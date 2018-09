Cận cảnh vũ khí tự động Việt Nam sánh ngang Nga-Mỹ

Hầu hết các khẩu đội súng máy 12.7mm dành cho nhiệm vụ phòng không trong quân đội ta hiện nay đều do trắc thủ thao tác trực tiếp bằng tay, việc thao tác trực tiếp gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết lẫn địa hình, ca trực 24/24 và không có khả năng tác chiến ban đêm. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, khả năng và hiệu quả tác chiến lại phụ thuộc nhiều vào trắc thủ, mỗi khẩu đội súng máy cũng cần nhiều binh sĩ để vận hành và chiến đấu trực tiếp trên giá súng. Chính từ hạn chế trên đã đưa ra yêu cầu về một tổ hợp súng máy 12.7mm có khả năng điều khiển từ xa, có khả năng tác chiến ngày đêm, giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của trắc thủ, tránh thương vong mà vẫn giữa nguyên được tính năng kỹ chiến thuật của súng là hết sức cần thiết. Nguồn ảnh: QPVN. Dựa trên các yêu cầu về một loại vũ khí tự động như trên, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo thành công tổ hợp vũ khí tự động với súng máy 12.7mm, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu tính năng kỹ chiến thuật trong việc hiện đại hóa các dòng súng máy 12.7mm có trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Theo đó, tổ hợp vũ khí tự động do Viện Vũ khí phát triển được thiết kế dành cho nhiệm vụ phòng không và cả chống bộ binh hay các phương tiện cơ giới. Nó có thể được triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau, kể cả nóc nhà cao tầng và mỗi tổ hợp này chỉ cần tới 1 đến 2 người để vận hành dựa trên thiết kế tổng thể của nó. Nguồn ảnh: QPVN. Theo Thiếu tá Trần Xuân Khánh – Phó Trưởng phòng Tự động Điều khiển – Viện Vũ khí cho biết, tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm trên được hình thành dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố gồm phần mềm, tự động hóa và cơ khí chính xác. Và ngay từ năm 2016, tổ hợp vũ khí này đã được hoàn thiện về mặt tự động và cơ khí chính xác, trong khi đó về phần mềm vận hành vẫn đang Viện Vũ khí phát triển. Nguồn ảnh: QPVN. Về thiết kế cơ bản của tổ hợp vũ khí tự động do Viện Vũ khí phát triển, cho phép lắp các loại súng máy 12.7mm một nòng thông qua giá đỡ trung gian, trong khi đó việc điều khiển tầm, hướng và bắn của các loại súng này lại được thực hiện gián tiếp thông qua môt trạm điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: QPVN. Mục tiêu được theo dõi thông qua một màn hình quan sát thông qua một camera được tích hợp sẵn trên giá súng, hệ thống này có thể tự điều khiển súng bám theo mục tiêu đang di chuyển với quỹ đạo không biết trước thông qua việc điều khiển các bộ điều chỉnh các bộ điều khiển tầm hướng cũng đã được tích hợp sẵn trên giá súng. Tuy nhiên, thành phần quan trọng nhất của bộ điều khiển tự động này vẫn là phần mềm điều khiển hỏa lực mà nó được trang bị. Nguồn ảnh: QPVN. Thành phần chính của tổ hợp vũ khí trên bao gồm: một súng máy 12.7mm, một giá đỡ súng tích hợp sẵn modul điều khiển, một camera bắt bám và cuối cùng là phần mềm điều khiển hỏa lực. Bản thân phần mềm điều khiển hỏa lực và bộ xử lý dữ liệu thuật toán đóng vai trò then chốt quyết định khả năng chiến đấu của tổ hợp vũ khí này. Nguồn ảnh: QPVN. Trong khi đó các thành phần chỉ mục tiêu không được gắn trên giá đỡ súng gồm hệ thống cột ngắm quang điện tử, hệ thống điều khiển từ xe chỉ huy và radar cảnh giới. Đối với không gian tác chiến rộng, các tổ hợp súng máy 12.7mm có thể được điều khiển chung bởi một trung tâm chỉ huy cấp trên tạo điều kiện cho toàn bộ tổ đội đạt hiệu quả tác chiến cao nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài khả năng tác chiến tự động, tổ hợp vũ khí này cũng được thiết kế để có thể hoạt động như một khẩu súng máy bình thường khi mất điện và vẫn đảm bảo các yêu cầu tính năng kỹ thuật khi vận hành tự động trở lại. Nguồn ảnh: QPVN. Với nhiệm vụ phòng không đòi hỏi cơ số đạn mang theo lớn, tổ hợp vũ khí 12.7mm được trang bị hộp tiếp đạn 200 viên được đặt ngay cạnh giá súng, bản thân dây đạn cũng được dẫn bởi một máng đạn phục vụ cho việc lên đạn tự động của súng. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh hộp tiếp đạn của tổ hợp vũ khí 12.7mm được đặt ngay cạnh giá đỡ của súng. Nguồn ảnh: QPVN. Một trong điểm nhấn khác của tổ hợp khí này là nó có khả năng lên đạn tự động, cho phép tổ hợp vận hành tự động hoàn toàn từ thao tác lên đạn, ngắm bắn bằng cò điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trắc thủ điều khiển trên trận địa. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh bàn điều khiển dùng để cấp nguồn và điều khiển giá súng 12.7mm từ xa, toàn bộ hoạt động của hệ thống được quản lý và giám sát bởi phần mềm điều khiển, phần mềm này được thiết kế thành nhiều modul với các tính năng riêng biệt cho phép nâng cấp toàn bộ hệ thống khi cần. Nguồn ảnh: QPVN. Trong tương lai, từ cơ sở nghiên cứu tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm có thể phát triển thêm nhiều tính năng mới như tích hợp tổ hợp vũ khí này trên các phương tiện chiến đấu như trên tàu, trên xe, nâng cấp hoàn thiện phần mềm xử lý ảnh bắt bám mục tiêu bay di chuyển với tốc độ trên 250m/s. Nguồn ảnh: QPVN. Bên cạnh đó, tổ hợp vũ khí này cũng cần được nâng cấp phần mềm điều khiển hỏa lực phù hợp với sự phát triển của các loại vũ khí tấn công hiện đại, tích hợp đầy đủ các thiết bị quang điện tử, camera đêm, thiết bị đo khoảng cách bằng laser để đảm bảo bám bắt các mục tiêu phòng khong tầm thấp cho tốc độ di chuyển nhanh. Nguồn ảnh: QPVN. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Hé lộ nhiều vũ khí "made in Việt Nam" của Viện vũ khí, Quân đội Việt Nam. (nguồn QPVN)

Hầu hết các khẩu đội súng máy 12.7mm dành cho nhiệm vụ phòng không trong quân đội ta hiện nay đều do trắc thủ thao tác trực tiếp bằng tay, việc thao tác trực tiếp gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết lẫn địa hình, ca trực 24/24 và không có khả năng tác chiến ban đêm. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài ra, khả năng và hiệu quả tác chiến lại phụ thuộc nhiều vào trắc thủ, mỗi khẩu đội súng máy cũng cần nhiều binh sĩ để vận hành và chiến đấu trực tiếp trên giá súng. Chính từ hạn chế trên đã đưa ra yêu cầu về một tổ hợp súng máy 12.7mm có khả năng điều khiển từ xa, có khả năng tác chiến ngày đêm, giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của trắc thủ, tránh thương vong mà vẫn giữa nguyên được tính năng kỹ chiến thuật của súng là hết sức cần thiết. Nguồn ảnh: QPVN. Dựa trên các yêu cầu về một loại vũ khí tự động như trên, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu, chế tạo thành công tổ hợp vũ khí tự động với súng máy 12.7mm, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu tính năng kỹ chiến thuật trong việc hiện đại hóa các dòng súng máy 12.7mm có trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: QPVN. Theo đó, tổ hợp vũ khí tự động do Viện Vũ khí phát triển được thiết kế dành cho nhiệm vụ phòng không và cả chống bộ binh hay các phương tiện cơ giới. Nó có thể được triển khai trên nhiều loại địa hình khác nhau, kể cả nóc nhà cao tầng và mỗi tổ hợp này chỉ cần tới 1 đến 2 người để vận hành dựa trên thiết kế tổng thể của nó. Nguồn ảnh: QPVN. Theo Thiếu tá Trần Xuân Khánh – Phó Trưởng phòng Tự động Điều khiển – Viện Vũ khí cho biết, tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm trên được hình thành dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố gồm phần mềm, tự động hóa và cơ khí chính xác. Và ngay từ năm 2016, tổ hợp vũ khí này đã được hoàn thiện về mặt tự động và cơ khí chính xác, trong khi đó về phần mềm vận hành vẫn đang Viện Vũ khí phát triển. Nguồn ảnh: QPVN. Về thiết kế cơ bản của tổ hợp vũ khí tự động do Viện Vũ khí phát triển, cho phép lắp các loại súng máy 12.7mm một nòng thông qua giá đỡ trung gian, trong khi đó việc điều khiển tầm, hướng và bắn của các loại súng này lại được thực hiện gián tiếp thông qua môt trạm điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: QPVN. Mục tiêu được theo dõi thông qua một màn hình quan sát thông qua một camera được tích hợp sẵn trên giá súng, hệ thống này có thể tự điều khiển súng bám theo mục tiêu đang di chuyển với quỹ đạo không biết trước thông qua việc điều khiển các bộ điều chỉnh các bộ điều khiển tầm hướng cũng đã được tích hợp sẵn trên giá súng. Tuy nhiên, thành phần quan trọng nhất của bộ điều khiển tự động này vẫn là phần mềm điều khiển hỏa lực mà nó được trang bị. Nguồn ảnh: QPVN. Thành phần chính của tổ hợp vũ khí trên bao gồm: một súng máy 12.7mm, một giá đỡ súng tích hợp sẵn modul điều khiển, một camera bắt bám và cuối cùng là phần mềm điều khiển hỏa lực. Bản thân phần mềm điều khiển hỏa lực và bộ xử lý dữ liệu thuật toán đóng vai trò then chốt quyết định khả năng chiến đấu của tổ hợp vũ khí này. Nguồn ảnh: QPVN. Trong khi đó các thành phần chỉ mục tiêu không được gắn trên giá đỡ súng gồm hệ thống cột ngắm quang điện tử, hệ thống điều khiển từ xe chỉ huy và radar cảnh giới. Đối với không gian tác chiến rộng, các tổ hợp súng máy 12.7mm có thể được điều khiển chung bởi một trung tâm chỉ huy cấp trên tạo điều kiện cho toàn bộ tổ đội đạt hiệu quả tác chiến cao nhất. Nguồn ảnh: QPVN. Ngoài khả năng tác chiến tự động, tổ hợp vũ khí này cũng được thiết kế để có thể hoạt động như một khẩu súng máy bình thường khi mất điện và vẫn đảm bảo các yêu cầu tính năng kỹ thuật khi vận hành tự động trở lại. Nguồn ảnh: QPVN. Với nhiệm vụ phòng không đòi hỏi cơ số đạn mang theo lớn, tổ hợp vũ khí 12.7mm được trang bị hộp tiếp đạn 200 viên được đặt ngay cạnh giá súng, bản thân dây đạn cũng được dẫn bởi một máng đạn phục vụ cho việc lên đạn tự động của súng. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh hộp tiếp đạn của tổ hợp vũ khí 12.7mm được đặt ngay cạnh giá đỡ của súng. Nguồn ảnh: QPVN. Một trong điểm nhấn khác của tổ hợp khí này là nó có khả năng lên đạn tự động, cho phép tổ hợp vận hành tự động hoàn toàn từ thao tác lên đạn, ngắm bắn bằng cò điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trắc thủ điều khiển trên trận địa. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh bàn điều khiển dùng để cấp nguồn và điều khiển giá súng 12.7mm từ xa, toàn bộ hoạt động của hệ thống được quản lý và giám sát bởi phần mềm điều khiển, phần mềm này được thiết kế thành nhiều modul với các tính năng riêng biệt cho phép nâng cấp toàn bộ hệ thống khi cần. Nguồn ảnh: QPVN. Trong tương lai, từ cơ sở nghiên cứu tổ hợp vũ khí tự động 12.7mm có thể phát triển thêm nhiều tính năng mới như tích hợp tổ hợp vũ khí này trên các phương tiện chiến đấu như trên tàu, trên xe, nâng cấp hoàn thiện phần mềm xử lý ảnh bắt bám mục tiêu bay di chuyển với tốc độ trên 250m/s. Nguồn ảnh: QPVN. Bên cạnh đó, tổ hợp vũ khí này cũng cần được nâng cấp phần mềm điều khiển hỏa lực phù hợp với sự phát triển của các loại vũ khí tấn công hiện đại, tích hợp đầy đủ các thiết bị quang điện tử, camera đêm, thiết bị đo khoảng cách bằng laser để đảm bảo bám bắt các mục tiêu phòng khong tầm thấp cho tốc độ di chuyển nhanh. Nguồn ảnh: QPVN. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Hé lộ nhiều vũ khí "made in Việt Nam" của Viện vũ khí, Quân đội Việt Nam. (nguồn QPVN)