30.000 lính Ukraine bị khoá chặt ở Bakhmut bởi pháo binh Nga

Các nguồn tin truyền thông Nga vào ngày 30/1 cho biết, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã thông báo, vào ngày 29/1, họ đã chiếm cứ điểm Blagodatne ở phía bắc Bakhmut; qua đó cắt đứt hoàn toàn đường rút lui của quân đội Ukraine từ thành phố Bakhmut về phía bắc, đẩy Quân đội Ukraine đang phòng thủ tại Bakhmut vào nguy cơ bị bao vây và xóa sổ rất lớn. Trước đây, quân đội Nga đã chiếm được làng Klishchiivka ở phía nam và thị trấn Soledar ở phía đông bắc; đồng thời cố gắng tạo thế bao vây thành phố Bakhmut từ ba hướng. Thực tế sau nhiều tháng bị bắn phá, Bakhmut gần như chỉ còn là đống đổ nát; có rất ít công trình mặt đất dành cho quân đội Ukraine trú ngụ. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội, do máy bay không người lái của Nga chỉ điểm, quân phòng thủ Ukraine đang bị pháo binh Nga tiêu hao sức lực của chính họ, với tốc độ hàng trăm thương vong mỗi ngày. Các cố vấn quân sự Mỹ và NATO đã nhiều lần đề nghị và thúc giục Kiev ban hành lệnh sơ tán khỏi Bakhmut, nhưng Tổng thống Zelensky tin rằng, họ vẫn có thể trụ vững tại Bakhmut, để giành được sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ quân sự lớn hơn từ phương Tây; tuy nhiên cái giá phải trả là thương vong quá lớn. Tuy nhiên, trong nửa tháng kể từ khi khu vực cứ điểm Soledar và Mỏ muối thất thủ, quân đội Ukraine đã không xây dựng được một tuyến phòng thủ vững chắc nào ở Bakhmut và các vùng ngoại ô xung quanh; đặc biệt là ở hướng bắc và hướng nam thành phố. Hiện tại lực lượng lính đánh thuê Wagner đã tiếp cận và tiến vào trung tâm thành phố, nhiều trận đánh cận chiến trên đường phố đang diễn ra. Trong khi đó, ở phía đông, nam và bắc, quân đội Nga đã tạo thế bao vây thành phố bằng hỏa lực pháo binh và bắn phá dữ dội suốt ngày đêm. Sau khi chiếm thị trấn chiến lược Soledar, vào ngày 28/1, quân Nga tổ chức mũi đột kích vượt sông Bakhmutka ở phía tây bắc của nhà ga xe lửa Sol. Ý định này đã vạch trần chiến lược của quân đội Nga, nhằm vượt sông Bakhmutka, thiết lập đầu cầu nhằm cắt đứt đường rút lui của quân đội Ukraine khỏi khu vực phía tây thành phố. Mục đích của Quân đội Nga qua cuộc đột kích vượt sông Bakhmutka, đó là khép chặt vòng vây và quyết tâm tiêu diệt 30.000 quân Ucraina hiện đang mắc kẹt trong thành phố Bakhmut. Mặc dù pháo binh Ukraine đã thổi bay những cầu phao dã chiến của quân đội Nga mới được bắc, nhưng rõ ràng là không thể ngăn cản lực lượng thiết giáp của quân đội Nga, vượt qua toàn bộ sông Bakhmutka. Quan trọng hơn, sau khi quân đội Nga mở cuộc tấn công ở Ugledar, nó đã liên quan đến một số lượng lớn quân đội Ukraine xung quanh bị cuốn vào; điều này khiến Bakhmut càng bị cô lập và bất lực. Cục diện chiến trường từ Bakhmut đến phía Tây Soledar trong những ngày qua đã trở nên rõ ràng; nếu không rút lui, quân đội Ukraine rất có thể sẽ bị vùi dập trong "cối xay thịt" Bakhmut. Truyền thông Ukraine đưa tin vào ngày 30/1 cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng, tình hình hiện tại theo hướng Bakhmut và Ugledar là “rất khó khăn”. Tuy nhiên, việc để mất cứ điểm Blagodatne, đồng nghĩa với việc thực sự không còn nhiều thời gian để quân đội Ukraine ngoan cố và do dự. Các chuyên gia từ tổ chức tư vấn chiến lược của Washington cho rằng, nếu Ukraine không thể bảo toàn đủ quân số tinh nhuệ, thì phương Tây có cung cấp bao nhiêu vũ khí hiện đại cũng trở nên vô nghĩa. Một nguồn tin xác thực từ quân đội Ukraine tiết lộ rằng, lực lượng tại Bakhmut rõ ràng là không thể cầm cự được, họ đang bắt đầu sơ tán khỏi Bakhmut. Và lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Quân đội Ukraine, sẽ là những người cuối cùng rời đi, vì họ có nhiệm vụ yểm trợ cho đường rút lui của lực lượng chủ lực Ukraine. Nguồn tin cũng cho biết, quân đội Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự trên tuyến Chasov Yar phía tây Bakhmut. So với Bakhmut “dễ công thủ khó”, thì việc phòng thủ ở thung lũng sông Bakhmutka là Chasov Yar địa hình tương đối phức tạp, cực kỳ có lợi với bên phòng ngự. Vì vậy, việc quân đội Ukraine có ý định rút khỏi Bakhmut và xây dựng tuyến phòng thủ mới ở Chasov Yar là một quyết định khách quan và sáng suốt. Tuy nhiên, đối với quân đội Ukraine lúc này, vấn đề lớn nhất là làm sao rút được an toàn 30.000 người khỏi thành phố Bakhmut, dưới hỏa lực của pháo binh Nga. Trong những ngày qua, thành tích chiến đấu của quân Nga ở vùng ngoại ô phía nam và phía bắc Bakhmut, đã tạo ra một thế trận hoàn toàn thuận lợi cho pháo binh Nga. Sau khi hứng chịu đòn rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ chế tạo, Nga đã tập trung toàn bộ dàn phóng rocket tầm xa chính xác cao nội địa, cho chiến trường Donbass. Các vũ khí pháo binh chính xác cao, bao gồm pháo 2S35 Koalitsiya-SV; pháo phản lực phóng loạt Hurricane-G và Hurricane-S, đã trở thành vũ khí hiệu quả để phản công và kiềm chế bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine. Chỉ huy lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, trong phạm vi hàng chục km xung quanh thành phố Bakhmut, quân đội Nga đã sử dụng bệ phóng rocket BM-30 Hurricane-S, để phóng đạn tên lửa dẫn đường chính xác cao 9M544, tấn công các mục tiêu quân đội Ukraine. Giờ đây, lực lượng pháo binh chính xác tầm xa của Nga đã phong tỏa tất cả các lối ra vào khu thành phố Bakhmut, một khi quân đội Ukraine cố gắng rút khỏi Bakhmut, những con đường từ Bakhmut về phía tây, sẽ tiếp tục trở thành "xa lộ tử thần" đối với quân đội Ukraine.

Các nguồn tin truyền thông Nga vào ngày 30/1 cho biết, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã thông báo, vào ngày 29/1, họ đã chiếm cứ điểm Blagodatne ở phía bắc Bakhmut; qua đó cắt đứt hoàn toàn đường rút lui của quân đội Ukraine từ thành phố Bakhmut về phía bắc, đẩy Quân đội Ukraine đang phòng thủ tại Bakhmut vào nguy cơ bị bao vây và xóa sổ rất lớn. Trước đây, quân đội Nga đã chiếm được làng Klishchiivka ở phía nam và thị trấn Soledar ở phía đông bắc; đồng thời cố gắng tạo thế bao vây thành phố Bakhmut từ ba hướng. Thực tế sau nhiều tháng bị bắn phá, Bakhmut gần như chỉ còn là đống đổ nát; có rất ít công trình mặt đất dành cho quân đội Ukraine trú ngụ. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội, do máy bay không người lái của Nga chỉ điểm, quân phòng thủ Ukraine đang bị pháo binh Nga tiêu hao sức lực của chính họ, với tốc độ hàng trăm thương vong mỗi ngày. Các cố vấn quân sự Mỹ và NATO đã nhiều lần đề nghị và thúc giục Kiev ban hành lệnh sơ tán khỏi Bakhmut, nhưng Tổng thống Zelensky tin rằng, họ vẫn có thể trụ vững tại Bakhmut, để giành được sự ủng hộ chính trị và hỗ trợ quân sự lớn hơn từ phương Tây; tuy nhiên cái giá phải trả là thương vong quá lớn. Tuy nhiên, trong nửa tháng kể từ khi khu vực cứ điểm Soledar và Mỏ muối thất thủ, quân đội Ukraine đã không xây dựng được một tuyến phòng thủ vững chắc nào ở Bakhmut và các vùng ngoại ô xung quanh; đặc biệt là ở hướng bắc và hướng nam thành phố. Hiện tại lực lượng lính đánh thuê Wagner đã tiếp cận và tiến vào trung tâm thành phố, nhiều trận đánh cận chiến trên đường phố đang diễn ra. Trong khi đó, ở phía đông, nam và bắc, quân đội Nga đã tạo thế bao vây thành phố bằng hỏa lực pháo binh và bắn phá dữ dội suốt ngày đêm. Sau khi chiếm thị trấn chiến lược Soledar, vào ngày 28/1, quân Nga tổ chức mũi đột kích vượt sông Bakhmutka ở phía tây bắc của nhà ga xe lửa Sol. Ý định này đã vạch trần chiến lược của quân đội Nga, nhằm vượt sông Bakhmutka, thiết lập đầu cầu nhằm cắt đứt đường rút lui của quân đội Ukraine khỏi khu vực phía tây thành phố. Mục đích của Quân đội Nga qua cuộc đột kích vượt sông Bakhmutka, đó là khép chặt vòng vây và quyết tâm tiêu diệt 30.000 quân Ucraina hiện đang mắc kẹt trong thành phố Bakhmut. Mặc dù pháo binh Ukraine đã thổi bay những cầu phao dã chiến của quân đội Nga mới được bắc, nhưng rõ ràng là không thể ngăn cản lực lượng thiết giáp của quân đội Nga, vượt qua toàn bộ sông Bakhmutka. Quan trọng hơn, sau khi quân đội Nga mở cuộc tấn công ở Ugledar, nó đã liên quan đến một số lượng lớn quân đội Ukraine xung quanh bị cuốn vào; điều này khiến Bakhmut càng bị cô lập và bất lực. Cục diện chiến trường từ Bakhmut đến phía Tây Soledar trong những ngày qua đã trở nên rõ ràng; nếu không rút lui, quân đội Ukraine rất có thể sẽ bị vùi dập trong "cối xay thịt" Bakhmut. Truyền thông Ukraine đưa tin vào ngày 30/1 cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng, tình hình hiện tại theo hướng Bakhmut và Ugledar là “rất khó khăn”. Tuy nhiên, việc để mất cứ điểm Blagodatne, đồng nghĩa với việc thực sự không còn nhiều thời gian để quân đội Ukraine ngoan cố và do dự. Các chuyên gia từ tổ chức tư vấn chiến lược của Washington cho rằng, nếu Ukraine không thể bảo toàn đủ quân số tinh nhuệ, thì phương Tây có cung cấp bao nhiêu vũ khí hiện đại cũng trở nên vô nghĩa. Một nguồn tin xác thực từ quân đội Ukraine tiết lộ rằng, lực lượng tại Bakhmut rõ ràng là không thể cầm cự được, họ đang bắt đầu sơ tán khỏi Bakhmut. Và lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Quân đội Ukraine, sẽ là những người cuối cùng rời đi, vì họ có nhiệm vụ yểm trợ cho đường rút lui của lực lượng chủ lực Ukraine. Nguồn tin cũng cho biết, quân đội Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự trên tuyến Chasov Yar phía tây Bakhmut. So với Bakhmut “dễ công thủ khó”, thì việc phòng thủ ở thung lũng sông Bakhmutka là Chasov Yar địa hình tương đối phức tạp, cực kỳ có lợi với bên phòng ngự. Vì vậy, việc quân đội Ukraine có ý định rút khỏi Bakhmut và xây dựng tuyến phòng thủ mới ở Chasov Yar là một quyết định khách quan và sáng suốt. Tuy nhiên, đối với quân đội Ukraine lúc này, vấn đề lớn nhất là làm sao rút được an toàn 30.000 người khỏi thành phố Bakhmut, dưới hỏa lực của pháo binh Nga. Trong những ngày qua, thành tích chiến đấu của quân Nga ở vùng ngoại ô phía nam và phía bắc Bakhmut, đã tạo ra một thế trận hoàn toàn thuận lợi cho pháo binh Nga. Sau khi hứng chịu đòn rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ chế tạo, Nga đã tập trung toàn bộ dàn phóng rocket tầm xa chính xác cao nội địa, cho chiến trường Donbass. Các vũ khí pháo binh chính xác cao, bao gồm pháo 2S35 Koalitsiya-SV; pháo phản lực phóng loạt Hurricane-G và Hurricane-S, đã trở thành vũ khí hiệu quả để phản công và kiềm chế bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine. Chỉ huy lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, trong phạm vi hàng chục km xung quanh thành phố Bakhmut, quân đội Nga đã sử dụng bệ phóng rocket BM-30 Hurricane-S, để phóng đạn tên lửa dẫn đường chính xác cao 9M544, tấn công các mục tiêu quân đội Ukraine. Giờ đây, lực lượng pháo binh chính xác tầm xa của Nga đã phong tỏa tất cả các lối ra vào khu thành phố Bakhmut, một khi quân đội Ukraine cố gắng rút khỏi Bakhmut, những con đường từ Bakhmut về phía tây, sẽ tiếp tục trở thành "xa lộ tử thần" đối với quân đội Ukraine.