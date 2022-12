Tác chiến điện tử của Nga khiến Ukraine gặp khó ra sao?

Vào ngày 13/12, Trung tá Andrei Marochko, người phát ngôn của lực lượng dân quân Lugansk thân Nga, đã tiết lộ với truyền thông Nga rằng, do lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội Nga hoạt động liên tục tại thành phố Kreminnaya thuộc tỉnh Luhansk, nên đã làm tê liệt liên lạc của quân đội Ukraine tại đây. Ông Marochko cho biết, quân đội Ukraine gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Kremennaya do dân quân Lugansk kiểm soát, nhưng các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhưng không có kết quả. Thậm chí những người lính đánh thuê Ba Lan đã từ chối chiến đấu và chỉ huy Quân đội Ukraine đã cố gắng ép buộc họ tham chiến và cuối cùng hai bên thậm chí đã sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng. Ông Marochko tiết lộ rằng, giữa quân đội Ukraine và lính đánh thuê thường xảy ra xung đột quy mô nhỏ, cuối cùng phát triển thành các cuộc đấu súng lớn. Các đơn vị lính đánh thuê thậm chí còn sử dụng súng cối để nã đạn vào các vị trí của lính Ukraine. Thực tế này đã trở nên phổ biến, đặc biệt là xung quanh khu vực Kreminnaya, nơi có nhiều lính đánh thuê nước ngoài. Ông Marochko cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bắn nhầm lẫn nhau trong quân đội Ukraine, do sự can thiệp của lực lượng tác chiến điện tử của quân đội Nga, khiến các đơn vị của Quân đội Ukraine không thể phối hợp, bởi vì tất cả các thông tin liên lạc đã bị tác chiến điện tử của Nga can thiệp, nên việc hiệp đồng giữa các đơn vị Ukraine đã bị hạn chế rất nhiều. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, lực lượng tác chiến điện tử của Nga không hiệu quả trong chiến đấu; nhưng thực tế điều này không đúng; lực lượng tác chiến điện tử của Nga đã rất hiệu quả trong việc chế áp các trận địa tên lửa đất đối không S-300 và Buk-M1 của Ukraine ở phía bắc Kiev trong giai đoạn đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, do kế hoạch tấn công chưa thực sự phù hợp và các phương tiện liên lạc sóng ngắn và sóng cực ngắn của quân đội Nga cũng bị chính tác chiến điện tử của họ “can thiệp nghiêm trọng”; và thậm chí máy bay chiến đấu của chính Quân đội Nga cũng liên tục bị bắn hạ. Tuy nhiên, khi tình hình giữa Nga và Ukraine đi vào bế tắc, hiệu ứng can thiệp điện tử của quân đội Nga lại một lần nữa gia tăng. Bởi trong các trận đánh cục bộ, các thiết bị tác chiến điện tử của quân đội Nga hoàn toàn có thể gây nhiễu sóng cho các thiết bị bay không người lái và thiết bị liên lạc của quân đội Ukraine trên diện rộng. Mặc dù thế giới bên ngoài cho rằng, tác chiến điện tử của quân đội Nga rất khó can thiệp vào hệ thống Starlink của Mỹ, nhưng hệ thống Starlink không phải là “thuốc chữa bách bệnh” và nó không thể thay thế rất nhiều tình huống liên lạc trong các trận chiến đấu. Hiện tại, liên lạc của những người lính bình thường và kết nối với UAV dễ dàng bị cắt đứt bởi sự can thiệp của tác chiến điện tử Nga. Ông Marochko cũng cho rằng, lý do nữa khiến quân đội Ukraine và lính đánh thuê đánh nhau là họ không thể thực sự “thân thiện” với nhau. Lính đánh thuê nước ngoài là một bộ phận cực kỳ phức tạp; thực tế nhiều người trong số họ là những kẻ phiêu lưu, ưa mạo hiểm và không ưa tuân lệnh. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã có rất nhiều lính đánh thuê đến từ các nước phương Tây, trong số đó có một tổ chức lính đánh thuê tư nhân tên là "Mozart" của Mỹ, người sáng lập Mozart là Mir đã tiết lộ tỷ lệ thương vong thực sự của quân đội Ukraine trong một cuộc phỏng vấn. Theo mô tả của Mir: Cuộc tấn công của quân đội Ukraine theo hướng Bakhmut đã chịu tổn thất lớn, với tỷ lệ thương vong lên tới hơn 70%. Ông cũng chỉ ra rằng, hiện nay có một vấn đề nghiêm trọng trong quân đội Ukraine và đây là vấn đề "mấu chốt" dẫn đến tỷ lệ thương vong cao, đó là Quân đội Ukraine đang thiếu kinh phí nghiêm trọng. Thứ hai là một số vấn đề nội bộ, lính đánh thuê sau thời gian dài tiếp xúc cũng có hiểu biết nhất định, đặc biệt là lính đánh thuê ở chiến trường. Theo mô tả của Mir, nguyên nhân chính dẫn đến thương vong nặng nề là do chỉ huy Quân đội Ukraine thường đưa một số "tân binh" chưa được huấn luyện thành thạo ra tiền tuyến và rất ít người có may mắn sống sót. Đồng thời, các trận chiến đấu với cường độ cao, đòi hỏi sự hợp tác cao giữa các binh sĩ và sự tham gia vội vàng của một số tân binh; điều này thực sự sẽ làm giảm hiệu quả chiến đấu và sự an toàn của các cựu quân nhân. Việc những tân binh do thiếu kinh nghiệm chiến đấu, có thể nổ súng bừa bãi khiến cả tiểu đội, thậm chí cả đại đội bị lộ, bị hỏa lực tầm xa của địch khóa chặt, cuối cùng toàn đơn vị bị tiêu diệt; điều này càng trở nên rõ ràng hơn trên chiến trường ác liệt như ở Ukraine. Đặc biệt là tại khu vực Bakhmut, giao tranh ở cường độ rất cao, bất kỳ một sơ hở hoặc sai lầm của bất kỳ người lính nào, đều sẽ ảnh hưởng toàn đơn vị. Đây là lý do tại sao quân đội các nước phải dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc huấn luyện binh lính. Việc Ukraine sử dụng rộng rãi lính đánh thuê trên chiến trường, nếu không được trả “lương” kịp thời hoặc thỏa đáng, họ có thể rút ngay ra khỏi chiến trường. Theo lời của lính đánh thuê Mỹ, nếu sang năm mà không thấy tiền, thì người của họ sẽ nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Và nếu không đủ kinh phí, công tác hậu cần của chính quân đội Ukraine sẽ không được đảm bảo. Mỹ đã giúp đỡ vũ khí và thiết bị cho Ukraine, nhưng họ im lặng về hỗ trợ tài chính. Chỉ có Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp khoản viện trợ 18 tỷ Euro, nhưng ước tính khoản viện trợ này sẽ được nhận liên tiếp sớm nhất vào năm 2023 để được tất cả các thành viên EU chấp thuận.

