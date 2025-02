Gần đây, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục bao vây làng Konstantinople, tổ chức tấn công từ hai hướng đông và nam. Quân Ukraine phòng thủ tại đây không thể tiếp tục cầm cự và phải lựa chọn đột phá và rút lui. Theo các kênh quân sự của cả hai bên, RFAF đã bao vây Konstantinople trong gần hai tuần, nhưng vẫn chưa tiến hành cuộc tấn công toàn diện. Chiến thuật này khiến người ta thắc mắc tại sao RFAF không trực tiếp bao vây và tiêu diệt quân Ukraine? Một số nhà phân tích cho rằng, đây là một lựa chọn chiến thuật, đã được RFAF cân nhắc kỹ lưỡng. RFAF không phải không muốn chiến đấu, nhưng họ tin rằng việc chờ lực lượng phòng thủ Ukraine sụp đổ và tự mình thoát ra, sau đó tấn công quân Ukraine bằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV; đây cũng là cách tiếp cận hiệu quả và ít tốn kém hơn. Trong tình huống rút lui như vậy của quân Ukraine, những vũ khí và vật tư hạng nặng của Ukraine đã bị bỏ lại, binh lính bỏ chạy trong hoảng loạn và trở thành mục tiêu trước hỏa lực của Nga. Điển hình của các chiến dịch bao vây như vậy như ở Avdiivka hay gần đây là Ugledar hay Kurakhove. Chiến lược này có phần giống với các trận chiến trong lịch sử, chẳng hạn như chiến dịch Falaise Pocket của quân đội Mỹ ở Mặt trận phía Tây năm 1944. Tuy nhiên, việc bao vây và tiêu diệt trở nên khó khăn hơn trên chiến trường hiện đại, đặc biệt là ở địa hình đồng bằng rộng lớn. Do đó, RFAF có xu hướng sử dụng chiến thuật "ba vây, một mở" để tối đa hóa việc làm suy yếu sinh lực của Ukraine, thông qua ưu thế hỏa lực. Từ Mariupol đến Bakhmut và sau đó là Avadivka, những chiến thuật tương tự đã được chứng minh nhiều lần. Mặc dù chiến thuật này của RFAF, cũng “giúp” quân đội Ukraine (AFU) giữ lại một ít quân số, nhưng hiệu quả chiến đấu đã giảm đi rất nhiều, như thể họ đã bị "hủy diệt một nửa". Ngoài ra, AFU còn phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ trên không và hỏa lực tầm xa trong quá trình rút lui. Do đó, thay vì nói rằng RFAF không muốn tiến hành một cuộc chiến tranh bao vây lớn, thì nên nói rằng họ đã tìm ra một chiến thuật tiết kiệm được xương máu, vũ khí và tất nhiên là hiệu quả hơn. Theo chiến lược này, ngay cả khi quân phòng thủ Ukraine "tiến lên thắng lợi", họ cũng sẽ khó có thể tổ chức lại phòng thủ hoặc phản công hiệu quả. Các kênh quân sự của hai bên đều đưa tin rằng, hoạt động “dọn dẹp” khu vực Konstantinople của RFAF sẽ hoàn tất vào tuần tới. Mặc dù sức kháng cự của AFU không gây ra nhiều khó khăn cho RFAF, nhưng vai trò của mìn và UAV FPV của AFU không thể bị đánh giá thấp. Chính những vũ khí này tưởng như đơn giản và thô sơ này, đã tiêu tốn và làm chậm tốc độ tiến công của RFAF, khiến hành động của họ trở nên tương đối chậm chạp. Trang Topwar đưa tin, cuộc tấn công vào Konstantinople đã bắt đầu và cuộc giao tranh đang diễn ra ngay tại khu vực đông dân cư. Xa hơn một chút về phía tây, theo hướng Alekseyevka, các mũi xung kích của RFAF đang tiến hành các hoạt động tấn công. Và ở phía nam làng Konstantinople, RFAF đang tiến về Razliv. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, Konstantinople đang bị đe dọa bao vây. Một ngày trước đó, các đơn vị RFAF đã chiếm lại làng Ulakly từ tay AFU; hiện nơi đây vẫn đang nằm trong màn “sương mù chiến tranh”, khi hai bên cho là họ vẫn đang kiểm soát ngôi làng. Phía AFU khẳng định, các trận đánh nhỏ vẫn đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam và phía tây của ngôi làng này. Cùng lúc đó, các nguồn tin cho biết, pháo tầm xa M78 Kosan của Triều Tiên, đã sẵn sàng triển khai tới mặt trận Ukraine để phối hợp với các lữ đoàn pháo binh hạng nặng của Nga. Mặc dù tầm bắn và sức công phá của các loại pháo này không bằng pháo tự hành 2S7M của Nga, nhưng chúng có thể bắn đạn 170mm tới cách xa 40km. Hiện nay, tình hình ở Ukraine đang gặp khó khăn và viện trợ vũ khí từ các nước phương Tây luôn là nguồn hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine hiện đang bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Các quan chức từ một số nước châu Âu cho biết, thất bại mà Ukraine phải đối mặt chủ yếu là do nguyên nhân riêng của họ, vì họ đã cung cấp mọi hỗ trợ quân sự có thể. Một số tướng lĩnh quân đội Anh thậm chí còn công khai chỉ trích Ukraine, vì lãng phí nghiêm trọng vũ khí do NATO cung cấp. Truyền thông Anh chỉ ra rằng, AFU không “đủ lý trí” khi sử dụng vũ khí phương Tây, khi vẫn sử dụng chiến thuật của quân đội Liên Xô, dẫn đến lãng phí vũ khí đắt tiền như tên lửa chống tăng Javelin và NLAW. Báo chí Anh cho biết, lính Ukraine thường sử dụng nhiều tên lửa chống tăng NLAW cùng lúc một cách hỗn loạn trên chiến trường và chi phí cho những đợt tấn công như vậy lên tới 100.000 bảng Anh. Ngoài ra, lính Ukraine đôi khi còn bán ra thị trường chợ đen, những vũ khí do NATO hỗ trợ. Đáp lại những cáo buộc này, AFU cho biết phương pháp huấn luyện của NATO không phải lúc nào cũng đáp ứng được thực tế của chiến tranh hiện đại. Một chỉ huy tiểu đoàn của AFU chỉ trích rằng, vấn đề đào ngũ như Lữ đoàn 155, được NATO huấn luyện gần như là một hiện tượng phổ biến. Bất chấp những vấn đề này, Anh và EU vẫn quyết định tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự cần thiết để giúp nước này giành được vị thế có lợi trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, chiến trường có khả năng sẽ chứng kiến xung đột dữ dội hơn trước, khi lệnh ngừng bắn được chính thức xác nhận. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, TASS, Deep State).

