Trong 24 ngày, Nga đã phát động 281 cuộc tấn công vào Soledar

Cho đến nay, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn mười tháng. Cuộc chiến tấn công và phòng thủ giữa hai bên ở Donetsk, mà trọng tâm là chiến trường ở thành phố Bakhmut (trong đó thị trấn Soledar là một điểm chốt), luôn là tâm điểm chú ý của thế giới. Đặc biệt, để giành được Donbass, quân đội Nga đã liên tục mở các cuộc tấn công vào khu vực này trong hơn 5 tháng qua, và cho đến tận ngày nay vẫn chưa tràn ngập được hoàn toàn địa điểm chiến lược này. Tuy nhiên, sau khi lính đánh thuê của Wagner của Nga, tạo ra bước đột phá lớn ở Soledar, quân đội Nga có khả năng sẽ chiếm Bakhmut trong tương lai gần. Theo thông tin trước đó của các phương tiện truyền thông nước ngoài, quân đội Nga đã phát động 281 cuộc tấn công vào quân đội Ukraine ở khu vực Soledar trong vòng 24 ngày. Về vấn đề này, ngay cả Ngoại trưởng Đức Baerbock cũng cho rằng, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công “điên cuồng” ở Donetsk. Sở dĩ quân Nga bằng mọi giá chọn đánh chiếm Soledar không gì khác ngoài một số lý do, trước hết là Soledar nằm trong phòng tuyến Bakhmut và chỉ cách "cửa ngõ" thành phố Bakhmut 10 km. Sau khi quân Nga chiếm được Soledar, họ có thể bao vây Bakhmut từ phía bắc. Thứ hai, Bakhmut và Solledal có một số mỏ muối ngầm bị bỏ hoang với chiều dài khoảng 160 km và không gian bên trong rộng lớn; Quân đội Nga có thể biến Soledar và Bakhmut làm căn cứ mới, sau đó mở cuộc tấn công vào khu vực xung quanh. Và tình huống khi buộc phải rút khỏi khu vực Kharkov như trước đó, sẽ không còn xuất hiện. Về vấn đề này, Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng, trước cuộc tấn công ác liệt của quân đội Nga, quân đội Ukraine cuối cùng đã không thể chịu đựng được và sẵn sàng từ bỏ Soledar, nhưng quân Ukraine sẽ tiếp tục đối đầu với quân đội Nga ở Donbass. Nếu nhận xét của người đứng đầu Ukraine là đúng, điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine có thể buộc phải lựa chọn rút khỏi Soledar. Rốt cuộc, một khi quân đội Nga "nổi điên", những tân binh Ukraine không có kinh nghiệm chiến đấu, sẽ không thể ngăn cản bước tiến của quân đội Nga. Nguồn tin của Thông tấn xã Đức (DPA) ngày 26/1 cho biết, chính phủ Ukraine đã thừa nhận vào ngày 25/1 rằng, họ đã mất quyền kiểm soát thị trấn Soledar ở khu vực Đông Donetsk. Các lực lượng Nga đã tuyên bố vào đầu tuần trước rằng, họ đã chiếm đóng hoàn toàn Soledar, nhưng phía Ukraine đã bác bỏ điều này. Vào ngày 25/1, người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Sergey Cherevaty cho biết, quân đội Nga chịu nhiều thương vong hơn trong chiến đấu tại Soledar, nhưng ông không thể cung cấp hoặc xác nhận con số cụ thể. Ông Cherevaty cũng nhấn mạnh, quân đội Ukraine rút lui để tránh hy sinh tính mạng, khi bị lính đánh thuê Wagner của Nga đánh từ phía sau. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Sergey Cherevat cho biết, quân đội Ukraine đã rút lui “dọc theo vùng ngoại ô” sau nhiều tuần giao tranh ác liệt ở thị trấn Soledar; “một số đơn vị vẫn đang chốt giữ các vùng rìa của thị trấn, trong khi một số đơn vị khác đang thiết lập các tuyến phòng thủ và củng cố các vị trí mới”. Thị trấn Soledar là nơi phải hứng chịu những cuộc giao tranh ác liệt nhất trong gần một năm qua trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Igor, thành viên của đơn vị trinh sát đường không Quân đội Ukraine, tham gia chiến đấu tại Soledar cho biết, so với các khu vực khác của Donetsk thì Soledar đã trải qua những đợt "bạo lực dữ dội nhất" trong những ngày gần đây. Nhóm lính đánh thuê Nga Wagner tuyên bố, họ đã “dẫn đầu cuộc tấn công tràn ngập Soledar” và tuyên bố đã chiếm được Soledar vào ngày 11/1. Hai ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga thông báo họ đã nắm quyền kiểm soát thị trấn. Việc Moscow chiếm được Soledar, cũng là chiến thắng đầu tiên trên chiến trường sau nhiều tháng. Tuy nhiên, phương Tây không mấy lạc quan về Nga, bởi một Soledar với dân số chỉ vài chục nghìn người, nằm cách Bakhmut 12 km, không tác động gì nhiều đến tuyến phòng thủ Bakhmut mà Kiev quyết tâm giữ đến cùng; bất chấp những thiệt hại to lớn và hàng chục lữ đoàn Ukraine phải cầm chân tại đây. Hãy tưởng tượng, quân đội Nga sẽ phải trả cái giá nào nếu muốn đảo ngược hoàn toàn sự suy giảm? Ngoài ra, các nước NATO do Mỹ đứng đầu có kế hoạch viện trợ cho Ukraine hàng trăm xe tăng hạng nặng như Leopard 2 và M1A2 Abram; hành động này không phải là tin tốt cho quân đội Nga. Trong khi đó, một số chính phủ phương Tây ủng hộ Ukraine được cho là cũng “đang lo lắng” về tình trạng thương vong cao, mà quân đội Ukraine phải gánh chịu khi bảo vệ thành phố Bakhmut, phía tây nam Soledar. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đánh giá, việc rút khỏi Bakhmut sẽ không “làm thay đổi cục diện chiến lược trên chiến trường”. Thậm chí Washington được cho là đã yêu cầu Ukraine dừng nỗ lực kháng cự tại thành phố Bakhmut (mà Soledar là một phần của tuyến phòng thủ này), thay vào đó tập trung chuẩn bị một cuộc phản công, trong khi chờ các quốc gia NATO chuyển giao vũ khí mới.

