Cơn ác mộng của lính Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên Tiên

Zhang Taofang (1931 - 2007) là một lính bắn tỉa Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên, được cho là đã tiêu diệt 214 người với 442 phát súng trong 33 ngày bằng súng trường không có ống ngắm.



Vào ngày 11/1/1953, Zhang, người mới nhập ngũ chưa được hai năm và cùng với các binh sĩ của đại đội 8, trung đoàn 214, quân đoàn 24, được điều đến Triangle Hill (đồi tam giác), nằm ở Sanggamryong, miền trung Triều Tiên. Ông được trang bị một khẩu Mosin – Nagant không có ống ngắm. Trận chiến trên đồi Tam giác (14/10 - 25/11/1952) là trận chiến lớn nhất và đẫm máu nhất năm 1952. Sau 42 ngày chiến đấu ác liệt, Tập đoàn quân số 8 của Mỹ đã không chiếm được ngọn đồi. Mặt khác, đối với Chí nguyện quân Trung Quốc, không chỉ Quân đoàn 15 ngăn chặn các cuộc tấn công của lính Liên hợp quốc tại Đồi Tam giác, các cuộc tấn công do Sư đoàn 44 thực hiện trên mặt trận Pyonggang cũng dẫn đến việc quân Trung Quốc chiếm được điểm cao Jackson vào ngày 30/11. Mặc dù Trung Quốc thương vong 11.500 người với nhiều đơn vị bị tổn thất rất nặng trong trận chiến, nhưng khả năng chịu đựng những tổn thất đó đã khiến Tập đoàn quân số 8 của Mỹ mất sức chiến đấu trong hơn hai tháng tiêu hao. Bộ Tư lệnh tối cao Trung Quốc coi chiến thắng là minh chứng rằng đánh tiêu hao là một chiến lược hiệu quả chống lại lực lượng Liên hợp quốc, trong khi họ trở nên hung hăng hơn trong các cuộc đàm phán đình chiến và trên chiến trường. Zhang Taofang trên chiến trường

Thương vong cao của Liên hợp quốc buộc tướng Mark Wayne Clark phải đình chỉ tất cả các hoạt động tấn công với quân số từ một tiểu đoàn trở lên, làm giảm các cuộc tấn công lớn của Liên hợp quốc trong phần còn lại của cuộc chiến. Clark và Tổng thống Mỹ Harry S. Truman sau đó đã tâm sự rằng trận chiến là một đòn giáng nghiêm trọng vào tinh thần của lực lượng Liên Hợp Quốc. Về phía Hàn Quốc, chiến thắng tại Sniper Ridge đã chứng minh rằng giờ đây họ có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công độc lập, mặc dù các cố vấn Mỹ không mấy ấn tượng với màn trình diễn của họ trong suốt trận chiến.

Bất chấp tác động và quy mô của nó, trận chiến ở đồi Tam giác là một trong những trận ít được biết đến nhất của Chiến tranh Triều Tiên trong giới truyền thông phương Tây. Đối với người Trung Quốc, chiến thắng đắt giá là cơ hội để phát huy giá trị của sự bền bỉ và hy sinh. Sự dũng cảm của những người lính Trung Quốc tại Đồi Tam giác đã nhiều lần được tôn vinh dưới nhiều hình thức truyền thông khác nhau. Qin Jiwei (Tần Cơ Vĩ) được tôn vinh là anh hùng của trận chiến và cuối cùng vươn lên trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Quân đoàn 15 trở thành một trong những đơn vị có uy tín nhất trong quân đội và Quân đoàn 15 trở thành quân đoàn dù đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1961. Nó vẫn là đơn vị quy mô quân đoàn tinh nhuệ nhất ở Trung Quốc ngày nay.

Khẩu carbine Mosin Nagant 7,62 mm của Zhang Taofang

Sau 18 ngày chờ đợi tại vị trí của mình, Zhang phát hiện ra kẻ thù và ngay lập tức nhắm bắn và bắn 12 phát đạn, nhưng trượt tất cả. Hành động này đã thu hút hỏa lực của kẻ thù, khiến ông suýt chút nữa bỏ mạng. Sau đó, ông cẩn thận phân tích lý do tại sao mình thất bại và tìm ra kỹ thuật để cải thiện khả năng bắn của mình. Ông đã bắn hạ một người vào ngày hôm sau. Vào ngày 15/2, ông đã bắn trúng 7 người với 9 viên đạn, vượt qua tỷ lệ của nhiều tay súng bắn tỉa có kinh nghiệm.

Theo số thứ tám của Báo ảnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc năm 2002, Zhang Taofang bắt đầu làm lính bắn tỉa từ ngày 29/1/1953 đến ngày 25/5, kéo dài 3 tháng 26 ngày. Cùng năm đó, ông được trao tặng anh danh hiệu "Anh hùng bắn tỉa hạng hai" và sau đó được Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao của Triều Tiên tặng "Huân chương Quốc kỳ hạng Nhất".

Sau chiến tranh, ông đã được chỉ định vào chương trình đào tạo phi công. Năm 1954, Zhang vào Trường Dự bị Hàng không số 5 Từ Châu và Trung đoàn 1 của Trường Hàng không số 5 Tế Nam, và trở thành phi công của Lực lượng Không quân. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1956. Từng là phi công chiến đấu tại Căn cứ Huấn luyện Gaomi số 1 của Lực lượng Không quân, lái máy bay tiêm kích MiG-15.

Tuy nhiên, cơ thể ông không thích nghi được với tình trạng thiếu oxy do sự thay đổi của các mẫu máy bay chiến đấu, Zhang Taofang trở thành một thành viên của lực lượng phòng không và giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng của một đơn vị thuộc lực lượng phòng không. Sau đó, ông làm giáo viên của Đại đội An ninh Căn cứ Không quân Duy Phường, học viên Trường Chính trị Không quân Thượng Hải, giảng viên của Đại đội An ninh Căn cứ Quận Sơn Đông Ngụy, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 9 thuộc Trung đoàn Tên lửa SHORAD và Phó Tư lệnh Mặt đất số 9 - Trung đoàn Tên lửa Phòng không.

Tháng 6/1985, ông nghỉ hưu. Năm 2003, Zhang là chủ đề của một bộ phim tài liệu của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ngày 29/10/2007, ông qua đời tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông.