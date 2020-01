Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Việt Nam được trang bị giống ngựa từng chinh phạt châu Âu?

Những ngày gần đây, truyền thông trong nước đang rất quan tâm đến những hình ảnh đầu tiên về Trung đoàn Kỵ binh Cảnh sát Cơ động vừa được hé lộ. Nguồn ảnh: VTV. Trong những hình ảnh hiếm hoi này, có thể thấy giống ngựa được chúng ta sử dụng có vẻ bề ngoài rất đặc biệt. Nguồn ảnh: VTV. Đây được dự đoán là giống ngựa của Mông Cổ, và có thể được Việt Nam nhập khẩu, trang bị riêng cho lực lượng Cảnh sát Cơ động. Nguồn ảnh: VTV. Trong quá khứ, chúng ta từng được Liên Xô viện trợ ngựa để trang bị cho lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang. Tuy nhiên sau này, do thay đổi cơ chế và tổ chức, đàn ngựa Liên Xô đã bị thoái hoá giống dần dần. Nguồn ảnh: VTV. Giống ngựa Mông Cổ được chúng ta sử dụng lần này có kích thước nhỏ, chiều cao thấp, lông đuôi và bờm rất mượt. Nguồn ảnh: VTV. Trong quá khứ, người Mông Cổ từng sử dụng loại ngựa bé nhỏ này để trinh phạt khắp châu Âu. Tất nhiên là vó ngựa Mông Cổ cũng từng phải dừng lại ở đất Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. So với loại ngựa to lớn của châu Âu, ngựa Mông Cổ nhỏ hơn, ăn ít hơn nên khi hành quân xa sẽ phải chuẩn bị lương thực ít hơn. Ngoài ra ngựa Mông Cổ còn chạy nhanh hơn, cơ động cao hơn khi "ôm cua" được ở tốc độ lớn. Nguồn ảnh: Pinterest. Do chiều cao thấp nên trọng tâm của người cưỡi cũng thấp, cưỡi trên ngựa của Mông Cổ sẽ dễ giữ thăng bằng hơn khi ngồi trên lưng ngựa châu Âu. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể nói, việc lực lượng Cảnh sát Cơ động sử dụng giống ngựa Mông Cổ là hợp lý, thích hợp với thể trạng người châu Á, khí hậu của Việt Nam và có khả năng cơ động tốt ở nhiều địa hình khó khăn. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh đang huấn luyện - Nguồn: Tam Kỳ@Youtube

