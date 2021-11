Binh lính Ukraine mất tinh thần, từ chối tấn công miền Đông

Bất chấp việc lãnh đạo Quân đội Ukraine phủ nhận thông tin của phương Tây, về việc quân đội Nga hiện đang tập trung gần biên giới Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng Donbass; nhằm tránh mất tinh thần cho Quân đội nước này tại Miền Đông. Những vũ khí khủng của Nga liên tục xuất hiện gần biên giới Ukraine trong những ngày gần đây, đã khiến quân đội Ukraine ở Miền Đông mất tinh thần. Những quân nhân Ukraine tin rằng, nếu Nga can thiệp vào cuộc xung đột ở Donbass, quân đội Ukraine triển khai ở đây sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vài ngày. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, đây là những hoạt động quân sự bình thường của Quân đội Nga; tuy nhiên, điều này đã gây lo sợ nghiêm trọng cho Quân đội Ukraine tại khu vực giới tuyến. Trên đoạn video được lan truyền trên mạng internet cho thấy, những khẩu “siêu cối” tự hành 240mm 2S4 Tyulpan và những xe tăng chủ lực T-72B3, cùng nhiều khí tài quân sự của Quân đội Nga đang rầm rập tiến về phía biên giới Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng, chính vì việc Nga triển khai một lượng lớn thiết bị quân sự đến khu vực biên giới với Ukraine, mà Quân đội Ukraine không dám bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ các khu vực Miền Đông ly khai. Trong khi đó tình báo của lực lượng dân quân nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã phát hiện thấy một cây cầu phao mới dẫn qua sông Kalmius, nối làng Staromaryevka (nơi mới bị quân đội Ukraine đánh chiếm ngày 26/10 vừa qua, thuộc lãnh thổ DPR) với khu vực do phía Ukraine kiểm soát, ở bên kia đường giới tuyến. Sau khi tình báo của dân quân DPR phát hiện ra chiếc cầu phao tạm do công binh của Quân đội Ukraine xây dựng qua sông Kalmius, phía lực lượng dân quân quyết định phá hủy cây cầu này bằng hỏa lực pháo binh. Kết quả của cuộc tiến công bằng hỏa lực pháo binh của các đơn vị dân quân DPR, đã phá hủy thành công chiếc cầu phao tam này; theo các nguồn tin khác, còn có 3 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào chiếc cầu trên, khi họ đang ở trên cầu. Chiếc cầu phao tạm bắc qua sông Kalmius được công binh Quân đội Ukraine xây dựng nhanh bằng các thùng sắt rỗng và các tấm ghi, nhưng đủ trọng tải cho các loại xe bọc thép hạng nhẹ cơ động qua và vận chuyển thiết bị quân sự đến làng Staromaryevka. Thông tin về việc cây cầu tạm bắc qua sông Kalmius bị phá hủy không được các nguồn tin trong DPR bình luận; nhưng theo một số nguồn tin, đòn tấn công là do pháo cỡ lớn gây ra. Trong khi theo các nguồn tin khác, dân quân DPR đã dùng súng cối hạng nặng để tiến hành tập kích phá hủy cầu. Tình hình chiến sự tại Miền Đông trong mấy ngày qua không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Quân đội Ukraine đã bị bắt quả tang sử dụng liên tục các UAV Bayraktar TB2 ở Donbass ít nhất hai lần một ngày. Sau khi phát hiện quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng UAV TB2 của họ ở Donbass vào ngày 26/10/2021, thì loại UAV này, đã được Quân đội Ukraine sử dụng thường xuyên để chống lại lực lượng dân quân DPR và LPR. Hiện nay Quân đội Ukraine đã sử dụng số UAV TB2, để tiến hành trinh sát và quan sát sửa bắn cho pháo binh vào các vị trí của lực lượng dân quân ly khai; cũng có thông tin cho rằng, phía Ukraine đã sử dụng UAV TB2 để tiến công trực tiếp dân quân DPR. Các nguồn tin của Quân đội Ukraine cho biết, những chiếc UAV TB2 cất cánh từ sân bay gần Nikolaev hai lần một ngày - vào buổi sáng và buổi tối để “thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt”. Điều rất đáng chú ý là sau khi xuất hiện những chiếc UAV TB2 trên bầu trời khu vực Donbass, gần như ngay sau đó, là các cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân ly khai bằng pháo dã chiến, súng cối và các loại vũ khí nhỏ khác nhau. Theo thông tin của truyền thống Nga, những chiếc UAV TB2 của Ukraine vào ban đêm, đã thâm nhập sâu vào lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng; mặc dù vào ban ngày, chúng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Đây có lẽ là lời giải thích cho các cuộc tấn công bằng pháo binh của phía Ukraine, chủ yếu vào khu vực trên đường giới tuyến. Hiện nay phía Ukraine không có loại UAV nào có khả năng quan sát ban đêm, trừ loại UAV TB2 nhập của Thổ Nhĩ Kỳ; gần đây có một chiếc UAV TB2 xuất phát từ sân bay Nikolayev vào ban đêm, và ngay trong đêm đó, có nhiều cuộc pháo kích của phía Ukraine vào một số khu vực lãnh thổ của DPR. Nguồn ảnh: Topwar. Video về vũ khí hạng nặng của Quân đội Nga được chuyển đến khu vực biên giới Ukraine.

