Roush của Tiểu đoàn chiến đấu thuộc Lữ đoàn thiết giáp số 1. Trung sĩ Ryan Roush cho biết, đơn vị anh ta đang chuyển sang các phương pháp huấn luyện tiêu chuẩn hóa, để đảm bảo tính thống nhất cho tất cả binh sĩ, bất kể nguồn gốc. Trung sĩ Roush cho rằng, sự thay đổi này sẽ củng cố tính đồng nhất của các tiêu chuẩn chiến đấu và kỳ vọng về hiệu suất chiến đấu đối với mỗi người lính xe tăng. Hiện tại, các kíp xe tăng của Sư đoàn BBCG số 3 và trong toàn Quân đội Mỹ sẽ thực hiện huấn luyện theo quy trình từ thấp lên cao theo 6 tiêu chuẩn cơ bản và mỗi tiêu chuẩn có yêu cầu chứng nhận riêng. Các tiêu chuẩn huấn luyện kíp xe tăng của Quân đội Mỹ đó là: Tiêu chuẩn I: Huấn luyện xạ kích; Tiêu chuẩn II: Huấn luyện mô phỏng; Tiêu chuẩn III: Huấn luyện bắn đạn thật; Tiêu chuẩn IV: Kỹ năng nền tảng cơ bản; Tiêu chuẩn V: Thực hành; Tiêu chuẩn VI: Huấn luyện chuyên môn. Sau khi hoàn thành huấn luyện theo các tiêu chuẩn trên, kíp xe tăng mới được tham gia diễn tập bắn đạn thật. Theo truyền thống, pháo thủ là người có nhiệm vụ quan sát, lấy phần tử và ngắm bắn. Nhưng Trung sĩ Daniel Brandon, pháo thủ chính của Lữ đoàn Thiết giáp số 1 Abrams cho biết, theo tiêu chuẩn huấn luyện mới, tất cả thành viên kíp xe tăng phải đảm nhiệm được vị trí của pháo thủ cũng như các vị trí khác trong kíp xe, như lái xe, chỉ huy xe và nạp đạn. Đây là hai thay đổi lớn (thời gian bắn và cự ly bắn) đã xảy ra trong Quân đội Mỹ đối với các lữ đoàn xe tăng. Tuy nhiên, việc huấn luyện kíp xe tăng để sử dụng xe tăng Abrams không có nhiều thay đổi lớn. Thời gian huấn luyện vẫn là 15 tuần và tiêu chuẩn huấn luyện vẫn cơ bản như trước kia. Đầu tiên là huấn luyện lý thuyết và bài tập thực hành, các khóa học lý thuyết trên lớp bao gồm nhiều đề mục khác nhau, bao gồm các khía cạnh kỹ thuật của xe tăng như hệ thống động cơ, hệ thống truyền động, hệ thống vũ khí, hệ thống liên lạc... Các học viên cũng học chiến thuật sử dụng xe tăng trong chiến đấu, chính trị tư tưởng… Tiếp theo là việc sử dụng trình mô phỏng. Các học viên đầu tư thời gian đáng kể vào thiết bị mô phỏng, học cách vận hành xe tăng và hệ thống vũ khí của nó trong một môi trường an toàn, được kiểm soát. Sau khi huấn luyện trên thiết bị mô phỏng, học viên sẽ di chuyển lên xe tăng thực tế để thực hành lái xe và bắn pháo tại các thao trường bắn. Cuối cùng, các học viên được tham gia huấn luyện tại chỗ và sử dụng xe tăng M1 trong môi trường chiến đấu mô phỏng. Những bài tập này kiểm tra khả năng làm việc nhóm, đưa ra quyết định nhanh chóng và thực hiện dưới áp lực. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện nghiêm ngặt, họ sẵn sàng sử dụng xe tăng M1 trong chiến đấu thực tế. Chiến thuật “bắn và di chuyển” là chiến thuật điển hình của xe tăng M1, vốn được sử dụng để chống lại các đợt tấn công “sóng thép” của Quân đội Liên Xô trên vùng đồng bằng Tây Âu trong Chiến tranh Lạnh. (Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ, TASS, Army Recognition).

