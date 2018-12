Bị Mỹ cấm vận trực thăng Cobra Iran vẫn bay tốt sau 40 năm

Trong thời gian đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, Iran có mối quan hệ đồng minh cực kỳ thân thiết với Mỹ trong mọi lĩnh vực kể cả quân sự. Năm 1971, nước này đã đặt mua của mỹ 202 trực thăng tấn công AH-1J - phiên bản cải tiến của AH-1 Cobra - loại trực thăng chiến đấu hiện đại nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: IRNA. So với phiên bản gốc được Mỹ sử dụng nhiều ở Chiến tranh Việt Nam, trực thăng Cobra của Iran có động cơ cải tiến và hệ thống truyền lực mạnh mẽ hơn hẳn, kèm theo đó là pháo 20mm M-197 không giật cùng với hệ thống ổn định đường ngắm cho phi công kèm theo ghế ngồi chống rung. Nguồn ảnh: IRNA. Trong số những chiếc trực thăng AH-1J được Mỹ chuyển giao cho Iran, có tổng cộng 62 chiếc được trang bị kèm với tên lửa chống tăng TOW - loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: IRNA. Ngoài ra, các trực thăng AH-1 của Iran cũng được trang bị kèm tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick - một trong những loại tên lửa không đối đất có dẫn đường nguy hiểm nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: IRNA. Trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq bắt đầu hồi đầu tháng 10/1980, các trực thăng AH-1J của Không quân Iran đã đối đầu trong những cuộc không chiến với trực thăng Mi-24 của phía Iraq và có tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu lên tới 10:1 - nghĩa là cứ 10 chiếc Mi-24 bị bắn hạ thì Iran mới mất một chiếc AH-1J. Nguồn ảnh: IRNA. Tuy nhiên một vài nguồn tin khác lại khẳng định các trực thăng Mi-24 của Iraq đạt được nhiều chiến công hơn trong các phi vụ không chiến với tỷ lệ cứ 10 chiếc AH-1J bị bắn hạ thì chỉ có sáu chiếc Mi-24 của phía Iraq bị tiêu diệt. Nguồn ảnh: IRNA. Trong cuộc chiến này, phía Iran còn xác nhận có tổng cộng ba lần các trực thăng AH-1J bắn hạ được các chiến đấu cơ MiG-21 và Su-20 của đối phương. Tất cả những lần AH-1J bắn hạ MiG-21 này đều được khẳng định là bởi khẩu pháo 20mm gắn dưới mũi chiếc AH-1J. Nguồn ảnh: IRNA. Mặc dù vậy, vẫn có tới một nửa số trực thăng AH-1J của Iran đã bị phá huỷ trong toàn bộ cuộc chiến tranh Iran - Iraq kéo dài 9 năm này. Một phần không nhỏ trong số chúng bị phá huỷ do tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ do vào lúc cuộc chiến tranh xảy ra, các trực thăng này đều có tuổi đời khá lớn. Nguồn ảnh: IRNA. Hiện tại, Không quân Nhà nước Hồi giáo Iran còn trong tay 50 trực thăng chiến đấu AH-1J, tất cả số trực thăng chiến đấu này hiện đã được Iran nâng tự nâng cấp theo chương trình cải tiến Panha 2091 với thiết kế buồng lái kiểu mới, kiểu dáng khí động học mới kèm theo hệ thống camera giám sát hành trình bay hiện đại. Nguồn ảnh: IRNA. Mời độc giả xem Video: Trực thăng tấn công Cobra - loại trực thăng từng giữ kỷ lục số giờ bay tham chiến nhiều nhất trước khi Apache ra đời.

