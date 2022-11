Cơ hội nào cho Quân đội Nga và Ukraine tại chiến trường Kherson

Tại chiến trường Ukraine trong thời gian qua, điều khó khăn nhất đối với quân đội Nga, đó là việc quân đội Ukraine dựa vào các trận địa phòng ngự, được xây dựng kiên cố từ 8 năm qua và các khu đô thị để tiêu hao lực lượng quân Nga và hầu như phía Ukraine, không bao giờ xuất quân cho những trận đánh quyết định. Trong cuộc phản công tại Kharkov vừa qua, lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine lao ra và tiến hành xung phong thần tốc, đánh chiếm những khu vực được phòng thủ yếu của quân đội Nga. Trên thực tế, quân Ukraine luôn tránh các trận đánh tổng lực với chủ lực của quân đội Nga. Vì vậy, quân đội Nga chưa bao giờ có được cơ hội tiêu diệt lực lượng chủ lực lớn của quân đội Ukraine, và chỉ có thể “gặm nhấm” những vị trí phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine; nên tốc độ tiến quân rất chậm. Do vậy hơn 8 tháng sau khi xung đột bùng nổ, phần lớn lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn và chưa phải hứng chịu nhiều tổn thất. Và bây giờ thời cơ đang đến với quân đội Nga trên chiến trường Kherson. Tuy nhiên ở chiến trường Kherson, quân đội Nga hiện đang gặp phải bất lợi lớn nhất là sông Dnepr và cầu Kakhovka mới bị phá hủy, điều này làm cho công tác hậu cần và vận chuyển của quân đội Nga rất khó khăn. Tuy nhiên, điều thuận lợi là khoảng 60.000 quân thuộc 14 lữ đoàn chủ lực của quân đội Ukraine hiện đã tập trung xung quanh thành phố Kherson. Như vậy, Quân Ukraine đã không còn các pháo đài và công sự kiên cố bảo vệ và lúc này họ chỉ còn dựa vào các công sơ sài mới được xây dựng. Với một số lượng lớn quân số và vũ khí trang bị của Quân đội Ukraine, hiện đang được tập trung xung quanh thành phố Kherson và không có công sự kiên cố bảo vệ, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho quân đội Nga tiến hành hợp vây. Tại Kherson lúc này, quân đội Ukraine tập trung lực lượng với quyết tâm đánh thiệt hại nặng các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Nga. Trên thực tế, quân đội Nga cũng có cơ hội đánh một trận tiêu diệt và gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên hướng Kherson, quân đội Nga đã tập hợp 39 cụm chiến đấu cấp tiểu đoàn tăng cường (BTG) với hơn 30.000 quân, bao gồm cả Sư đoàn dù 76 tinh nhuệ của Nga và lực lượng vệ binh Chechnya. Đồng thời, quân đội Nga đã xây dựng các trận địa phòng ngự kiên cố bên ngoài rìa và trong thành phố Kherson. Một số lượng lớn các trận địa pháo binh và hầm hào đã được xây dựng ở phía bên kia sông Dnepr. Hiện Nga đã hoàn thành di dời một số lượng lớn dân cư tại Kherson sang bên kia sông, một mặt làm giảm gánh nặng về nhu cầu cung cấp của cư dân và đảm bảo đầy đủ nhu cầu hậu cần cho các đơn vị chiến đấu của Nga ở khu vực thành phố Kherson. Thứ hai, việc quân đội Nga đã di dời một lượng lớn cư dân Kherson sang bên kia sông, đồng thời một số lượng lớn “nhân viên tình báo ngầm” do Ukraine cài cắm, cũng bị buộc phải rời đi nếu không muốn để lộ vỏ bọc; như vậy Quân đội Ukraine mất đi một nguồn tin tình báo quan trọng. Ông Arestovich, cố vấn của văn phòng Tổng thống Zelensky cũng cho biết, hiện đang là thời tiết mùa mưa cuối thu, bùn lầy gây khó khăn cho việc cơ động và hoạt động tác chiến, trinh sát của quân đội Ukraine tại Kherson hiện gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời quân đội Ukraine cũng thiếu nghiêm trọng xe bọc thép hạng nặng và hỏa lực pháo binh tầm xa, nên rất khó phát động tấn công với lực lượng lớn. Đặc biệt hiện nay, quân Nga đang triển khai công sự nhiều tầng và một số lượng lớn quân chủ lực tinh nhuệ ở hữu ngạn Kherson. Quân Ukraine cũng khó có cơ hội tấn công hơn. Trận Kherson sẽ là trận chiến then chốt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; nếu quân đội Nga giành chiến thắng, khi đó, 60.000 quân tinh nhuệ của quân đội Ukraine sẽ bị đánh kiệt quệ và quân đội Nga sẽ sớm giành thế chủ động trên mọi mặt trận. Nếu quân đội Ukraine giành chiến thắng, thì tập đoàn quân tinh nhuệ của quân đội Nga sẽ bị thiệt hại nặng, thậm chí bị loại khỏi vòng chiến đấu hoàn toàn, quân đội Nga sẽ thu nhỏ hoàn toàn chiến tuyến và phải rút vào trạng thái phòng ngự trên toàn bộ chiến trường. Một khi quân đội Nga mở rộng khu vực kiểm soát Kherson, họ sẽ giành được vị trí xuất phát thuận lợi để tấn công Nikolayev và thậm chí cả Odessa. Nếu quân đội Ukraine chiến thắng, quân đội Ukraine có thể đe dọa trực tiếp bán đảo Crimea. Tất nhiên, cũng có thể quân đội Nga chỉ đang tiến hành các hoạt động nghi binh ở Kherson và mục tiêu thực sự là điều lực lượng dự bị từ Belgorod để tấn công vào bên sườn Pikuyansk của Ukraine. Cũng có thể quân đội Ukraine bất ngờ tràn xuống từ tỉnh lỵ vùng Zaporozhye để tấn công vào tuyến phòng thủ chính của quân đội Nga miền nam nước Ukraine. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng khả năng cao là trận then chốt quyết định sẽ được định đoạt vào mùa đông năm nay.

