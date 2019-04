Bất ngờ xe tăng nặng nhất trong Chiến tranh Việt Nam

Bắt đầu được sử dụng từ năm 1946, xe tăng Centurion do Anh thiết kế là loại xe tăng nặng nhất từng được Mỹ và chư hầu mang tới miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Historyonline. Quân đội Australia và cả New Zealand đều mang đến miền Nam hàng chục đơn vị Centurion bất chấp các cảnh báo của cố vấn quân sự Mỹ về những hạn chế "chết người" của dòng xe tăng này khi phải hoạt động ở địa hình bị chia cắt mạnh như ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Historyonline. Xe tăng Centurion bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1968. Trong thời gian này cả Australia và New Zealand đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể xoay sở được với chiếc xe tăng nặng 51 tấn này trên chiến trường. Nguồn ảnh: Historyonline. Điều kiện đường xá kém, mùa mưa kéo dài và mặt đường luôn nhão ra dưới xích nghiến của Centurion khiến không chỉ chiếc xe tăng này gặp khó khăn khi đi lại mà nó còn khiến mọi phương tiện khác kẹt cứng mỗi khi phá nát đường bởi trọng lượng 51 tấn của mình. Nguồn ảnh: Historyonline. Về cơ bản, xe tăng sẽ là phương tiện đi đầu trong mọi cuộc hành quân. Tuy nhiên nếu để Centurion đi đầu, các xe tải hay xe thiết giáp đi sau sẽ... chịu chết với mặt đường nham nhở mà Centurion để lại. Nguồn ảnh: Historyonline. Vậy nên có thể nói ngắn gọn đây là loại xe tăng khá vô dụng trên chiến trường Việt Nam và gần như không có điểm nổi trội nào so với các loại xe tăng "nhẹ nhàng" khác được Mỹ mang tới đây. Nguồn ảnh: Historyonline. Centurion có chiều dài tổng cộng lên tới 9,8 mét nếu tính cả pháo - đây cũng là một điểm trừ nữa của loại xe tăng này vì chiều dài quá khổ này là không thể chấp nhận được trong tác chiến đô thị. Nguồn ảnh: Historyonline. Hỏa lực chính của nó cũng chỉ là khẩu pháo 105mm thông thường không có gì nổi trội, ngoài ra còn có một súng máy đồng trục 12,7mm làm hỏa lực hỗ trự cùng súng máy 7,62mm gắn trên nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: Historyonline. Centurion được trang bị hộp số 5 cấp kèm động cơ chỉ 650 sức ngựa - tương đương với tỷ số kéo 13 sức ngựa cho mỗi tấn - quá thấp so với các loại xe tăng khác nên nó có độ cơ động không cao. Nguồn ảnh: Historyonline. Thảm họa nhất với Centurion đó là tầm hoạt động chỉ... 80 km trước khi hết xăng. Ngoài ra chiếc xe tăng này còn có tốc độ tối đa cực thấp, chỉ 35 km/h. Nguồn ảnh: Historyonline. Ấy vậy mà Anh từng sản xuất được tổng cộng tới hơn 4000 xe tăng loại này và nhiều quốc gia còn tiếp tục sử dụng chúng cho tới tận năm 2000. Nguồn ảnh: Historyonline. Mời độc giả xem Video: Thiết giáp Mỹ dùng ở miền Nam Việt Nam.

