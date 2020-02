Anh hùng phi công Nga chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong vòng vây IS

Roman Nikolayevich Filipov - phi công Nga sinh năm 1984, tham chiến trong một nhiệm vụ tấn công ở Syria với chiếc cường kích Su-25SM nhưng không may bị khủng bố IS bắn hạ hôm 3/2/2018. Nguồn ảnh: Wiki. Đồng đội của anh trên chiếc Su-25SM số hai cùng thực hiện nhiệm vụ khi đó đã nỗ lực dội biển lửa vào đầu đám khủng bố IS đang cố tiếp cận vị trí nơi Roman Filipov nhảy dù xuống sau khi phải thoát ly máy bay. Nguồn ảnh: TASS. Tuy nhiên, nỗ lực yểm trợ từ trên không này không kéo dài được lâu khi chiếc cường kích cơ Su-25SM thứ hai cũng sớm hết nhiên liệu nên buộc phải quay về căn cứ. Lúc này, Roman Filipov chỉ còn một mình trong khi vòng vây của những tên IS đang khép chặt dần. Nguồn ảnh: TASS. Trong đoạn Video được một khủng bố IS ghi lại lúc vây bắt Roman Filipov và đăng tải lên mạng Internet sau đó, có thể liên tục nghe thấy tiếng súng ngắn được Roman Filipov sử dụng để tấn công những kẻ khủng bố này khi chúng lại gần. Nguồn ảnh: Liveleak. Truyền thông Nga cho biết, khi máy bay cất cánh, thiếu tá Roman Filipov chỉ mang theo một khẩu súng ngắn với 3 hộp tiếp đạn cùng với một trái lựu đạn. Nguồn ảnh: Liveleak. Chừng đó vũ khí là không đủ để có thể chống lại hàng chục tên khủng bố với đầy đủ súng trường tấn công cũng như kỹ năng chiến đấu tốt đang ngày càng áp sát lại gần Roman Filipov. Nguồn ảnh: Liveleak. Vào những giây cuối cùng của cuộc đời mình, thiếu tá phi công Roman Filipov đã hét lên rằng "đây là quà dành cho chúng mày" và tự kết liễu cuộc đời mình bằng trái lựu đạn duy nhất mà anh có trong tay. Nguồn ảnh: CBS. Những gì khủng bố IS tìm lại được bên cạnh thi thể của Roman Filipov sau khi người phi công Nga này tự sát. Có thể thấy, Roman Filipov vẫn còn hai hộp tiếp đạn dở, mỗi hộp còn một nửa cơ số đạn và một hộp tiếp đạn đã rỗng. Nguồn ảnh: CBS. Thi thể của người phi công này sau đó đã được đặc nhiệm Nga thu hồi và đưa về nước. Roman Filipov sau đó được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong lúc chiến đấu trước vòng vây của kẻ thù khép chặt, Roman Filipov vẫn liên tục liên lạc với căn cứ qua radio cầm tay của mình. Theo những thông tin được Bộ quốc phòng Nga tiết lộ sau đó, Roman Filipov đã báo cáo anh tiêu diệt được hai tên khủng bố trước khi tự sát. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông Nga cũng như truyền thông quốc tế đều tôn vinh Roman Filipov như hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cá nhân - một điều rất ít khi xuất hiện trong các cuộc chiến tranh hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cường kích cơ Su-25 của Không quân Nga.

