Top sự thật lý thú về cò nhạn vừa xuất hiện ở Quảng Trị

Một đàn cò nhạn (Anastomus oscitans) với số lượng hàng trăm con vừa xuất hiện trên cánh đồng ở Quảng Trị, thu hút sự chú ý của những người yêu thiên nhiên. Sau đây là những điều thú vị về loài chim tương đối hiếm gặp ở Việt Nam này. Ảnh: Đức Tài / Dân Trí. 1. Cò nhạn sở hữu chiếc mỏ “bị hở” độc đáo. Khác với hầu hết các loài chim khác, mỏ trên và mỏ dưới của cò nhạn không khép kín hoàn toàn mà có một khe hở, giúp chúng kẹp và ăn những con ốc dễ dàng hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Thức ăn chủ yếu là ốc nước ngọt. Loài cò này có chế độ ăn gần như chuyên biệt, chủ yếu là các loài ốc nước ngọt như ốc bươu, nhờ đó giúp kiểm soát số lượng loài sinh vật này trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Restorasi Ekosistem Riau. 3. Cò nhạn thường sống theo đàn lớn. Chúng là loài chim sống xã hội, thường tụ tập thành đàn hàng trăm con tại các vùng ngập nước, đặc biệt là vào mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest. 4. Tổ được làm trên cây cao, gần mặt nước. Chúng thường chọn các cây lớn nằm gần ao hồ để làm tổ, giúp dễ dàng tiếp cận nguồn thức ăn và bảo vệ chim non khỏi kẻ thù dưới mặt đất. Ảnh: naturepl.com. 5. Có khả năng bay rất xa để kiếm ăn. Cò nhạn có thể bay hàng chục km mỗi ngày để tìm kiếm nguồn thức ăn, thường di chuyển giữa các khu vực đầm lầy và ruộng nước theo mùa vụ. Ảnh: Pinterest. 6. Cò non cần nhiều tháng để học săn ốc. Dù có bản năng ăn ốc từ nhỏ, cò nhạn non vẫn phải mất thời gian dài luyện tập để sử dụng chiếc mỏ đặc biệt một cách hiệu quả. Ảnh: naturepl.com. 7. Là loài chim biểu tượng ở Campuchia. Cò nhạn được xem là quốc điểu của Campuchia, nơi chúng được tôn trọng và bảo vệ trong các khu bảo tồn chim nước. Ảnh: Pinterest. 8. Một loài chim cần được bảo vệ. Mặc dù chưa nằm trong danh sách loài bị đe dọa, cò nhạn vẫn chịu tác động từ mất môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước và săn bắn trái phép. Vì vậy, việc bảo vệ các vùng đất ngập nước là rất cần thiết để duy trì quần thể loài này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Loài Chim Lớn Nhất Thế Giới - Khủng Cỡ Vậy Mà Vẫn Bay Được Mới Tài. Nguồn: Youtube.

