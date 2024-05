Quân Pháp đã tới Ukraine tham gia chiến đấu ở mặt trận Donbass

Truyền thông Nga dẫn lời một nhà báo Pháp đưa tin, một số lượng nhỏ binh sĩ của Pháp đã được triển khai tới mặt trận ở Donbass để sát cánh chiến đấu cùng Quân đội Ukraine chống lại quân Nga. Christelle Neant, nữ phóng viên chiến trường người Pháp, thường trú tại nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), tin chắc rằng có lính Pháp đang chiến đấu với quân đội Nga ở mặt trận phía đông Donbass cùng với Quân đội Ukraine. Christelle Neant nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS của Nga hôm 8/5 rằng: "Tôi gần như chắc chắn có lính Pháp trên chiến trường Ukraine. Nếu không, Quân đội Ukraine chưa qua huấn luyện sẽ không thể sử dụng pháo tự hành Caesar". Nữ nhà báo người Pháp cho biết, như một phần của quy trình tuyển dụng, Kiev đang huy động quân số không có kinh nghiệm chiến đấu, trình độ quân sự chuyên môn và đưa họ ra tiền tuyến "chỉ sau hai hoặc ba tuần huấn luyện". "Trên thực tế, sau ba tuần huấn luyện, không thể sử dụng pháo tự hành như pháo CAESAR. Điều này có nghĩa là những người khác có kinh nghiệm hơn đang sử dụng chúng. Rõ ràng đó phải là những người có kiến thức quân sự và kinh nghiệm sử dụng những loại vũ khí đó. Nói một cách dễ hiểu, các quân nhân chuyên nghiệp hoặc cựu chiến binh người Pháp đang sử dụng những khẩu pháo hiện đại CAESAR; đó là lý do tại sao tôi tin rằng binh lính Pháp đã có mặt trên chiến trường”, Neant nói với TASS. Theo quan điểm của Niant, việc Pháp điều quân quy mô nhỏ tới Ukraine là nhằm giảm thiểu những rủi ro chính trị mà các nhà lãnh đạo hiện tại của Pháp có thể gặp phải. "Hiện tại, việc gửi số lượng lớn quân tới chiến trường ác liệt như Ukraine là một rủi ro đáng kể đối với Tổng thống Pháp Macron. Nếu tất cả họ đều thiệt mạng, ông ấy sẽ phải gánh chịu hậu quả", Niante nói. Đồng thời cô cũng cho biết, Quân đội Pháp hợp lý hóa cho những cái chết “bất thường”. "Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ ông ấy (Tổng thống Macron), sẽ gửi hàng nghìn quân tới chiến trường Ukraine. Nếu không, Chính phủ Pháp sẽ giải thích thế nào cho hàng nghìn gia đình tại sao con em họ phải đến Ukraine chiến đấu?", Niant nói tiếp. Ngoài ra, theo tin tức khác mà tác giả đã xem, việc Pháp đưa quân đến Ukraine không có gì là bí mật. Theo cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Bryen, "Pháp đã chính thức điều đợt quân đầu tiên tới Ukraine". Ông Bryan nói rằng, Pháp đã gửi quân "để hỗ trợ Lữ đoàn cơ động độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavyansk". Những người lính Pháp được cho là thuộc Trung đoàn bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của Quân đoàn nước ngoài của Pháp. Tuy nhiên theo một số thông tin, đây là những lính lê dương, nếu thiệt mạng, nhà chức trách Pháp không phải chịu trách nhiệm. Thứ trưởng Bryan nói: “100 lính Pháp đầu tiên là các chuyên gia pháo binh và trinh sát. Những binh sĩ này được triển khai trực tiếp tại khu vực giao tranh ác liệt và được điều tới để giúp Quân đội Ukraine chống lại bước tiến của Nga ở Donbass”. Cựu quan chức Mỹ cũng cho biết, dự kiến khoảng 1.500 lính lê dương nước ngoài của Pháp sẽ tới Ukraine trong thời gian tới. Ngoài ra, kênh "Biên niên sử quân sự" trên mạng xã hội Telegram hồi tháng trước đưa tin rằng, lực lượng dẫn đầu của “Quân đoàn lê dương Pháp” đã đến thành phố Slavyansk để giúp Quân đội Ukraine chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng của Quân đội Nga. Kênh "Biên niên sử quân sự" này cho biết, vào thời điểm đó, đã có 100 quân nhân Pháp trong thành phố. Những binh sĩ Pháp này đã trở thành một phần của Lữ đoàn 54 Quân đội Ukraine. Các nhà báo của kênh "Biên niên sử quân sự" cho biết, đợt quân Pháp đầu tiên tới Slavyansk chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát pháo binh và kỹ thuật công binh, bao gồm cả việc xây dựng các công trình phòng thủ và công sự dã chiến. Kênh "Biên niên sử quân sự" lưu ý, tin tức này phù hợp với tuyên bố trước đó của ông Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga. Theo các phóng viên, tổng số quân Pháp có thể gửi tới Ukraine là 2.000 quân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova hồi đầu tháng 4 cho biết, Pháp có thể đã đưa khoảng 1.500 binh sĩ tới Ukraine chiến đấu. Tổng thống Pháp Macron để ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh Paris hiện chưa có kế hoạch như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist hôm 2/5, ông nêu ra 2 điều kiện để đưa quân tới Ukraine, trong đó có yêu cầu của Kiev và việc quân Nga đột phá trên tiền tuyến. Trước tình hình hiện nay, ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, hôm 12/5 cảnh báo rằng, việc các nước phương Tây đưa quân tới Ukraine sẽ trực tiếp lôi kéo nước này vào cuộc chiến và Nga sẽ phải đáp trả, thậm chí có thể gây ra "một cuộc xung đột toàn cầu". (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, ABC News, TASS). Lính Ukraine sử dụng pháo tự hành CAESAR mà Pháp viện trợ ở chiến trường Donbass. Nguồn: Ukrinform.

