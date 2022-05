Những vấn đề Nga đang đối mặt trong cuộc xung đột Ukraine

Theo thông tin từ báo chí Ukraine, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga và tướng cấp cao nhất của Quân đội Nga, tướng Gerasimov, người vừa ra đến tiền tuyến, đang thị sát tại một đài chỉ huy, thì bất ngờ bị hỏa lực Ukraine tấn công. Hiện chưa rõ thương vong của các tướng lĩnh Nga khác trong Đoàn công tác và Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Tướng Gerasimov mới ra mặt trận cách đây không lâu, tại sao ông lại đến sở chỉ huy tiền tuyến nguy hiểm? Làm sao Quân đội Ukraine biết được hành trình bí mật của Tổng tham mưu trưởng Nga? Theo các chuyên gia quân sự, có 3 vấn đề nghiêm trọng mà Quân đội Nga đang mắc phải, nếu không giải quyết được các vấn đề này, Quân đội Nga có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại Ukraine. Hãy nói về lý do tại sao tướng Gerasimov lại ra tiền tuyến, khi ông được coi là nhân vật số 2 trong Quân đội Nga và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Trong khi Quân đội Nga mới vừa bổ nhiệm Tư lệnh chiến trường Ukraine đó là Đô đốc Alexander Dvornikov. Tướng Gerasimov và Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Nga đã đến sở chỉ huy tiền phương và thị sát chiến trường ngay khi vừa đến nơi, một mặt là để nắm rõ tình hình chiến tuyến, mặt khác có thể động viên tinh thần binh sĩ; nhưng hành trình của Đoàn, chắc chắn được giữ tuyệt mật. Hành trình của Tổng tham mưu trưởng ra mặt trận, đều được giữ tuyệt đối bí mật ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Khi một vị tướng Tổng tham mưu trưởng ra tiền tuyến, các hoạt động yểm trợ trên không, rà phá mặt đất, tác chiến điện tử và chiến tranh tình báo… đều phải được thực hiện rất kỹ lưỡng. Nhưng hành động của Nga dù có tuyệt mật đến đâu, thì Quân đội Ukraine vẫn biết, minh chứng là một cuộc tấn công chính xác. “Sự cố” với Đoàn công tác của Tổng tham mưu trưởng Nga tại chiến trường Ukraine đã phản ánh ba vấn đề cực kỳ nghiêm trọng sau đây trong Quân đội Nga; nếu không khắc phục được, Quân đội Nga có thể sẽ thua trên chiến trường Ukraine. Thứ nhất, rất có thể sẽ có "những kẻ phản bội" bên trong nước Nga. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, các quan chức Ukraine liên tục đề cập đến việc "những người yêu chuộng hòa bình" trong chính phủ Nga, đã cung cấp thông tin quan trọng của Quân đội Nga cho Ukraine. Nhiều người nghi ngờ, liệu chính phủ Nga có “tay trong” cho Ukraine hay không? Thứ hai, có một vấn đề lớn đối với hệ thống chỉ huy liên lạc của Nga. Trong số các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga thiệt mạng tại Ukraine, hầu hết đều bị hy sinh bởi những tay súng bắn tỉa và sở chỉ huy của họ, bị bao trùm bởi hỏa lực hạng nặng của Quân đội Ukraine. Nói cách khác, những sĩ quan cấp cao của Quân đội Nga đã thực sự được "định vị" chính xác; nếu không, Quân đội Ukraine đã không thể thực hiện những cuộc tấn công kiểu “phẫu thuật”, một cách chính xác như vậy. Với khả năng của Ukraine, việc muốn theo dõi hoặc thậm chí bẻ khóa các dữ liệu thông tin liên lạc đã được mã hóa của Quân đội Nga là không thực tế. Nhưng việc Ukraine thất bại, không có nghĩa là những nước khác không thể làm được, chẳng hạn như Mỹ là quốc gia có năng lực tác chiến điện tử mạnh nhất thế giới, luôn đứng bên cạnh Ukraine. Trong suốt thời gian qua, máy bay trinh sát, vệ tinh gián điệp và máy bay không người lái của Mỹ, Anh, đã tích cực thu thập các tín hiệu liên lạc của Quân đội Nga, sau đó giải mã và phân tích chúng, cuối cùng bàn giao thông tin tình báo đã phân tích theo thời gian thực cho Quân đội Ukraine. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào, để Nga đảm bảo an ninh thông tin liên lạc của hệ thống chỉ huy của chính mình, là một vấn đề lớn mà Nga cần phải giải quyết khẩn cấp. Vấn đề thứ ba đó là Nga cần bắt đầu quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhiều người, trong đó có chính người Nga, cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine là đơn giản, cho đó chỉ là xung đột khu vực. Họ còn đơn giản cho rằng, cùng lắm là nếu Nga giành được thắng lợi trong vài tháng nữa, thì hai nước cộng hòa ở phía đông Ukraine sẽ độc lập và tự đảm bảo an ninh; nếu không giành được thắng lợi, thì Ukraine sẽ làm lớn chuyện, sau khi chiếm lại toàn bộ khu vực Donbass và hai bên lại tiếp tục đối đầu với nhau. Nhưng xét theo tình hình hiện nay, việc Nga kết thúc chiến tranh là điều khó có thể đạt được trong một sớm một chiều, các nước phương Tây chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng Ukraine để làm suy yếu Nga đến mức thấp nhất. Do vậy việc hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine, cho phép nước này tiến hành một "cuộc chiến kéo dài" với Nga. Do đó, việc Nga thua hay thắng không phải là kết quả tốt nhất đối với các nước phương Tây (đặc biệt là Mỹ). Việc để hai bên tiếp tục chiến tranh như thế này, là lợi ích tốt nhất của họ. Vì vậy theo giới phân tích, Nga phải hành động dứt khoát, huy động sức mạnh lớn nhất để chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt, nỗ lực hết sức để chấm dứt chiến tranh. Nếu Nga thắng, thì buộc Ukraine phải đàm phán theo điều kiện của Nga và giúp hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine hoàn thành độc lập.

