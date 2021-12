Khí tài từng làm quân Ukraine “phát sốt” có thể trở lại Donbass

Theo tờ Forbes của Mỹ, vào năm 2014, khi cuộc nội chiến ở Miền Đông Ukraine bùng nổ, một loại khí tài chủ chốt đã xuất hiện ở vùng Donbass, cho thấy Quân đội Nga đã can dự sâu vào cuộc xung đột ở Miền Đông Ukraine vào thời điểm đó. Với khả năng có thể xảy ra xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine trong vài tháng tới, các thiết bị tương tự sẽ lại xuất hiện ở Donbass, hoặc các khu vực xung quanh đang tranh chấp. SNAR-10M1 là mẫu xe radar cảnh giới mới nhất, của dòng radar trinh sát pháo binh SNAR-10. Radar SNAR-10 được Liên Xô phát triển và đưa vào sử dụng trong lực lượng pháo binh lần đầu tiên vào đầu thập niên 1970. Radar SNAR-10 được bố trí trên xe bọc thép bánh xích MT-Lybia, kíp xe có 4 người ngồi. Chức năng chính của radar này là trinh sát phát hiện vị trí của pháo binh của đối phương; cung cấp thông tin vị trí tọa độ cho các đơn vị pháo binh ta để chế áp pháo binh đối phương. Theo thông tin, radar SNAR-10M1 còn có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn; Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng, ngoài trinh sát phát hiện các trận địa pháo binh, súng cối của đối phương, radar SNAR-10M1 còn được thiết kế để phát hiện các mục tiêu di động trên mặt đất và trên không. Để xác định vị trí và hướng của mục tiêu, radar SNAR-10M1 sử dụng radar trinh sát xung doppler hai chiều bước sóng 8 mm 1RL127 đặt trên nóc xe. Radar có thể phát hiện nhân viên, thiết bị và hỏa lực của đối phương trong phạm vi từ 200 mét đến 40 km. Do được cải tiến, nâng cấp với nhiều công nghệ mới, nên radar SNAR-10M1 có khả năng phát hiện mục tiêu đa dạng hơn; không chỉ theo dõi pháo binh của đối phương, mà còn cả các phương tiện bọc thép khác đang di chuyển trong khu vực chiến đấu. Do đó có thể coi radar SNAR-10M1 là một radar nhỏ, chỉ thị mục tiêu tầm ngắn, đối với các mục tiêu mặt đất đang di chuyển; có thể được lắp đặt trên nhiều phương tiện mặt đất khác nhau. Ngay từ năm 2014, ít nhất giới quan sát đã phát hiện, một hệ thống radar trinh sát pháo SNAR-10M1 của Quân đội Nga, đã đóng vai trò rất quan trọng, trong trận chiến quy mô lớn nổ ra ở khu vực Donbass. Vào tháng 7/2014, quân đội Ukraine đã tấn công các nhóm dân quân ly khai, kiểm soát các khu vực Luhansk và Donetsk do Nga hậu thuẫn. Lúc đầu, kế hoạch tiến quân của quân đội Ukraine đã tiến triển thuận lợi, cho đến khi các đơn vị kỹ thuật và đặc biệt của Nga được đưa vào chiến đấu. Sau đó lực lượng tác chiến điện tử và pháo binh của Nga đã cùng nhau phối hợp, tiêu diệt lực lượng xung kích của Ukraine và buộc phía Ukraine phải rút lui. Cuối năm 2014, người ta phát hiện một xe radar SNAR-10M1 của Nga, đang ở tuyến trước. Có thể xe radar này có thể đã phát hiện ra lực lượng pháo binh Ukraine trong cuộc tiến công vào sân bay Donetsk trong tháng 1/2015, giúp lực lượng dân quân ly khai giành thắng lợi trước Ukraine. Tiếp đó, trong cuộc giao tranh ở “nồi hầm” Debaltsev của khu vực Donetsk, một lần nữa người ta lại thấy radar SNAR-10M1, với vai trò của nó là giúp xác định hành động của các lực lượng Ukraine (chủ yếu là pháo binh và xe tăng). Kết quả là các đơn vị thiết giáp của quân đội Ukraine đã bị trúng đạn pháo hạng nặng của quân ly khai; sau nhiều giờ chiến đấu kiên cường, lực lượng Ukraine phòng ngự tại đây đã buộc phải đầu hàng. Nếu một cuộc xung đột quy mô lớn lại nổ ra, Ukraine sẽ không chỉ đối mặt với các tổ chức vũ trang dân quân địa phương tại Donetsk và Lugansk, mà còn là một quân đội Nga được đào tạo bài bản và trang bị tốt. Hiện tại Quân đội Ukraine đã rất khó đối phó với cả các lực lượng vũ trang ly khai của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk; còn khi phải giao chiến với quân đội Nga, họ sẽ càng gặp khó khăn lớn hơn. Trong trận chiến diễn ra ở miền đông Ukraine cách đây 7 năm, ít nhất phương tiện radar SNAR-10M1 rõ ràng đã giúp Nga thu được kết quả to lớn. Nếu xung đột bùng phát một lần nữa giữa hai bên, dự kiến sẽ có thêm nhiều hệ thống radar SNAR-10M1 được nhìn thấy tại khu vực này. Nguồn ảnh: Foxt.

