60 máy bay chiến đấu, 4 lữ đoàn hạng nặng Israel tiến vào Gaza

Sau khi điều tra và xác minh, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong mấy ngày qua đã thực hiện các hành động trả đũa lực lượng vũ trang Hamas Palestine ở Dải Gaza. Quy mô, tốc độ và sức mạnh của hoạt động quân sự này, được đánh giá là hiếm có trong những thập kỷ qua. Theo thông tin do IDF công bố, họ đã thực hiện các cuộc tấn công quyết liệt vào các cơ sở quân sự của Hamas. Những mục tiêu quân sự này bao gồm các tiền đồn, trận địa tên lửa, kho vũ khí bí mật dưới lòng đất, trại huấn luyện, sở chỉ huy và bãi phóng UAV... Các mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng trăm chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt. Hành động trả đũa này được thực hiện trong bối cảnh xung đột Palestine-Israel leo thang. Lực lượng vũ trang Hamas gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Israel, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính mạng và tài sản của người dân Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel quyết định hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân. Họ nhanh chóng tổ chức các hoạt động quân sự quy mô lớn, nhằm tiêu diệt khả năng quân sự của Hamas. IDF luôn được biết đến với khả năng chiến đấu mạnh mẽ và hiệu quả chiến đấu tuyệt vời; và họ đã thể hiện quyết tâm và sức mạnh trong cuộc hành quân này. IDF sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với đất nước và họ sẽ tiếp tục hành động để đảm bảo an ninh cho người dân Israel. Cuộc tấn công này sẽ là đòn nặng nề đối với Hamas và là hoạt động thành công của IDF, nhằm kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Xung đột giữa hai bên có thể vẫn tiếp diễn, nhưng IDF đã chứng tỏ được quyết tâm và năng lực của mình với thế giới. Từ ngày 7/10 đến nay, Israel đã hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa lớn từ Dải Gaza. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Theo hãng tin Sputnik của Nga cho biết, lực lượng vũ trang Hamas đã bắn khoảng 5.000 quả tên lửa tự chế vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công không chỉ liên quan đến việc đe dọa bằng tên lửa mà còn đi kèm với một số chiến binh Hamas không rõ danh tính, đột nhập vào lãnh thổ Israel để thực hiện nhiều cuộc tấn công khác nhau. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, chiến dịch tấn công bất ngờ vào lãnh thổ vào Israel của Hamas mang tên "Hồng thủy Aqsa", đã khiến hơn 300 người ở Israel thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Đồng thời, IDF cũng có hành động trả đũa, khiến hơn 2.000 chiến binh của Hamas thương vong. IDF và lực lượng vũ trang Hamas đang bước vào một cuộc xung đột khốc liệt có vẻ không khoan nhượng. Tình hình căng thẳng đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng quốc tế và tất cả các bên kêu gọi giải pháp hòa bình, nhằm giảm thiểu thương vong cho những người vô tội và tránh căng thẳng leo thang thêm. Sau khi bị tấn công bằng bất ngờ bằng tên lửa và các chiến binh của Hamas đột nhập tấn công, IDF đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp chống trả. Theo IDF, Không quân Israel đã đi đầu trong việc điều động hơn 60 máy bay chiến đấu các loại, bao gồm F-15, F-16, F-35A, v.v., để tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu trên Dải Gaza. Phối hợp với lực lượng không quân, cưới mặt đất, 4 lữ đoàn được trang bị vũ khí hạng nặng của IDF cũng tham gia trận đánh, dưới sự yểm trợ của 300 xe tăng chiến đấu chủ lực và hơn 800 xe chiến đấu bộ binh. Cuộc phản công của IDF đã nhận được sự ủng hộ của người dân Israel trên toàn quốc. Trước các cuộc tấn công quyết liệt của Hamas, người dân Israel đã đoàn kết và hoàn toàn ủng hộ các biện pháp chiến tranh của chính phủ nước này. Chính phủ Israel cũng đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn và nhu cầu hàng ngày của người dân. Theo trang “Bình luận quân sự” của Nga, trong ngày 11/10, các trận đánh trên bộ ác liệt vẫn diễn ra giữa IDF và Hamas. Một video xuất hiện trên mạng Internet cho thấy một xe tăng Merkava của IDF đã bị tên lửa chống tăng Kornet của Hamas phá hủy. Trước đó, xe tăng Merkava luôn được đánh giá là một trong những loại xe tăng được bảo vệ tốt nhất và công nghệ tiên tiến nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện và phổ biến của các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa chống tăng có điều khiển và UAV tự sát, đang làm thay đổi tư duy sử dụng xe tăng truyền thống trong giai đoạn hiện nay. Theo thống kê của trang tình báo mở Oryx, đây đã là chiếc xe tăng thứ 8 bị phá hủy trên lãnh thổ Israel và việc phá hủy chiếc Merkava này được thực hiện ở khoảng cách rất xa (khoảng 5-7 km). Nguồn tên lửa Kornet được sử dụng trong cuộc tấn công trên, có thể có nguồn gốc từ Lebanon. Video xe tăng Merkava của Israel bị tên lửa của Hamas bắn cháy. Nguồn Topwar

