Quân đội Nga phát hiện đường hầm từ Soledar dẫn thẳng đến Bakhmut

Phóng viên quân đội Nga Alexander Simonov đưa tin, sau khi quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga tràn ngập thị trấn chiến lược Soledar, nằm ở phía đông bắc và cách thành phố Bakhmut 11km; họ đã tiến hành trinh sát các lối đi ngầm phức tạp của mỏ muối Soledar. Khi quân đội Nga chui sâu vào đường hầm sâu 150m (thậm chí có đường hầm sâu 200 mét), thì tìm thấy tàn thuốc lá và chai nước Ukraine. Một số lượng lớn bình dưỡng khí quân dụng cũng được tìm thấy, nếu không có bình dưỡng khí, binh lính sẽ chết ngạt do thiếu dưỡng khí trong 20 phút ở độ sâu 100-200m dưới lòng đất. Quân đội Nga xác định, hiện vẫn còn nhiều binh sĩ Ukraine đang tiến hành các hoạt động bí mật trong đường hầm ở Soledar. Thậm chí còn có dấu vết của các phương tiện Ukraine đi qua một số đường hầm. Nhà báo quân sự Nga Alexander Simonov cho rằng, đường hầm ở Soledar thậm chí có thể dẫn thẳng tới thành phố Bakhmut. Sau khi quân đội Nga tiến vào thị trấn chiến lược Soledar, họ đã bị pháo binh tầm xa Ukraine bắn phá chính xác mỗi ngày. Tuy nhiên những người lính đánh thuê Wagner của Nga dám tuyên bố công khai: Chúng tôi ở ngoại ô phía bắc thành phố, gần ga xe lửa Hill. Tình hình ở đây rất nguy hiểm; mặc dù thị trấn chiến lược này đã bị quân Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner tràn ngập, nhưng không hoàn toàn phải vậy! Quân Ukraine đến từ mọi nơi! Mọi thứ đều có thể bị đạn pháo phá hủy và không có bất cứ nơi nào được yên tĩnh. Ở một mức độ lớn, chính Quân đội Ukraine đang bí mật hoạt động trong các đường hầm ở Soledar, thực hiện tìm kiếm các mục tiêu của Nga và hướng dẫn các mục tiêu cho pháo binh Ukraine ở các điểm cao bên ngoài thị trấn, bắn phá vào trong. Hiện Quân đội Nga tiến vào đường hầm dưới lòng đất để tìm kiếm, đường hầm mỏ muối Soledar khổng lồ và rất phức tạp. Trước hết, họ đang tiến hành quét sạch những binh lính của Ukraine, còn đang hoạt động trong đường hầm, Thứ hai, họ cần tìm ra kho đạn và số vũ khí còn cất giấu sâu trong đường hầm; đồng thời tìm một đường hầm bí mật có thể dẫn thẳng đến Bakhmut, để tấn công thành phố trong một cú đột kích bất ngờ và hạn chế được thương vong. Bakhmut là một trong những trung tâm chính của ngành khai thác mỏ của Liên Xô trước kia và Ukraine hiện nay. Trong vùng lân cận của thành phố, có cả một mạng lưới các đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Trong cuộc tấn công vào khu dân cư này, quân Nga đã vấp phải các căn cứ chiến đấu ngầm của Quân đội Ukraine dười các đường hầm mỏ. Kênh truyền hình Zvezda của Nga đã công bố một đoạn video cho thấy, một khu vực kiên cố mà quân Nga chiếm được từ tay Quân đội Ukraine phòng ngự tại đây, trong đó có một căn cứ ngầm tại một trong những mỏ đá gần Bakhmut. Trong căn cứ ngầm này, có một lượng lớn lương thực, thuốc men, vũ khí được cất giữ trong "thành phố" dưới lòng đất này; tuy nhiên, trước sức tấn công dữ dội và liều chết của lính đánh thuê Wagner, quân Ukraine tại đây đã phải vội vã rút lui, bỏ lại toàn bộ trang thiết bị mà không kịp phá hủy. Những người lính Nga và lính đánh thuê Wagner hiện đang tiếp quản căn cứ và biến thành nơi trú ẩn an toàn của họ, trước các cuộc pháo kích và bắn tỉa của quân Ukraine còn sót lại. Thậm chí ở căn cứ ngầm được bố trí rất tiện nghi cho việc trú quân và nghỉ ngơi lâu dài, với lều bạt, bếp dã chiến, nhà tắm bên hồ nước ngầm, máy phát điện cung cấp điện độc lập. Hiện quân Ukraine cố gắng sử dụng UAV tấn công cỡ nhỏ để thâm nhập vào căn cứ ngầm và tấn công các lực lượng của Nga đang nghỉ ngơi tại đây. Để chống lại UAV cỡ nhỏ của Ukraine tấn công, quân Nga đã căng một lưới kim loại trước lối vào mỏ đá, trở thành rào cản đối với UAV của Ukraine. Theo thông tin mới nhất, hiện tại lực lượng Wagner của Nga tham gia cuộc tấn công vào Bakhmut, đã cách trung tâm thành phố còn khoảng 1,5 km. Trước sự tiến công mạnh mẽ của lính Wagner, họ có thể kiểm soát một phần đáng kể phía đông của thành phố, mặc dù giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở đây. Do số lượng lớn các tuyến phòng thủ do quân đội Ukraine xây dựng hết sức dày đặc, liên hoàn và kiên cố, nên cuộc tiến công của quân Wagner vào trung tâm thành phố diễn ra vô cùng chậm chạp. Nhưng do Bakhmut bị quân Nga bao vây quá nhanh, nên tốc độ tiến công của các đội xung kích Wagner có thể tăng lên đáng kể. Hiện tại, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn trong thành phố Bakhmut với tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho cả hai bên. Còn theo đánh giá của đoạn video do lính đánh thuê Ukraine công bố, các chướng ngại vật và công sự đang được tích cực dựng lên trong thành phố; điều này cho thấy quân đội Ukraine không có ý định rút khỏi thành phố, ít nhất là trong thời gian sắp tới.

