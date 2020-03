Quân đội Lào sử dụng súng QBZ-97 bản dân sự do Trung Quốc sản xuất

Những hình ảnh vừa lộ diện cho thấy quân đội Lào có sử dụng khẩu súng trường tấn công Type 97A trong biên chế. Đây là phiên bản dân sự được Trung Quốc sản xuất dựa trên phiên bản quân sự QBZ-97B. Nguồn ảnh: Vietnamplus. QBZ-97B là phiên bản súng trường tấn công cỡ nhỏ sử dụng cỡ đạn 5,56 do tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Đây là một tỏng số những khẩu súng được ra đời dựa trên phiên bản gốc là súng trường tấn công QBZ-95 - khẩu súng trường thiết kế bullpup phổ biển nhất của Trung Quốc trong quá khứ. Nguồn ảnh: QQ. Lần đầu tiên những khẩu Type 97A xuất hiện là vào năm 2008 ở Canada. Vào thời điểm này, khẩu Type 97A được sử dụng trang bị cho lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada. Nguồn ảnh: QQ. Trong những năm sau này, Type 97A dần trở nên phổ biến khắp thế giới do nó có giá quá rẻ và có thể tuỳ biến dễ dàng do sử dụng thiết kế ray trượt kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: ArmyRecognition. Vào năm 2013, khẩu súng trường tấn công này có giá chỉ vào khoảng 1000 USD Canada. Tới nay, giá của khẩu súng trường tấn công này vẫn vào dạng rẻ nhất trên thị trường xuất khẩu. Nguồn ảnh: QQ. Giống như nhiều loại súng khác được Trung Quốc sản xuất để xuất khẩu sang phương Tây, Type 97A có hai cỡ nòng, tương thích với hai loại đạn khác nhau bao gồm .223 Remington hoặc 5,56mm. Nguồn ảnh: QQ. Các loại súng trường tấn công QBZ hiện vẫn đang là loại vũ khí cá nhân chủ lực của quân đội Trung Quốc. Đội quân này cũng là lực lượng hiếm hoi trên thế giới được trang bị toàn bộ súng trường tấn công bullpup trong biên chế. Nguồn ảnh: QQ. Tại Trung Quốc, mỗi khẩu QBZ-95 và các biến thể của nó có giá cực kỳ rẻ, chỉ vào khoảng 4300 Nhân Dân Tệ cho mỗi khẩu - tương đương với khoảng 14 triệu VNĐ. Nguồn ảnh: QQ. Chỉ tính riêng các phiên bản quân sự được phát triển từ QBZ-95, khẩu súng này đã có 10 phiên bản khác nhau. Ngoài ra, QBZ-95 còn có tới ba phiên bản dân sự khác và một phiên bản sản xuất nội địa tại Myanmar. Nguồn ảnh: QQ. Xem lính Trung Quốc rải "mưa đạn" với khẩu súng trường tấn công QBZ-95.

