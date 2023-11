Cách Nga vượt qua trinh sát điện tử ở Ukraine

Khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác của Quân đội Ukraine vào Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trên chiến trường của Ukraine, đều phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cảnh báo sớm của phương Tây, vốn do Mỹ thống trị. Sau 20 tháng xung đột, Ukraine về cơ bản đã mất đi tiềm lực chiến tranh và phải dựa vào Mỹ và các nước phương Tây về mọi mặt. Các cuộc tấn công tên lửa của Ukraine vào các cảng của Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Moscow và tấn công bằng tên lửa dẫn đường vào các khu đô thị ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát, Ukraine đều phải dựa vào các hệ thống trinh sát và cảnh báo sớm của Mỹ và phương Tây. Theo tiết lộ của Mỹ, khi Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen, Musk bất ngờ cắt tín hiệu vệ tinh Starlink, sau đó cuộc tấn công của Ukraine ngay lập tức thất bại. Có thể nói, mọi hành động ở Ukraine đều được hoàn thành với sự hỗ trợ của hệ thống trinh sát, cảnh báo sớm của Mỹ và các nước phương Tây. Ngay cả khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công chính xác của Nga, cũng đều hoàn toàn dựa vào hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ và phương Tây. Nếu không có hệ thống cảnh báo sớm của phương Tây, Ukraine đơn giản là không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công chính xác của Nga. Các vệ tinh trinh sát và cảnh báo sớm của quân đội Mỹ theo dõi mọi động thái trên chiến trường Ukraine mà không có điểm mù; đồng thời UAV trinh sát chiến lược tầm cao, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tác chiến điện tử bay 24/24 giờ mỗi ngày để giám sát. Quân đội Mỹ và các đồng minh đã hoàn thiện hệ thống trinh sát và cảnh báo sớm mạnh nhất thế giới và nó đã được đưa vào sử dụng đầy đủ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine này. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, các vệ tinh trinh sát và cảnh báo sớm của quân đội Mỹ đã tập trung trinh sát, giám sát trên chiến trường Ukraine. Đồng thời, máy bay trinh sát có người lái, UAV trinh sát chiến lược tầm cao, máy bay cảnh báo sớm và thiết bị gây nhiễu điện tử của quân đội Mỹ cũng bay gần khu vực xung đột Nga-Ukraine 24/24. Quân đội Mỹ cung cấp thông tin tình báo thu được thông qua trinh sát cho Ukraine theo thời gian thực, thông qua một mạng tích hợp, được triển khai gấp sau khi xung đột bùng nổ. Cũng phải thừa nhận, Nga là nước rất giỏi trong việc tìm ra thủ đoạn và khai thác chúng. Đối mặt với hệ thống trinh sát của quân đội Mỹ và NATO, Nga gặp khó khăn lớn, nhưng họ không hề tỏ ra bất lực, xử lý một cách thụ động mà chủ động tận dụng tình thế. Đánh giá từ tình hình hiện tại, Nga luôn có thể tìm ra cách đối phó với những tình huống mới và giáng đòn nặng vào đối thủ. Ví dụ khi tên lửa cơ động cao HIMARS của Mỹ đến Ukraine, đầu tiên nó đã thực sự gây ra rắc rối lớn cho quân Nga, thông qua các đòn tập kích sâu vào hậu phương của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga đã sớm tìm ra cách đối phó, khiến HIMARS của Ukraine ngay lập tức mất đi vẻ “hào nhoáng”. Tương tự, khi phải đối mặt với hệ thống trinh sát và cảnh báo sớm của quân đội Mỹ và NATO, quân đội Nga cũng tìm ra chiến lược ứng phó. Thủ đoạn ứng phó của Nga đã phát huy tác dụng, khiến Ukraine đang rơi vào tình thế bị đe dọa. Ngay khi Ukraine nhận lô tên lửa hành trình Storm Shadow, đạn uranium làm nghèo, radar mới và hệ thống tác chiến điện tử để đưa vào kho, tên lửa Nga đã ngay lập tức tấn công một cách chính xác. Có thể Quân đội Ukraine lầm tưởng rằng, chỉ cần hệ thống trinh sát và cảnh báo sớm của quân đội Mỹ còn tồn tại, thì họ có thể theo dõi mọi động thái của quân đội Nga và từ đó tránh được các cuộc tấn công của Nga. Nhưng điều Ukraine không ngờ tới, đó là Nga đã nhanh chóng tìm ra cách đối phó. Quân đội Ukraine tự nhận mình rất an toàn, nên mạnh dạn cất giữ tên lửa Storm Shadow, đạn uranium nghèo, radar hiện đại, hệ thống tác chiến điện tử... do Mỹ, Anh và các nước phương Tây hỗ trợ vào kho. Nhưng bi kịch đã xảy ra vào thời điểm không ai ngờ tới ở Ukraine. Tên lửa Nga tập kích đánh trúng kho vũ khí và trung tâm trinh sát điện tử Ukraine, gây thiệt hại lớn. Ukraine có thể chưa bao giờ nghĩ rằng, dưới sự giám sát của Mỹ, quân đội Nga lại có thể dễ dàng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa như vậy, gây tổn thất chí mạng cho họ. Trong các cuộc tấn công tên lửa của Nga vừa qua, Ukraine không nhận được bất kỳ tín hiệu cảnh báo sớm nào và trên thực tế, hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Mỹ đã bị chế áp. Mặc dù cuộc tấn công của Nga được phát động vào lúc nửa đêm, nhưng điều rất bất thường là Ukraine không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ. Việc xảy ra tình trạng như vậy cũng cho thấy, hệ thống cảnh báo sớm được Mỹ dày công xây dựng đã bị tê liệt, khiến hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Mỹ hoàn toàn không biết gì về cuộc tấn công tên lửa của Nga. Đằng sau vấn đề này rõ ràng là chiến lược mới của quân đội Nga. Nga đã sử dụng rộng rãi hệ thống gây nhiễu điện tử để can thiệp vào hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Mỹ ở mọi hướng; đồng thời điều động máy bay chiến đấu xua đuổi máy bay trinh sát Mỹ đang tiến hành trinh sát tầm gần. Theo thông tin, trước khi thực hiện cuộc tấn công, quân đội Nga đã điều động máy bay chiến đấu Su-27 xua đuổi máy bay tuần tra P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ và các loại máy bay trinh sát khác của Mỹ áp sát biên giới Nga; nhằm đảm bảo hành động của Nga không bị quân đội Mỹ giám sát. Trong khi xua đuổi máy bay trinh sát của quân đội Mỹ, Nga cũng điều động máy bay tác chiến điện tử tiến hành can thiệp điện tử tại các khu vực tương ứng. Đồng thời, Nga còn thực hiện hành vi can thiệp trá hình vào hoạt động trinh sát vệ tinh quân sự của Mỹ và phát đi tín hiệu sai lệch nhằm đánh lừa. Việc áp dụng toàn diện nhiều phương tiện đã làm giảm đáng kể hiệu quả của hệ thống trinh sát và cảnh báo sớm của quân đội Mỹ. Có thể nói, Nga đã nhanh chóng tìm ra cách đối phó với hệ thống trinh sát, cảnh báo sớm của quân đội Mỹ, đồng thời không để Ukraine tiếp tục dựa vào hệ thống tình báo của Mỹ để giành lợi thế. Quân đội Nga đã trực tiếp thay đổi chiến thuật, không chỉ hành động trực tiếp chống lại Ukraine, mà thay vào đó là hành động chống lại hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Mỹ và NATO; điều này quả thực vượt quá suy nghĩ của Ukraine. Cách tiếp cận của Nga cũng nằm trong phạm vi luật pháp quốc tế cho phép, nhằm tránh không để đối đầu trực tiếp với quân đội Mỹ; nhưng vẫn chế áp thành công hệ thống cảnh báo sớm của quân đội Mỹ và NATO, thu được kết quả không ngờ.

