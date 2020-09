Áo giáp hiện đại của Ấn Độ chống được đạn AK-47 ở cự ly gần

Ấn Độ đã phát triển thành công một loại áo giáp mới giành cho binh lính ở những khu vực có sự đe dọa cao, có thể chống lại các loại đạn súng bộ binh ở các cấp độ đe dọa khác nhau, bao gồm cả đạn 7,62 mm bắn từ súng tiểu liên AK-47. Ảnh: Áo giáp Bhabha Kavach - Nguồn: PTI Chiếc áo chống đạn này có tên là Bhabha Kavach (BARC), được hợp tác sản xuất bởi Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) và Công ty TNHH Sản xuất Hợp kim Ấn Độ; đồng thời cũng đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật tích cực từ Trung tâm nghiên cứu nguyên tử Bhabha (BARC) hàng đầu của Ấn Độ. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Áo giáp BARC lần đầu được ra mắt tại Triển lãm Quốc tế ở New Delhi vào năm ngoái, có trọng lượng nặng 6,6 kg; nhẹ chỉ bằng một nửa, so với loại áo giáp được Bộ Nội vụ Liên bang Ấn Độ đang trang bị. Ảnh: Áo giáp Bhabha Kavach - Nguồn: PTI Áo giáp BARC được mệnh danh là "áo giáp nhẹ nhất" ở Ấn Độ. Lớp giáp thân có thể chống được đạn lõi thép 7,62 mm bắn từ súng tiểu liên AK-47, cũng như đạn 5,56 mm từ súng trường Insass do Ấn Độ sản xuất. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Trước khi áo giáp BARC ra đời, hầu hết áo giáp chống đạn của Ấn Độ sản xuất đều không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ theo tiêu chuẩn cấp độ III của Viện Tư pháp Quốc gia Ấn Độ. Ảnh: Binh lính Ấn Độ với áo giáp kiểu cũ - Nguồn: India Today Các loại giáp do Ấn Độ phát triển trước kia đều thuộc loại cấp độ bảo vệ II, trọng lượng rất nặng, nhưng chỉ có thể chống lại đạn 9mm bắn ra từ súng tiểu liên hoặc súng ngắn. Áo giáp nặng cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của binh lính sử dụng. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Từ tình hình thực tiễn trên, trong năm 2016-2017, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Ấn Độ đã đề xuất nhu cầu về loại áo giáp mới, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ của Viện Tư pháp Quốc gia. Áo giáp BARC đáp ứng được những yêu cầu này và là sản phẩm đạt tiêu chuẩn “Made in India”. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Các quan chức của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ tuyên bố rằng, áo giáp BARC được làm bằng sợi polyethylene phân tử cao và nên có độ bền cao. Ảnh: Áo giáp BARC tại Triển lãm Quốc tế ở New Delhi năm 2019 - Nguồn: DNA India Các lớp của áo giáp BARC được hợp nhất với nhau ở nhiệt độ cao; công nghệ này giúp tạo thành một tấm áo giáp dày và cứng, sau đó được phun bằng vật liệu nano carbon. Vật liệu nano này thấm sâu trong các lớp xen kẽ khác nhau của tấm kim loại, và khi viên đạn xuyên qua tấm kim loại, nó sẽ giảm tốc độ và bị kẹt lại. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Hiện nay BARC có hai loại giáp mềm và giáp cứng. Áo giáp mềm có thể ngăn đạn từ súng ngắn và các loại vũ khí nhỏ, sẽ được sử dụng cho lực lượng bảo vệ yếu nhân và một số VIP để bảo vệ an toàn cho bản thân. Lực lượng an ninh thường sử dụng áo giáp cứng, có khả năng bảo vệ tốt hơn, khi có thể ngăn được đạn cỡ lớn. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cao áo giáp BARC tại Triển lãm Công nghệ Quân đội ở New Delhi vào ngày 23/12/2019 - Nguồn: Ayaskant Das Áo giáp BARC là lựa chọn lý tưởng cho Cảnh sát vũ trang Ấn Độ, Lực lượng Biên phòng; nhất là ở khu vực giáp giới với Trung Quốc và khu vực tranh chấp Kashmir với Pakistan, vì ở khu vực này, các lực lượng thù địch với Ấn Độ thường sử dụng súng AK-47. Ảnh: Lính Ấn Độ với áo giáp BARC - Nguồn: DNA India Vào tháng 2 năm nay, 55 chiếc áo giáp BARC đã được bàn giao cho Lực lượng Cảnh sát vũ trang Ấn Độ. Các quan chức Ấn Độ cho biết, các đồn cảnh sát từ Punjab, Chhattisgarh, Karnataka và Gujarat đều bày tỏ sự quan tâm tới bộ áo giáp Bhabha Kavach. Hiện nay, trước tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, DRDO đang tăng cường sản xuất áo giáp BARC để bàn giao cho các lực lượng biên phòng của Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực xung đột Ladakh; và đây là tấm áo "cứu tinh" bảo vệ an toàn cho binh lính Ấn Độ trước các cuộc tiến công bằng vũ khí lạnh từ lính Trung Quốc. Ảnh: Binh lính Ấn Độ tuần tra với áo giáp BARC - Nguồn: PTI Video Căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

