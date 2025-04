Cận cảnh 15 khẩu đại bác ở Quận 1, chuẩn bị cho Đại lễ

Sáng 7/4, hàng chục khẩu đại bác đã được lắp đặt tại bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) để chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4.

Trước đó, những khẩu đại bác này được Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) vận chuyển từ huyện Long Thành (Đồng Nai) đến TP.HCM trong đêm 6/4. Mỗi khẩu pháo nặng khoảng 4 tấn.

Sau khi đến địa điểm tập kết trận địa pháo, lực lượng quân đội nhanh chóng triển khai các bước lắp đặt pháo theo đúng vị trí đã được lên kế hoạch trước đó. Công việc diễn ra rất khẩn trương.

Khu vực quanh trận địa pháo đã được rào chắn cẩn thận và kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho toàn bộ quá trình chuẩn bị.

Dàn đại bác được đặt thẳng hàng trên nền thảm đỏ trải dài theo bờ sông Sài Gòn.

Khoảng 80 chiến sĩ đang tham gia bảo vệ và phục vụ tại trận địa pháo ở Bến Bạch Đằng. Đồng thời, các biện pháp kỹ thuật an toàn cũng được triển khai đồng bộ.

Chiến sĩ thuộc lữ đoàn 96 khẩn trương lắp đặt thêm các công trình phụ trợ quanh khu vực quanh trận địa pháo.

TP.HCM sẽ bắn 21 phát đại bác vào sáng ngày 30/4, trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh dự kiến quy tụ khoảng 35 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP.HCM đảm nhiệm với 11 khối. Dự kiến, tổng lực lượng huy động cho khối diễu binh, diễu hành là hơn 13.000 người.

Nhiều người dân TP.HCM tranh thủ chụp ảnh, chào hỏi những chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lắp đặt pháo ở bến Bạch Đằng. Người dân TP.HCM ngắm trực thăng, tiêm kích trên cầu Ba Son Khoảng 8h30 ngày 28/3, trực thăng, tiêm kích tiếp tục hợp luyện nhào lộn, bay tách đội trên bầu trời TP.HCM. Đông đảo người dân đứng đợi trên cầu Ba Son (quận 1) xem màn diễn tập.



