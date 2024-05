Xem chi tiết BMW M4 CS 2025 từ 3,2 tỷ đồng vừa ra mắt

Hãng xe Đức mới đây đã công bố ra mắt BMW M4 CS 2025 mới. Đây là mẫu coupe 2 cửa hiệu suất cao do phân nhánh BMW M sản xuất, định vị nằm dưới M4 CSL và bên trên BMW M4 Competition xDrive. Hãng xe xứ Bravia cho biết M4 CS mới được trang bị khối động cơ mạnh mẽ hơn đồng thời cắt giảm tối đa trọng lượng, giúp mang lại khả năng vận hành vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm. BMW M4 CS thế hệ mới vẫn được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 3.0L quen thuộc. Tuy nhiên, các kỹ sư của thương hiệu Đức đã thực hiện hàng loạt tinh chỉnh với khối động cơ này, giúp tăng công suất cực đại từ 523 mã lực lên 550 mã lực, trong khi mô-men xoắn vẫn được giữ ở mức mô-men 649 Nm. Đi kèm với đó là hộp số M Steptronic 8 cấp với tính năng Drive Logic và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive. BMW cho biết mẫu coupe thể thao này có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 3,4 giây, trước khi đạt vẫn tốc đa là 302 km/h. Trong bài thử nghiệm trên đường đua Nürburgring, M4 CS cán vạch đích với thời gian là 7 phút 21,99 giây. Là một mẫu xe dành cho đường đua, những nâng cấp của BMW đối với M4 CS chú trọng vào việc cắt giảm tối đa khối lượng, trong khi vẫn phải duy trì độ bám đường, tính khí động học và các yếu tố hiệu suất khác. BMW cho biết M4 CS mới nhẹ hơn khoảng 20kg so với biến thể M4 Competition xDrive nhờ vào việc sử dụng vật liệu nhựa gia cố carbon (CFRP) ở hàng loạt chi tiết như mui xe, cản trước và bộ khuếch tán phía sau. Khoang nội thất của mẫu xe này cũng được cắt giảm tối đa trọng lượng nhờ vào việc trang bị tiêu chuẩn ghế M carbon và nhiều chi tiết như bảng điều khiển trung tâm và cần số làm từ vật liệu nhẹ. Ngoài ra, hệ thống ống xả của M4 CS mới cũng nhẹ hơn thế hệ trước khoảng 3,6 kg. Nhằm nâng cao khả năng của M4 CS, BMW đã trang bị cho mẫu coupe này bộ lốp xe đua tới từ thương hiệu Michelin. Bên cạnh đó, hãng cũng cung cấp lốp Ultra Track dưới dạng tùy chọn miễn phí. Mâm xe hợp kim BMW M với 2 màu đen hoặc vàng, kích thước 19 inch ở phía trước và 20 inch ở phía sau. Nội thất của chiếc xe có màu đen đặc biệt với đường viền màu đỏ, bọc da Alcantara. Trong khi đó, ngoại thất xe có 2 tùy chọn màu sơn xanh Riviera hoặc xanh Frozen Isle of Man. Logo CS được trang trí trên ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm, bệ cửa, trên cốp xe và lưới tản nhiệt. Mức giá xe BMW M4 CS 2025 khởi điểm là 124.675 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng). Xe sẽ được bắt đầu sản xuất vào tháng 7 và giao hàng vào cuối năm nay. Video: Giới thiệu BMW M4 CS 2025 thế hệ mới.

