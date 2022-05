Chưa kịp mừng, pháo Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị hủy diệt

Sau một tuần Quân đội Ukraine đưa pháo M777 của Mỹ viện trợ vào chiến đấu, Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng gửi nhiều loại vũ khí này hơn nữa cho Ukraine, do tính hiệu quả của những loại pháo này. Theo thông tin sơ bộ, Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine 50 khẩu pháo siêu nhẹ M777 và gần 100 nghìn viên đạn, cũng như các vật chất bảo đảm kỹ thuật đi cùng. Theo đánh giá ban đầu, tính năng kỹ chiến thuật của pháo M777 được Quân đội Ukraine đánh giá cao; hiện Quân đội Ukraine đang triển khai số pháo M777 ở khu vực Donbass. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ, pháo binh là vũ khí rẻ nhất và hiệu quả nhất so với các loại vũ khí khác đối với Quân đội Ukraine hiện nay; và do đó, sẽ có một số lượng lớn pháo xe kéo có khả năng được Mỹ và phương Tây viện trợ cho Ukraine. Mỹ sẽ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nhiều hơn nữa loại pháo M777 trong tương lai. Hiện có thông tin cho rằng, Quân đội Ukraine cũng đang có kế hoạch sử dụng loại pháo này, để phóng tên lửa chống tăng qua nòng, mặc dù trong tính năng của pháo M777, không có khả năng như vậy. Trước đó vài ngày, những khẩu pháo M777 được Mỹ bàn giao cho Ukraine trước đó chưa lâu, đã bị Không quân Nga phát hiện và phải hứng chịu những đợt tấn công đầu tiên của quân Nga. Trong đoạn video được kênh truyền hình Zvezda của Nga công bố, có thể thấy đòn tấn công ban đầu vào trận địa pháo M777 do phía Nga tung ra, bằng cách sử dụng các máy bay không người lái cảm tử; song đòn tấn công rõ ràng không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, trong một đoạn video khác, có thể thấy cách một quả đạn chưa xác định, có đầu nổ chùm tấn công tại khu vực triển khai các loại pháo của Mỹ. Theo các nguồn tin của Ukraine, 2 khẩu pháo M777 đã ngừng hoạt động. Các chuyên gia lưu ý rằng, hiện tại số lượng pháo M777 trong biên chế của Quân đội Ukraine tương đối ít; do đó loại pháo này sẽ nhanh chóng bị Quân đội Nga săn lùng và phá hủy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm 18/5, máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga, với sự hỗ trợ của các đơn vị pháo binh, đã phá hủy một khẩu đội pháo M777 do Mỹ mới viện trợ, gần khu vực Podgornoye ở Ukraine. "Ở khu vực Podgornoye, lực lượng UAV tấn công phối hợp với hệ thống trinh sát pháo binh của Nga, đã phá hủy một khẩu đội pháo M777 155mm do Mỹ viện trợ và hiện được quân đội Ukraine sử dụng"; Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Theo ghi nhận, sau các cuộc tấn công tên lửa do UAV Nga thực hiện, các lực lượng Ukraine đã tìm cách đưa các khẩu đội pháo M777 ẩn náu trong rừng. Tuy nhiên rừng của Ukraine đều là rừng thưa, nên lực lượng ẩn nấp tại đây, rất dễ bị trinh sát trên không của Nga phát hiện. Trước đó, hôm 15/5, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết, Ukraine đã triển khai ở chiến tuyến Donbass, nhiều lựu pháo M777 do Washington mới cung cấp. "Lựu pháo M777 đã được triển khai. Đây là một phần trong gói viện trợ quân sự 800 triệu USD mà Mỹ dành cho quân đội Ukraine", Đại sứ quán Mỹ viết và cho biết thêm, Washington đã chuyển gần như toàn bộ 90 khẩu M777 cam kết cho Kiev. Pháo lựu M777 là một trong những vũ khí hạng nặng cùng với các khí tài khác, mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Trước khi bàn giao lựu pháo cho Ukraine, Mỹ đã huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành tại địa điểm bí mật ở một nước châu Âu. Lựu pháo M777 là loại pháo xe kéo chủ lực của thủy quân lục chiến Mỹ. Đây là lựu pháo cỡ nòng 155mm, được ra đời để thay thế cho khẩu M198 trước đây. M777 có khả năng cơ động cao, tầm bắn lên tới 40 km. M777 sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tương tự lựu pháo tự hành M109A6 Palladin để dẫn hướng, tính toán phần tử bắn tự động và tự định vị. Lựu pháo M777 có thể sử dụng đạn pháo dẫn đường Excalibur với tầm bắn lên tới 40km. Hệ thống này đang được sử dụng trong các lực lượng lục quân của quân đội Mỹ, Australia, Canada, Ấn Độ, Saudi Arabia và Ukraine. Tuy nhiên tất cả số pháo M777 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, đều bị tháo dỡ một số thiết bị quan trọng như máy tính đường đạn và hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số; do vậy M777 không thể sử dụng được đạn pháo dẫn đường Excalibur và khả năng tính toán chậm, nên tính năng cũng chỉ tương tự như các pháo xe kéo khác của Ukraine mà thôi.

