Nga tuyên bố, lính đánh thuê không đủ tư cách làm “tù binh chiến tranh”

Ngày 14/3, tờ “Wall Street Journal” của Mỹ đã công bố một thông tin với tiêu đề “ Quân đoàn quốc tế của Ukraine, phát động trận chiến chống lại quân đội Nga”. Trong bài báo đã đề cập, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Irakli Okruashvili đã gia nhập “Quân đoàn quốc tế” mà Ukraine trước đó đã vội vàng lập ra, để phòng thủ trước một cuộc "xâm lược" của Nga. Chỉ ba ngày sau, Okruashvili và một nhóm đồng hương, những người từng là lính đặc nhiệm của Quân đội Gruzia, đã tham gia trận chiến đấu với quân đội Nga ở phía bắc Kyiv. Okru Ashvili nói rằng, lực lượng đánh thuê nước ngoài của Gruzia đã sử dụng nguồn cung cấp của Mỹ, đó là súng trường bắn tỉa cá nhân M99 Barrett, cỡ nòng .50 (12,7 mm) và đã phá hủy hai phương tiện chiến đấu của Quân đội Nga; nhưng sau đó liên tục bị lựu pháo 152 mm của Nga tấn công. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang tuần thứ ba, vũ khí nước ngoài và số “quân tình nguyện quốc tế” đang gia nhập quân đội chính phủ Ukraine với số lượng ngày càng đông, để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Và khi giao tranh lan rộng, lực lượng này, ngày càng đóng một vai trò quan trọng. Chính quyền Kyiv hoan nghênh mọi nguồn viện trợ nước ngoài. Ukraine có ít quân hơn nhiều so với Nga, để có thể chiến đấu bình đẳng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, Nga có 900.000 quân, trong khi Ukraine chỉ có 209.000 quân đang hoạt động. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào tháng 2, đã tuyên bố thành lập “Quân đoàn tình nguyện quốc tế”, để bảo vệ Ukraine, nhằm chống lại sự mất cân bằng. Ông kêu gọi các cựu chiến binh có kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm bên ngoài lãnh thổ Ukraine, tham gia chiến đấu. Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng “Quân đoàn tình nguyện quốc tế” là một thành phần của lực lượng vũ trang của Ukraine. Một phát ngôn viên của BTTM Ukraine xác nhận rằng, một số chiến binh nước ngoài, đã chiến đấu trên tiền tuyến. Trong khi đó, Nga cho biết, họ sẽ coi các binh sĩ nước ngoài tham chiến với Quân đội Ukraine như “lính đánh thuê”. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một khi bị bắt, lính đánh thuê sẽ không được hưởng “quy chế tù binh chiến tranh” theo Công ước Geneva. Giống như nhiều quốc gia khác, Mỹ không khuyến khích công dân của mình đến Ukraine chiến đấu, vì điều đó có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý và an ninh. Theo thông tin mới nhất, trước khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, các chuyên gia quân sự của Mỹ tại Ukraine đã rút hết sang Ba Lan. Ngoại trưởng Anh Elizabeth Truss đã đảo ngược hướng đi trong tuần này và không còn ủng hộ các công dân Anh đến Ukraine để chiến đấu; mặc dù trước đó, bà đã nói rằng bà ủng hộ các công dân Anh, nếu họ muốn tham gia cuộc chiến. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Jolly cho biết, chính phủ Canada hiểu rằng, những người gốc Ukraine muốn giúp đỡ bảo vệ quê hương của họ và việc quyết định có về Ukraine chiến đấu hay không, là tùy thuộc vào họ. Chính quyền Kyiv cho biết, 20.000 người nước ngoài đã tham gia "Quân đoàn tình nguyện quốc tế" của Ukraine? Hiện trang web "Quân đoàn tình nguyện quốc tế", do chính phủ Ukraine đã có gần 13 triệu lượt truy cập trong vòng 24 giờ, sau khi thành lập. Hiện "Quân đoàn tình nguyện Quốc tế" đang tìm kiếm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, và một số công dân Mỹ và Anh, cũng là cựu chiến binh, từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan đã đăng ký. Theo một quan chức tại Đại sứ quán Ukraine ở Warsaw, số quân tình nguyện đến từ Belarus, Bỉ, Đức, Thụy Điển và hàng chục quốc gia khác, sẽ được tập trung tại Ba Lan. Đại sứ quán và lãnh sự quán Ukraine ở Ba Lan, sẽ có nhiệm vụ thu dung và cấp thị thực để nhập cảnh vào Ukraine qua đường bộ. Vào ngày 11, nhiều quân tình nguyện nước ngoài đã đến ga đường sắt Przemysl ở biên giới Ba Lan, chuẩn bị vượt biên để sát cánh chiến đấu với quân đội Ukraine, hoặc gia nhập "Quân đoàn tình nguyện quốc tế", hoặc tham gia một lực lượng chiến đấu không chính thức. Nhiều người đeo ba lô rằn ri và nói tiếng Anh, không phải ngôn ngữ địa phương. Một cựu chiến binh Mỹ 30 tuổi, đến từ bang Massachusetts cho biết, anh muốn làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ người Ukraine. “Tôi đã đến Afghanistan và tôi cảm thấy mình có đủ khả năng để giúp những người này thoát khỏi nguy hiểm. Tôi cũng có kỹ năng y tế và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để giúp họ”. Tuy nhiên “Quân tình nguyện quốc tế” đã từng chiến đấu ở Donbass, miền đông Ukraine từ 8 năm trước, trước cả khi Nga tấn công Ukraine hiện nay; nhưng với kết quả trái ngược nhau. Bộ Tư pháp đang điều tra một số công dân Mỹ, với cáo buộc tội ác chiến tranh ở Donbass. Còn đối với quân tình nguyện quốc tế hiện nay, Kyiv đang cố gắng thu hút thêm lực lượng này đến Ukraine chiến đấu; tiến hành hợp thức hóa sự tham gia của các chiến binh nước ngoài và chỉ đạo các cựu chiến binh, có kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu, đến các khu vực xung đột ác liệt nhất của Ukraine. Người phát ngôn của "Quân đoàn tình nguyện quốc tế" tại Ukraine cho biết, hiện tại, "Quân đoàn tình nguyện quốc tế" đang ưu tiên thành lập các đơn vị bộ binh và bố trí nhân viên nước ngoài tham chiến, theo những kỹ năng mà cá nhân thành thạo. Nguồn ảnh: Pinterest.

