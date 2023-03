"Lò vôi" Bakhmut có bước ngoặt, Ukraine phá cầu chặn lính Wagner

" Chiến dịch tấn công mùa xuân" của Nga bắt đầu từ hướng Bakhmut và giao tranh giữa hai bên xung quanh mặt trận Bakhmut vẫn đang diễn ra ác liệt. Hiện Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner của Nga đã hình thành vòng vây xung quanh Bakhmut; hai bên đã bước vào giai đoạn giao tranh trên đường phố. Trong cuộc chiến khốc liệt tại Bakhmut, cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề; nhưng thiệt hại của Ukraine lớn hơn Nga nhiều lần. Gần đây, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng, chính Tổng thống Ukraine Zelensky cũng phải thừa nhận, hiện Quân đội Ukraine phải đối mặt với những thách thức ở Bakhmut. Có thể thấy, Quân đội Nga đã hạ quyết tâm sẽ tràn ngập Bakhmut. Diện tích Bakhmut chỉ rộng hơn 40km2 nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với nguồn cung cấp hậu cần của Quân đội Ukraine tại Donetsk. Đồng thời “nút thắt” Bakhmut sẽ mở ra con đường tiếp cận thành phố Kramatorsk, Slavyansk và toàn bộ khu vực Donbass. Ngày 4/3, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ lực lượng lính đánh thuê Wagner, trực tiếp tham gia tấn công vào thành phố Bakhmut cho biết, hiện tại, hầu hết tất cả các con đường có thể được sử dụng để tiếp tế hoặc rút lui cho Quân đội Ukraine ở thành phố Bakhmut, đều bị pháo binh Nga bắn phá liên tục. Hiện tại quân Wagner đã chiếm được một vị trí trên một ngọn đồi có tầm quan trọng chiến thuật, từ đây có thể quan sát bao quát toàn bộ thành phố Bakhmut. Nhưng điều quan trọng nhất, là tất cả các con đường dẫn đến phía bắc thành phố đều bị hỏa lực pháo binh Nga khống chế. Các lực lượng của Ukraine không còn có thể đi qua một cách dễ dàng. Theo thông tin, trinh sát mặt đất và UAV trinh sát trên không của Nga hoạt động liên tục ngày/đêm, chỉ điểm cho pháo binh bắn phá ngay lập tức những mục tiêu bị nghi ngờ. Hiện quân Wagner đang cố gắng tập trung cắt đứt đội hình của Ukraine ở Bakhmut khỏi các căn cứ tiếp tế ở thị trấn Chasov Yar. Trước sự truy sát gắt gao bằng hỏa lực của quân Nga, nhưng Quân đội Ukraine cũng đang cố gắng thoát khỏi tình thế theo cách riêng của mình. Ví dụ, họ di chuyển vòng qua các cánh đồng, vượt qua các đường mòn xuyên qua các đồn điền trong rừng, nơi chưa có sự kiểm soát hỏa lực của Quân đội Nga. Một trở ngại khác đối với việc bảo đảm hậu cần cho các lực lượng Ukraine chiến đấu ở Bakhmut là thời tiết. Bây giờ khu vực đang trong tình trạng tuyết tan, khiến mặt đất trở lên lầy lội; việc này cản trở rất nhiều việc di chuyển các thiết bị nặng. Nếu một chiếc xe bọc thép bị mắc kẹt ở bất kỳ đâu, nó sẽ trở thành một mục tiêu của pháo binh Nga. Để ngăn cản vòng vây và làm chậm bước tiến của quân Nga tiến vào sâu trong thành phố, sau khi phá đập trên hồ chứa Severny Stavok, các đơn vị công binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 và 93 của Quân đội Ukraine vào ngày 27/2, đã bắt đầu phá hủy các cây cầu ở Bakhmut. Theo thông tin mới nhất, Quân đội Ukraine đã cho phá hủy hai cây cầu bắc qua sông Bakhmutka ở phía đông bắc của Bakhmut. Ngoài ra, cây cầu đường bộ bắc qua kênh ở phía tây bắc thành phố mặc dù không còn hoạt động, nhưng là cây cầu chính nối với các tuyến đường đi Chasovy Yar, Bogdanovka và Kalinovka ở phía tây bắc Bakhmut. Một lý do khác cho việc phá hủy các cây cầu có thể là do phía Ukraine lo ngại rằng, nếu rút không kịp, kho vũ khí dự trữ của các đơn vị Ukraine bảo vệ Bakhmut gồm hàng ngàn tên lửa chống tăng, đạn súng cối và súng phóng lựu, thiết bị Stalink và máy thông tin quân sự... sẽ rơi vào tay quân Nga. Theo nguồn tin tình báo Quân đội Nga cho biết, trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, những vũ khí bảo đảm cho thành phố chiến đấu đã được cất giấu trong các nhà kho trong Nhà máy kỹ thuật điện Tsvetmet và Kho xe điện, nằm trong khu công nghiệp thành phố Bakhmut. Trước đó, một blogger chiến binh khét tiếng người Ukraine với mật danh Madyar nói rằng, đơn vị của anh ta đã bắt đầu triệt thoái khỏi Bakhmut. Madyar cho biết, một phần của Quân đội Ukraine từ lâu đã chờ lệnh để rời khỏi thành phố chết chóc này. Vào đêm ngày 2/3, đơn vị của Madyar nhận được lệnh chiến đấu ngay lập tức rời Bakhmut đến một địa điểm mới. Madyar nói trong tin nhắn video của mình: “Những lý do cho việc triệt thoái vào thời điểm quan trọng là gì? Tôi đang trong quân đội, nên tôi sẽ không bình luận về mệnh lệnh của cấp trên”. Theo các phóng viên chiến trường, hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã tiến đến gần con đường cuối cùng của thành phố bị bao vây. Tuyến đường Bakhmut - Khromovo - Chasov Yar hiện nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga và các trận đánh cận chiến trong thành phố sẽ đang diễn ra. Các đội tấn công của quân Wagner đang ở trung tâm thành phố. Tình hình của Quân đội Ukraine hiện trở nên nguy cấp, do các đường rút lui đã bị khống chế như đã nói ở trên. Trước hết, nhiều đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc và các đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Ukraine đã bí mật rút khỏi Bakhmut. Trong số các lực lượng rời khỏi thành phố, hiện có một số lượng lớn quân Ukraine bị thương. Khoảng 18 nghìn binh sĩ của các đơn vị bảo vệ lãnh thổ, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 và tiểu đoàn Carpathian Sich vẫn ở trong thành phố, để ngăn chặn các mũi tấn công dữ dội của quân Wagner. Đánh giá về tình hình hiện tại ở Bakhmut, thì Kiev đã dọn đường cho dư luận để rút khỏi Bakhmut. Trên những con đường mòn cuối cùng có thể di chuyển, bộ chỉ huy Quân đội Ukraine đang cố gắng sơ tán các đơn vị được huấn luyện tốt nhất, trước khi thành phố bị quân Wagner bắt đầu tiến hành “dọn dẹp”. Pháo binh Nga bao phá hủy ngôi nhà khi toán trinh sát của Quân đội Ukraine vừa vào trú ẩn tại chiến trường Donbass. Nguồn Sina.

