Quy mô Thủy quân Lào: Quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển

Hải quân hay chính xác là Thuỷ quân Nhân dân Lào là một lực lượng non trẻ của quân đội xứ triệu voi, mới được thành lập từ năm 1975 tới nay. Nguồn ảnh: Newscn. Lực lượng này được thành lập dựa trên những gì còn sót lại của Thuỷ quân Hoàng gia Lào trước đây - vốn do Mỹ hậu thuẫn. Nguồn ảnh: Newscn. Do không hề có đường giáp biển, Thuỷ quân Nhân dân Lào có nhiệm vụ rất đặc thù đó là hoạt động, kiểm soát an ninh trật tự trên sông Mekong. Nguồn ảnh: Newscn. Các nhiệm vụ của Thuỷ quân Nhân dân Lào bao gồm tuần tra kiểm soát giao thông đường thuỷ, bắt giữ đối tượng buôn lậu, kiểm soát quá trình đánh bắt hải sản trên sông,... Nguồn ảnh: Newscn. Trong số đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của lực lượng này đó là kiểm soát biên giới trên biển do sông Mekong có dòng chảy rất phức tạp, tại nhiều điểm con sông này là ranh giới tự nhiên giữa nhiều quốc gia. Nguồn ảnh: Newscn. Đến giữa những năm 1990, quân số của lực lượng này đã lên tới 500 người và khoảng 50 tàu tuần tra sông. Nguồn ảnh: Newscn. Chủ yếu, các sĩ quan của Thuỷ quân Nhân dân Lào được đào tạo tại Việt Nam. Thậm chí các tàu chiến trong hạm đội của lực lượng này cũng được Việt Nam viện trợ. Nguồn ảnh: Newscn. HIện tại Thuỷ quân Nhân dân Lào đang có khoảng 60 tàu bè các loại, trong số đó có 12 tàu tuần tra ven bờ do Việt Nam đóng, bốn tàu đổ bộ do Việt Nam cung cấp, số còn lại do Trung Quốc viện trợ. Nguồn ảnh: Newscn. Kể từ khi ra đời tới nay, Thuỷ quân Nhân dân Lào không tham gia bất cứ cuộc xung đột nào ngoại trừ những cuộc va chạm với cướp, buôn lậu, buôn ma tuý,... Nguồn ảnh: Newscn. Mời độc giả xem Video: Ngược đời chuyện Lào "viện trợ" xe tăng T-34-85 cho Nga.

