Báo Ba Lan ‘mách nước’ NATO cách phát hiện tàu ngầm Varshavyanka Nga

Truyền thông Ba Lan không đánh giá cao khí tài quân sự Nga. Điển hình như việc Cổng thông tin Defense có bài phân tích mang tính "mách nước" cho NATO về tàu ngầm tấn công diesel-điện của Nga thuộc Dự án 636.3 Varshavyanka Tờ báo Ba Lan viết rằng các tàu ngầm Varshavyanka mặc dù có độ ồn thấp nhưng lại tồn tại một "nhược điểm đáng kể" - đó là chúng không thể ở dưới nước quá 2 ngày do thiếu vắng động cơ đẩy độc lập với không khí (Động cơ AIP). Đây chính là "gót chân Achilles" của các tàu ngầm diesel-điện của Nga, bất chấp việc những chiếc Kilo có độ ồn khi hoạt động cực thấp khiến chúng mang biệt danh “hố đen”. Theo các chuyên gia Ba Lan, nếu biết được khu vực hoạt động gần đúng của tàu ngầm Nga, cũng như loại tàu ngầm nào đang nghi vấn thì khả năng cao là nó sẽ bị phát hiện, vì trong 48 giờ, cuối cùng con tàu sẽ phải nổi lên. Đáng chú ý ở chỗ Warsaw cũng có quốc gia có kinh nghiệm vận hành tàu ngầm lớp Kilo, khi trong biên chế hải quân nước này vẫn còn một chiếc thuộc Dự án 877 - thế hệ trước của Dự án 636 nhưng giữa hai lớp tàu ngầm trên có khá nhiều điểm tương đồng. Những hiểu biết của Ba Lan về tàu ngầm tấn công diesel-điện do Liên Xô/Nga chế tạo chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho NATO và đây là yếu tố khiến Moskva không thể coi thường. Mặc dù vậy nhiều chuyên gia quân sự Nga lại cho rằng giữa tàu ngầm Dự án 877 chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh so với Dự án 636.3 tiên tiến hiện nay thực chất đã có quá nhiều điểm khác biệt và không thể đánh đồng. Thực tế đã chứng minh bằng việc cả hạm đội NATO cùng với máy bay tuần tra chống ngầm đã nhiều lần bất lực trong việc truy tìm những chiếc Varshavyanka của Hải quân Nga trong khu vực tương đối chật hẹp. Chưa dừng lại đây, ấn phẩm Defense24 của Ba Lan còn chỉ trích các tàu chiến mặt nước và máy bay tiêm kích của Nga về việc tiếp cận ở cự ly gần với các nhóm tàu của NATO. Những hành động như vậy được gọi là "cẩu thả" và chỉ phù hợp với thời bình. Theo các chuyên gia, trong các cuộc chiến, toàn bộ biên đội tàu và máy bay sẽ bị phá hủy "trên đường đi". Không chỉ dành những lời đánh giá thấp về tàu ngầm Nga, Defense24 còn xem nhẹ máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và tiêm kích đánh chặn MiG-31K với tổ hợp tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga. Đáng chú ý ở chỗ những phương tiện tác chiến nói trên vẫn được Moskva xem như vũ khí chiến lược, “có khả năng thay đổi cuộc chơi” trước Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Ấn phẩm Ba Lan gọi chúng là những chiếc máy bay "cũ kỹ", không thể chống chọi lại "chiến đấu cơ tàng hình mới nhất của phương Tây", đó là những chiếc F-35 thuộc thế hệ thứ năm, cũng như máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS) của NATO. Các chuyên gia quân sự Ba Lan tin tưởng rằng trong trường hợp xảy ra va chạm, máy bay Nga sẽ bị tiêu diệt bởi những phi công người Mỹ một cách dễ dàng, trước khi tiêm kích Nga kịp nhận ra tình huống.

