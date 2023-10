Không còn yếu tố bất ngờ, Hamas đối đầu với Israel bằng cách nào?

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Israel liên tục được điều tới Dải Gaza, những thách thức mà Hamas phải đối mặt là vô cùng nghiêm trọng. Trước đây, Hamas viện nhiều lý do để tránh xung đột trực tiếp với Israel, nhưng giờ đây, đối mặt với “hổ thật” trên thực tế, liệu họ vẫn có thể bình tĩnh giải quyết? Hiện nay, phương thức chiến đấu của Hamas vẫn dựa vào việc dùng máy ủi chọc thủng hàng rào dây thép gai; vũ khí chủ yếu là một số loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ. Tuy nhiên, khi áp lực quân sự của Israel tiếp tục gia tăng, phương thức tác chiến này rõ ràng đã không thể đáp ứng được yêu cầu. Liệu Hamas có thể đứng vững trước thử thách và chống lại lực lượng thiết giáp hùng mạnh của Israel, khi họ chỉ có vũ khí bộ binh hạng nhẹ, không có pháo binh hạng nặng, không xe tăng chiến đấu chủ lực. Trong khi đó Dải Gaza là vùng đất rất nhỏ hẹp? Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu Hamas có bị quân đội Israel đánh tổng lực? Và liệu Hamas có rơi vào tình thế bất lợi khi mà yếu tố bất ngờ - thứ đã giúp Hamas giành được lợi thế lớn trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột - nay đã không còn. Trong cuộc chiến dường như khác biệt này, Israel khẳng định họ chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích quốc gia và kiềm chế chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với sự chỉ trích công khai từ cộng đồng quốc tế và các câu hỏi từ các cơ quan nhân quyền. Về phần Hamas, với tư cách là đại diện của người dân Palestine ở Dải Gaza, họ cố gắng sử dụng các biện pháp bạo lực để đấu tranh cho quyền lợi của mình và đáp trả sự đàn áp lâu dài của Israel. Tuy nhiên Hamas từ lâu đã bị Mỹ và phương Tây xếp là lực lượng khủng bố. Từ quan điểm thống kê, Israel có lợi thế quân sự tuyệt đối, Lực lượng Phòng vệ Israel có quân số đông, trang bị vũ khí tiên tiến bậc nhất thế giới, binh lính được huấn luyện bài bản và hệ thống tình báo hiệu quả; tinh thần chiến đấu cao. Ngược lại, lực lượng vũ trang Hamas chỉ có thể dựa vào vũ khí thô sơ và chiến thuật đánh du kích để chống cự. Tuy nhiên, chính sự cân bằng quyền lực tưởng chừng như mất cân bằng này, đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể dự đoán việc Hamas sử dụng các cuộc tấn công khủng bố để đe dọa người dân Israel. Mặc dù những hành động mà Hamas thực hiện, có thể xuất phát từ việc phản kháng lại sự phong tỏa và áp bức lâu dài của Israel. Câu hỏi đặt ra là liệu Hamas có ngồi im chịu trận? Câu trả lời chắc chắn là không. Hamas sẽ lợi dụng địa hình quen thuộc của Dải Gaza để phản công lại quân đội Israel, tên lửa của Hamas vẫn sẽ trút xuống các thành phố của Israel. Điều này có nghĩa là thương vong bi thảm hơn. Thủ tướng Netanyahu cũng thẳng thắn thừa nhận: Israel đang “bắt đầu một cuộc chiến lâu dài và khó khăn”. Ở phía thứ hai, nhìn từ phía sau, mối lo ngại lớn nhất của Israel là những người Palestine xung quanh nước này. Israel là một quốc gia Do Thái, nhưng công dân của nước này không thuần là người Do Thái. Có khoảng 2 triệu người Palestine có quốc tịch Israel, chiếm 1/4 dân số Israel. Tuy họ là công dân Israel, nhưng xét về mặt tình cảm dân tộc, người Palestine vẫn không thể sống hòa hợp với người Israel. Sau khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra, đông đảo người Palestine gốc Israel đã xuống đường ủng hộ Hamas và xảy ra đụng độ ác liệt với quân đội và cảnh sát Israel. Theo thống kê, hiện có hơn 3 triệu người Palestine ở Israel và khu vực Bờ Tây. Mặc dù khu vực Bờ Tây không thuộc về Hamas mà thuộc về Fatah của người Palestine, nhưng các nhóm thánh chiến (Jihad) và các nhóm vũ trang cực đoan khác cũng hoạt động ở đây. Quân đội Israel cũng phải thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích vào Bờ Tây để tiêu diệt các nhóm vũ trang cực đoan. Trong bối cảnh như vậy, một tia lửa nhỏ có thể khơi dậy ngọn lửa trên thảo nguyên rộng lớn; một khi cơn giận bùng lên, sức công phá và tác động không chỉ làm rung chuyển toàn bộ Israel, mà còn ảnh hưởng lớn đến hình thái Trung Đông. Chưa hết, đối thủ mà Israel thực sự e ngại đó chính là lực lượng vũ trang Hezbollah của Liban. Hezbollah nhiệt tình cổ vũ cuộc tấn công của Hamas và tuyên bố: "Súng và tên lửa của chúng tôi ở bên các bạn". Cùng với đó, Hezbollah đã bắn hàng chục quả rocket vào các vị trí của Israel và quân đội Israel ngay lập tức đáp trả. Tình hình ở Trung Đông có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu hoạt động của Israel không thuận lợi, hoặc kẻ thù nhìn thấy điểm yếu của Israel, chắc chắn Hezbollah và các lực lượng vũ trang khác sẽ không ngần ngại gia nhập nhóm tác chiến; lúc này Israel sẽ chiến đấu trên cả hai mặt trận phía bắc và phía nam, quy mô của cuộc chiến sẽ tiếp tục gia tăng và mở rộng. Ngoài Hamas, Hezbollah, các nhóm vũ trang cực đoan, Israel còn phải đối mặt với Iran, quốc gia “không ngần ngại” cổ vũ chiến thắng của Hamas. Các nhà lãnh đạo Iran trước đây đã đe dọa sẽ xóa Israel khỏi bản đồ. Israel cũng là quốc gia Trung Đông có tinh thần chống Iran mạnh mẽ nhất. Đối với Israel, kết quả chiến đấu hiện tại thật không thể chấp nhận, không chỉ có một số lượng lớn người Israel bị giết và bị bắt, mà trong số những người bị giết có hai đại tá chỉ huy cấp lữ đoàn, đó là Đại tá Jonathan, chỉ huy Lữ đoàn Nahar, Đại tá Roy Levy, chỉ huy lực lượng đa chức năng. Việc mất nhiều sĩ quan cấp cao như vậy là điều hiếm thấy trong lịch sử chiến tranh của Israel. Giống như cuộc chiến tranh Yom Kippur 50 năm trước, cuộc chiến bất ngờ này chắc chắn sẽ không ngừng bị ám ảnh và trở thành ký ức kinh hoàng đối với Lực lượng Phòng vệ Israel. Một cuộc chiến đang đến gần, nhìn vào những đoạn video được truyền thông Israel đăng tải, một lượng lớn xe tăng của nước này đang được vận chuyển ra tiền tuyến, các vụ nổ liên tiếp xảy ra ở Dải Gaza. Và cũng rất lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành động viên cục bộ, 300.000 quân Israel đã sẵn sàng cho cuộc chiến.

