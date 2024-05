Điều gì phải đến sẽ đến, trước đó, Quân đội Ukraine liên tục tổ chức tấn công khu vực biên giới Belgorod ở phía tây nước Nga, đẩy nhanh tốc độ thành lập “Quân đoàn tự do Nga”, mạo hiểm tấn công vào lãnh thổ Nga... Những điều này là “không thể chấp nhận” với Moscow. Và nhiệm vụ của Quân đội Nga hiện nay là thiết lập vùng đệm quân sự rộng khắp ở Ukraine, để đảm bảo rằng, các Lực lượng Vũ trang Ukraine (và cả những thế lực chống Nga), không còn có thể gây ra mối đe dọa đối với biên giới phía tây của Nga. Được biết, vùng đệm quân sự do Nga thiết lập bao gồm hầu hết các khu vực ở Kharkov và Sumi, hai tỉnh có đường biên giới giáp Nga. Theo các cố vấn quân sự NATO, trận chiến Kharkov sắp bắt đầu. Hiện tại, Nga đã bổ nhiệm Tướng Lapin làm tư lệnh đầu tiên của Tập đoàn quân "N" của Nga. Theo truyền thông Nga đưa tin, ngay sau khi nhậm chức, Tướng Lapin đã thị sát quân Nga đóng tại Kupinsk và đích thân thị sát việc triển khai Quân đội Nga tại đây. Theo suy đoán của các cố vấn quân sự NATO, Quân đội Nga sẽ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov vào khoảng cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Theo một số thông tin, ngà Tướng Lapin nhậm chức, đơn vị pháo binh tầm xa của Nga phối hợp với không quân mở màn cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, Không quân Nga thực hiện ném bom suốt đêm. Ngày hôm đó, thành phố Kharkov liên tục phát còi báo động. Theo những người dân tại đây, các đám cháy do vụ nổ gây ra, có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kharkov đã tăng cường cảnh giác, nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga gây ra. Theo các nguồn tin tình báo của Ukraine, Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công Kharkov trước thời hạn. Theo các nguồn tin, Quân đội Nga đã cử các phân đội công binh đến rà phá bom mìn của Ukraine ở vùng Kharkov và Sumy. Kể từ đó, Quân đội Nga liên tục tấn công các mục tiêu quan trọng của Ukraine ở Kharkov, khiến các nhà máy quốc phòng của Ukraine ở Kharkov phải ngừng hoạt động và chuyển sang khu vực miền tây. Ngoài ra, các cơ sở năng lượng ở Kharkov bị các đòn tấn công của Nga phá hủy nặng nề, người dân Ukraine ở khu vực thành thị Kharkov bắt đầu di tản tránh chiến sự với số lượng lớn. Như vậy có thể thấy, các vụ tấn công vào Kharkov của Nga ác liệt thế nào. Được biết, quy mô của Tập đoàn quân "N" của Nga là khoảng 70.000 người, tất cả đều được trang bị xe tăng và xe chiến đấu bộ binh hoàn toàn mới, cũng như các đơn vị tấn công tên lửa đặc biệt. Liệu Quân đội Nga có thể nhanh chóng chiếm được Kharkov và thiết lập vùng đệm quân sự hay không, đã thu hút sự chú ý của giới quan sát. Đối với Quân đội Nga, trận chiến này không thể thua; do vậy có thể họ phải sử dụng 100% hiệu quả chiến đấu để đánh bại quân Ukraine. Một khi chiếm được Kharkov, lực lượng ở đây cũng có thể hợp lực với Quân đội Nga trên mặt trận Donbass. Khi đó, Quân đội Nga có thể tạo thuận lợi trên chiến trường Donbass. Về vấn đề này, Ukraine cũng rất coi trọng tuyến phòng thủ của Kharkov. Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã ra lệnh cho 75.000 binh sĩ tổ chức phòng thủ, trong đó có một số lượng lớn lính đánh thuê phương Tây cũng đã tới đây. Điều đáng chú ý là mục tiêu chiến lược của Quân đội Nga rất có thể coi Kharkov là một “máy xay thịt” Bakhmut khác. Theo thông tin, Quân đội Nga bất ngờ giảm tốc độ tấn công vào pháo đài Kupyansk ở ngoại ô phía nam Kharkov. Theo lệnh của Tướng Syrsky, ngày càng nhiều quân Ukraine bắt đầu tăng viện cho hướng Kharkov. Một số chuyên gia quân sự phân tích, tính toán của Nga là thay vì giao tranh với quân Ukraine trên nhiều mặt trận, tốt hơn hết nên thu hút quân Ukraine về Kharkov và tiêu diệt ngay lập tức. Hiện tại, các nhà máy quân sự của Nga đang sản xuất bom dẫn đường FAB-500, FAB-1500 và FAB-3000 hết công suất. Quân Ukraine trước đây từng bị ném bom, nên tâm lý rất sợ hãi với loại vũ khí này. Với rất nhiều binh sĩ Ukraine tập trung ở Kharkov lần này, có thể Quân đội Nga sẽ sử dụng nhiều máy bay ném bom hơn. Đến lúc đó, tất cả bom nhiệt áp và bom chùm của Nga sẽ là vũ khí sát thương khủng khiếp với Quân đội Ukraine. Đối với Quân đội Ukraine, họ đã mất đi ưu thế trên không và khả năng phòng không; vậy họ còn có thể dùng gì để chống lại quân Nga? (Nguồn ảnh: Avia.pro, CNN, Ukrinform).

