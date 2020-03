Bất ngờ: Quân đội Lào sử dụng siêu súng bắn tỉa công phá của Trung Quốc

Trong những hình ảnh mới nhất về quân đội Lào xuất hiện trên Internet, có thể thấy lực lượng này đang sở hữu một khẩu súng bắn tỉa công phá cực độc do Trung Quốc sản xuất. Đó là súng bắn tỉa QBU-10 - khẩu súng bắn tỉa công phá cỡ nòng 12,7mm, được Trung Quốc sản xuất và trang bị cho quân đội nước này trong quá khứ. Theo thiết kế, súng bắn tỉa QBU-10 được sử dụng để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau trong phạm vi 1.000m như bộ binh, xe bọc thép hạng nhẹ, công sự phòng thủ cho đến cả mục tiêu bay tầm thấp. QBU-10 do Công ty cơ giới Hoa Khánh Tứ Xuyên của Trung Quốc phát triển và sản xuất, được Quân đội Trung Quốc đưa vào trang bị từ năm 2010 cho tới nay. Súng sử dụng cỡ đạn công phá 12,7mm do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất kèm hộp tiếp đạn 5 viên và sử dụng cơ chế tự lên đạn sau mỗi phát bắn. Mọi khẩu súng QBU-10 đều trang bị kính ngắm quang điện tử, có khả năng phát hiện mục tiêu nhờ tín hiệu hồng ngoại giúp xạ thủ có thể ngắm bắn hiệu quả cả ban ngày và ban đêm. Về cơ chế hoạt động, súng bắn tỉa QBU-10 sử dụng cơ cấu lên đạn kết hợp giữa trích khí và sử dụng lực giật bằng hệ thống lùi nòng ngắn làm giảm độ giật của súng cũng như tăng độ chính xác. Mặc dù được cho là có tầm bắn tối đa đến 2.000m nhưng QBU-10 chỉ duy trì hiệu quả ở mức 1.500m. Ở khoảng cách dưới 200 mét, súng có khả năng xuyên 100mm thép cán đồng nhất trong điều kiện thử nghiệm. Việc được trang bị loại vũ khí này trong biên chế cho phép quân đội Lào có khả năng tác chiến chống phương tiện cơ giới khá hiệu quả, đủ sức vô hiệu hóa mọi mục tiêu dân sự thậm chí là quân sự trong tầm ngắm. Trong những năm gần đây, việc Trung Quốc càng ngày càng viện trợ hoặc bán vũ khí quân dụng cho Lào cho thấy mối quan hệ về mặt quốc phòng giữa hai quốc gia đang ngày càng trở nên khăng khít - giống hệt cách Trung Quốc tăng cường mối quan hệ quốc phòng với Campuchia trong quá khứ. Nguồn ảnh: 81.cn. Sức mạnh của quân đội Lào trong thế kỷ 21.

