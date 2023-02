Cách Nga vô hiệu hoá hàng trăm UAV cùng lúc

Sau khi bước sang năm mới, Nga liên tục mở các cuộc tấn công trên khắp chiến trường Ukraine và Quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề. Mặc dù phía Ukraine đưa ra số liệu quân đội Nga đã phải chịu 2.000 thương vong trong vòng 72 giờ; nhưng rõ ràng, số liệu mà Ukraine cung cấp là phóng đại. Tạp chí "Forbes" của Mỹ cũng phải thừa nhận trong một bài báo công khai rằng, sau khi rút ra bài học từ những thất bại trước đó, quân đội Nga bắt đầu tăng cường triển khai các khí tài trinh sát và bắt đầu tấn công vào điểm yếu của Ukraine trên chiến trường; làm đảo ngược cục diện ở nhiều khu vực. Các phương tiện truyền thông của Mỹ cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, mặc dù Ukraine đã nhận được hỗ trợ thông tin tình báo từ các nước NATO và Mỹ, cũng như các dịch vụ liên lạc vệ tinh như Starlink; nhưng cũng không thể giúp cải thiện khả năng tác chiến điện tử của họ. Mỹ và các nước phương Tây cũng đã cung cấp cho Ukraine một số lượng thiết bị tác chiến điện tử nhất định, nhưng không thể so sánh với quân đội Nga về hiệu suất hoặc số lượng. Năng lực tác chiến và khả năng chống tác chiến điện tử yếu kém của Ukraine, rõ ràng đã trở thành điểm yếu chết người. Thậm chí phương Tây lo ngại, các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại của họ viện trợ cho Ukraine, sẽ rơi vào tay quân đội Nga; hoặc bị quân đội Ukraine bán lại qua chợ đen, nên càng thận trọng hơn khi viện trợ cho Ukraine các thiết bị như vậy. Từ đó tạo cơ hội cho quân đội Nga tấn công mà không bị ngăn chặn. Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute - RUSI), đã đưa ra một báo cáo cho biết, sau khi phát hiện ra điểm yếu của quân đội Ukraine, quân đội Nga bắt đầu sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử đặc biệt, để tấn công thẳng vào điểm yếu của Ukraine. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, Ukraine đã tự sản xuất và xin hỗ trợ từ các nước phương Tây hàng nghìn UAV. Một số lượng lớn UAV cũng đã trở thành vũ khí sát thương hiệu quả nhất của Ukraine, trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quân đội Ukraine sử dụng UAV để giám sát việc triển khai lực lượng của quân Nga và sau đó thực hiện các đòn tấn công chính xác. Quân đội Ukraine cũng sử dụng UAV để tấn công sở chỉ huy, kho đạn dược phía sau, kho nhiên liệu, hậu cần…, gây thương vong và tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Nga. Sau khi liên tục bị UAV Ukraine tấn công, Nga bắt đầu tìm kiếm các biện pháp đối phó với UAV Ukraine. Bắn hạ UAV bằng tên lửa phòng không tất nhiên là một biện pháp, nhưng rõ ràng đó không phải là cách hiệu quả nhất. Việc dùng tên lửa chống UAV, tương tự như dùng “tên bắn ruồi”, rất tốn kém. Nhưng Quân đội Nga đã nhận thấy điểm yếu của quân đội Ukraine trong thực tế và bắt đầu sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử với số lượng lớn. Báo cáo của RUSI chỉ ra rằng, quân đội Nga đã triển khai rộng rãi các thiết bị tác chiến điện tử, chống lại mục tiêu UAV của Ukraine và những thiết bị này đã đóng một vai trò quan trọng trong thực tế chiến đấu. Việc quân đội Nga tăng cường tác chiến điện tử, đồng nghĩa lợi thế tình báo của Ukraine đã bị tước đoạt. Theo thông tin được RUSI tiết lộ, dưới sự chế áp của các thiết bị tác chiến điện tử của Nga, 90% trong số hàng nghìn UAV do Ukraine sử dụng, đã bị quân đội Nga vô hiệu hóa. Chuyên gia phân tích quân sự nổi tiếng người Mỹ David Akers cũng khẳng định, thời gian gần đây UAV Ukraine “gặp sự cố ở mức báo động”, khiến Ukraine bắt đầu đánh mất lợi thế tình báo trong các chiến dịch tiền tuyến. Quân đội Nga luôn có những nghiên cứu riêng trong lĩnh vực tác chiến điện tử và đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều phương diện; nên cũng không khó hiểu, khi quân đội Nga đã đạt được kết quả tốt trong việc nhắm vào các điểm yếu của Ukraine đó chính là việc phụ thuộc vào UAV. Trên các chiến trường như Bakhmut, không có sự hỗ trợ của UAV, khả năng tấn công của pháo binh Ukraine bắt đầu gặp bất lợi. Có thông tin cho rằng, pháo binh Ukraine không còn có thể thu thập thông tin chiến trường chính xác, vì vậy đã mất chính xác trong các trận chiến đấu. Xét về số lượng pháo binh và mật độ hỏa lực, Ukraine rõ ràng đang gặp bất lợi, đây là nguyên nhân cơ bản khiến quân đội Ukraine gần đây lâm vào thế bị động ở Bakhmut; thậm chí có thể mất đi địa bàn chiến lược này. Chuyên gia Brian Clark tại Trung tâm đánh giá Chiến lược và Ngân sách (CSBA) của Mỹ chỉ ra rằng, quân đội Nga đã bắt đầu đạt được lợi thế trong tác chiến điện tử và điều đó sẽ giúp quân đội Nga giành lợi thế trong các cuộc chiến tranh tiêu hao trong tương lai; thậm chí nhiều loại tên lửa phòng không của Ukraine đã bắt đầu bị can thiệp. Mỹ và các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine số lượng lớn tên lửa phòng không, với mục đích giúp Ukraine nâng cao năng lực đánh chặn, trong bối cảnh quân đội Nga tăng cường không kích. Tuy nhiên, Nga đã tận dụng tác chiến điện tử, để chế áp thành công hệ thống radar của hệ thống tên lửa phòng không Ukraine. Quân đội Nga cũng khéo léo sử dụng “mồi nhử” để làm cho tên lửa phòng không Ukraine buộc phải khai hỏa. Trong quá trình thực chiến, Ukraine đã phóng hàng trăm quả tên lửa, nhưng một số lượng lớn tên lửa phòng không chỉ đánh trúng mồi nhử và một số UAV có giá trị thấp của quân đội Nga. Có thể nói quân đội Nga đã sử dụng thành công ưu điểm của tác chiến điện tử để tiêu hao hàng trăm tên lửa của Ukraine. Các tên lửa mà quân đội Ukraine sử dụng đều do các nước phương Tây viện trợ, nhưng đã bị tiêu hao lãng phí; đây cũng là một tổn thất to lớn đối với quân đội Ukraine. Trong bối cảnh thường xuyên bị tấn công vào điểm yếu kém của mình, Ukraine cũng bắt đầu tìm cách đối phó với tác chiến điện tử của Nga; nhưng cho đến nay dường như vẫn chưa tìm được phương án hiệu quả. Quân đội Nga vẫn đang nắm quyền chủ động trong cuộc xung đột, và liệu khả năng hỗ trợ liên tục của các nước phương Tây do Mỹ lãnh đạo có thể còn kéo dài được không.

