Sau một loạt lời đe dọa gần đây từ Bộ Quốc phòng Canada rằng, nước này có ý định đưa một số máy bay chiến đấu CF-18 của mình, tới một trong những căn cứ không quân của quân đội Ukraine. Những chiến đấu cơ của Canada sẽ thường trú tại căn cứ quân sự của Ukraine và sẽ không chỉ được sử dụng chống lại dân quân ở Donbass, mà còn chống lại quân đội Nga, nếu Quân đội Nga can thiệp vào tình hình Donbass. Tuyên bố và quyết tâm thì cao, nhưng Không quân Canada đã vội vàng rút lại lời tuyên bố, khi không đưa các chiến đấu cơ CF-18 của họ đến chiến trường Ukraine; làm lãnh đạo Quân đội Ukraine “chưng hửng”. Lý do Canada không đưa chiến đấu cơ CF-18 của họ đến Ukraine, dường như họ sợ rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột thực sự ở Donbass; những chiếc máy bay của họ sẽ bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không S-400 của Nga, trước khi có thể sử dụng vũ khí của mình. Theo kênh Telegram “Operative Line”, các máy bay chiến đấu CF-18 của Không quân Canada đã rời khỏi căn cứ không quân ở Romania và hiện đã ở Canada. Điều này cho thấy thực tế là, đã không có bất kỳ hành động thực tế nào về việc Canada can thiệp vào tình hình ở Donbass, và các tuyên bố của Ottawa cũng chỉ là hành động khiêu khích. “Bất chấp những tuyên bố hiếu chiến của Canada chống lại Nga rằng, họ đang cân nhắc lựa chọn sử dụng số máy bay chiến đấu CF-18 của mình, thực hiện các nhiệm vụ của không quân NATO tại Romania, đến một trong những căn cứ không quân của Ukraine; Nhưng hôm qua, tất cả số máy bay chiến đấu CF-18 của Canada đã rời căn cứ không quân Kogalniceanu ở Romania, cùng với máy bay tiếp dầu trên không Airbus CC-150 Polaris và máy bay vận tải C-130 trở về Canada; hoàn thành chuyến công tác thứ sáu tại Romania”; Telegram Operative Line cho biết. Theo một số thông tin, một số quân nhân thuộc lực lượng Không quân Canada, đóng quân ở Lvov Ukraine từ trước đó, hiện đã được rút bớt một phần. Như vậy sau những tuyên bố “hùng hồn” ban đầu, Canada không can thiệp mạnh vào Donbass như mong đợi từ phía Ukraine. Còn trong đêm hôm qua, pháo binh Ukraine liên tục khai hỏa dồn dập vào các vị trí của dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine. Khu vực bị Quân đội Ukraine tập kích hỏa lực dữ dội nhất là Dokuchaevsk. Trên mạng xã hội xuất hiện một số video ghi lại hình ảnh đạn pháo Ukraine khiến bầu trời sáng rực. Khu vực Dokuchaevsk của nước cộng hòa ly khai Donetsk (DPR) hứng chịu hỏa lực dữ dội của Quân đội Ukraine ngay trước bình minh. Bất chấp những tuyên bố của Kiev rằng, những thông tin này là sự khiêu khích và không tương ứng với thực tế. Tuy nhiên truyền thông Nga đã sử dụng những đoạn video cho thấy, Quân đội Ukraine đang tấn công mạnh như thế nào vào khu vực dân cư của khu định cư Dokuchaevsk, bằng pháo 30mm của xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Các chuyên gia cho rằng, có khả năng Quân đội Ukraine đang tập trung đánh thăm dò vào các vị trí đóng quân của lực lượng dân quân; tuy nhiên cuộc tấn công bằng đạn pháo của phía Ukraine, cũng làm nhà cửa của dân thường bị hư hại nghiêm trọng. Theo các thông tin do DPR cung cấp, không có thương vong trên lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng này; tuy nhiên cuộc pháo kích trực tiếp vào lãnh thổ của DPR bằng hỏa lực pháo của xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cho thấy, Quân đội Ukraine đã tập trung đầy đủ, để có thể ngay lập tức tấn công. Đáng chú ý là thực tế là các đại diện của Nhóm quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu OSCE, đã không phản ánh cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Dokuchaevsk trong báo cáo của họ, dưới bất kỳ hình thức nào. Với quan điểm quan sát “thiếu khách quan” như vậy, rất có thể đại diện của tổ chức này chỉ có thể “chơi cùng với Kiev”; và rất có khả năng, các nước cộng hòa tự xưng sẽ “cấm cửa”, không cho lực lượng OSCE xuất hiện trên phần lãnh thổ của họ. Video xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Quân đội Ukraine bắn khu định cư Dokuchaevsk của DPR.

