Ngôi làng Basivka ở tỉnh Sumy, đã bị Cụm quân phía Bắc của quân đội Nga (RFAF) kiểm soát hoàn toàn, thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga chính thức công nhận. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng, hiện không có đơn vị RFAF nào ở khu vực Sumy (?). Vào thời điểm này, các đơn vị của Cụm quân phía Bắc RFAF, sau khi tái chiếm những khu vực ở vùng Kursk bị quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát, đã ồ ạt tiến vào tỉnh Sumy từ đầu cầu này, giống như “thủy triều”. Các trận đánh để giành khu làng Basivka đã bắt đầu vào tuần 2 tháng 3, sau khi quân Nga chiếm được làng Novenke. Trên thực tế, quân Ukraine tại đây đã cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga tại ngôi làng Basivka, bằng những trận giao tranh ác liệt, nhưng RFAF đã chiếm được một nửa ngôi làng; rồi sau đó là nửa còn lại. Các nguồn tin của Nga đưa tin, Basovka đã bị quân Nga kiểm soát hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, các trận đánh ác liệt vẫn đang diễn ra ở khu vực biên giới Kursk-Sumy, đặc biệt là các làng Guevo và Oleshny thuộc khu vực Kursk, nơi quân Nga vẫn đang nỗ lực đẩy lui quân Ukraine về phía bên kia biên giới. Hiện lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh của RFAF, cũng đang tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào các vị trí của quân Ukraine ở khu vực Gornal, nơi dự kiến sẽ là một đầu cầu, để RFAF phát động tiến công vào khu vực Sumy. Hãng tin Reuters của Anh, cũng trích dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, RFAF đã tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine và chiếm đóng làng Basivka. Theo Reuters, quân Nga cũng đã tấn công tại 12 ngôi làng ở khu vực biên giới Sumy, như Novenke, Basivka, Zhuravka, Veselivka, Vladimirovka, Vodolaga. Reuters cho biết, vào tháng 8/2024, AFU đã bất ngờ vượt biên giới, chiếm đóng một phần lãnh thổ ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, cuộc tấn công của Nga đã đẩy lùi một số lượng lớn đơn vị Ukraine khỏi những vị trí này, nhưng hiện AFU còn kiểm soát 3 ngôi làng của Nga ở khu vực Kursk là Gornal, Guevo và Oleshnya. Theo kênh Deep State của Ukraine, hiện AFU vẫn còn kiểm soát khoảng 63 km2 lãnh thổ của Nga. Nhưng quân Nga đã kiểm soát 81 km2 lãnh thổ Ukraine ở khu vực Sumy và diện tích kiểm soát đang có dấu hiệu nhanh chóng được mở rộng; điều này sẽ "phá vỡ kế hoạch tiếp tế của AFU ở Kursk". Hiện 70.000 Nga đang tập trung ở khu vực Kursk và sắp tràn vào vùng Sumy như “thủy triều”, Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) cho rằng, chiến dịch ở Kursk của Ukraine, thực chất lại có lợi cho Nga. Cuộc tấn công của Kiev vào Kursk, bề ngoài có vẻ là "vây Ngụy cứu Triệu", nhưng thực chất là đang trao cơ hội cho Nga. Sau trận Kursk, RFAF đã tập một lực lượng chiến đấu mới (trong đó có nhiều đơn vị lính nghĩa vụ quân sự) với quy mô khoảng 70.000 quân; một lực lượng lớn như vậy, đủ sức mở ra một chiến trường mới ở tỉnh Sumy. Tổng thống Nga cho biết, Moscow sẽ lập vùng đệm an ninh tại tỉnh Sumy; và việc tập trung quân Nga tại đây, có thể là để thực hiện kế hoạch này. Tất nhiên, AFU cũng không phải nằm yên chịu trận; mặc dù quân Nga đã tiến sang tỉnh Sumy, nhưng AFU vẫn kiểm soát một phần nhỏ Kursk, và một số binh lính Ukraine có thể đã cơ động đến tỉnh Belgorod của Nga, để tiếp tục mở mặt trận mới. Điều này cũng có nghĩa là cả Nga và Ukraine, đang trong tình trạng “ăn miếng, trả miếng” lẫn nhau. Nhưng rõ ràng là “không thực tế”, khi Kiev tiếp tục kiềm chế các hành động tấn công của RFAF trên chiến trường chính Donbass, bằng cách phản công vào lãnh thổ Nga. Xét cho cùng, tình hình hiện tại là RFAF đang tràn vào tỉnh Sumy như thủy triều, và Ukraine cần phải khẩn trương tìm kiếm một chiến lược phòng thủ. Nếu AFU tiếp tục tấn công bừa bãi theo các hướng khác vào thời điểm này, RFAF có khả năng sẽ nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát của mình đối với tỉnh Sumy. Do RFAF lớn hơn và mạnh hơn AFU, nên một cuộc chiến theo kiểu “ăn miếng, trả miếng” như vậy, chắc chắn sẽ bất lợi cho Kiev, và Ukraine thậm chí có thể mất nhiều lãnh thổ hơn. Do đó, động thái chuyển chiến trường trở lại Ukraine của Nga, thực sự là một động thái sáng suốt và “cao tay” hơn. Bây giờ quả bóng lại quay trở lại Ukraine, và Kiev phải cân nhắc xem có nên điều động đơn vị AFU, từ các hướng khác để hỗ trợ hay không? Tuy nhiên, lực lượng chủ lực của AFU hiện đang tập trung ở Donetsk, và cũng có những lỗ hổng lớn trong tuyến phòng thủ của AFU trên hướng tỉnh Sumy. Rõ ràng là Moscow đang học hỏi và áp dụng những gì học được từ Ukraine, sử dụng chiến thuật riêng của mình để khiến Kiev kiệt sức trong một cuộc chiến sinh tử. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Sputnik, Kyiv Post).

