AS-12 Losharik tàu ngầm hạt nhân bí ẩn nhất nước Nga

AS-12 Losharik có cực kỳ nhiều tên gọi, trong đó bao gồm Đề án 210, AS-12, AC-12,... Đây thực chất không phải mà một loại tàu ngầm mà là một phương tiện chiến đấu dưới mặt nước kiểu mới, do Liên Xô thiết kế ra và có tên gọi là "Trạm Hạt nhân Dưới mặt nước" - một tổ hợp với nghĩa rộng hơn tàu ngầm rất nhiều. Nguồn ảnh: Rumil. Được đặt lườn và bắt đầu đóng mới từ năm 1988, tuy nhiên tàu ngầm AS-12 không được hạ thuỷ do vấn đề kinh phí eo hẹp khi Liên Xô sắp tan rã. Tới tận tháng 8/2003, tàu mới được chính thức hoàn thiện. Nguồn ảnh: Rumil. Không giống như những tàu ngầm của Liên Xô khác, AS-12 là một tổ hợp được thiết kế để phục vụ công việc nghiên cứu, cứu hộ và đặc biệt là phục vụ cho các nhiệm vụ bí mật của quân đội. Nguồn ảnh: Rumil. Phần thân của tàu ngầm hạt nhân AS-12 được cho là có sự cấu thành của ít nhất 7 khoang hỗ trợ sự sống khác nhau với từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Tuy nhiên do tàu có kích thước quá nhỏ, môi trường sống bên trong AS-12 được nhận định là rất chật chội và không thoải mái. Nguồn ảnh: Rumil. Cấu tạo lớp vỏ bên ngoài của tàu ngầm Losharik cũng cực kỳ đặc biệt, lớp vỏ này làm hạn chế không gian bên trong của thuỷ thủ đoàn nhưng bù lại lại khiến tàu ngầm này lặn sâu được hàng ngàn mét dưới lòng biển - một độ sâu có thể coi là không có đối thủ. Tuy nhiên độ sâu chính xác của tàu vẫn còn là điều bí ẩn. Nguồn ảnh: Rumil. Giống với kiểu thiết kế tàu ngầm "mẹ bồng con" của Mỹ trên chiếc Yankee Stretch KS-411 do Mỹ thiết kế, Losharik cũng không thể tự thực hiện hành trình dài ngày trên biển được vì nó không đủ khả năng tác chiến độc lập mà cần được một tàu ngầm cỡ lớn "bồng" ra khu vực tác chiến. Nguồn ảnh: Rumil. Tàu ngầm mẹ của Losharik được coi là loại tàu ngầm Delta-III - lớp tàu ngầm hiện đại bậc nhất mà Liên Xô từng phát minh ra. Nguồn ảnh: Rumil. Với khả năng lặn cực sâu của mình, tàu ngầm AS-12 được cho là con bài nguy hiểm nhất trong tàu Nga hiện tại. Tàu có khả năng kết nối theo kiểu "câu trộm" thông tin từ những đoạn cáp internet đặt sâu trong lòng biển mà không ai hay biết - một kiểu "ăn trộm thông tin" độc nhất vô nhị. Nguồn ảnh: Rumil. Hôm 1/7 vừa rồi, một tàu ngầm Losharik của Hải quân Nga đã bị cháy trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ đo đạc dưới lòng biển. 14 thuỷ thủ đoàn đã thiệt mạng bởi ngạt khói. Sau vụ việc này, sự tồn tại của Losharik mới được thế giới biết đến một cách rộng rãi. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm hạt nhân trong biên chế Hải quân Nga.

