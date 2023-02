24 giờ Nga tràn ngập 7 khu dân cư, Mỹ kêu gọi Ukraine triệt thoái

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu rất bất mãn với tình hình hiện tại của cuộc xung đột Nga-Ukraine; đây là lý do cơ bản khiến họ tích cực hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Sau khi thay Tư lệnh chiến trường mới, Quân đội Nga ngoài việc tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và UAV tự sát; trên các hướng chiến trường, họ đã mở các cuộc phản công lớn và liên tiếp giành được các cứ điểm quan trọng. Đối với tình thế bị động hiện nay của Ukraine, không chỉ chính phủ Ukraine rất lo lắng, mà phương Tây do Mỹ đứng đầu cũng “đứng ngồi không yên”. Hiện các nước NATO, đang khẩn trương thảo luận các biện pháp đối phó với tình hình hiện nay và tăng cường viện trợ cho Ukraine. Quân đội Nga đã giành được thị trấn quan trọng Soledar và tạo ra những bước đột phá trên mọi mặt trận ở Donbass. Khi các nước phương Tây cố gắng thực hiện nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, thì Quân đội Nga lại có thêm một tin vui từ tiền tuyến. Theo tin tức mới nhất được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các binh sĩ thuộc Quân khu miền Đông Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt về hướng Zaporozhye, quân trú phòng Ukraine buộc phải từ bỏ sự kháng cự tại thị trấn quan trọng Orekhov và Gulaypole. Vị trí này cũng là cứ điểm quan trọng để Quân đội Ukraine chống lại Quân đội Nga tại Zaporozhye, nơi đây đã diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt với Quân đội Nga. Trước đây, Quân đội Ukraine dựa vào công sự và các loại vũ khí để chống cự. Nhưng lần này, dưới sự tấn công dữ dội của quân Nga, quân Ukraine đã thất thủ. Được biết, Quân đội Ukraine đã hoảng loạn sơ tán khỏi thị trấn quan trọng Orekhov, bỏ lại rất nhiều vũ khí và trang thiết bị do phương Tây viện trợ. Sau khi chiếm được thị trấn quan trọng này, Quân đội Nga đã phá hủy kho vũ khí của Quân đội Ukraine và radar chống pháo AN/ТPQ-37 do Mỹ viện trợ. Sau khi chiếm 7 khu dân cư trong 24 giờ, Quân đội Nga đã nhanh chóng tiến thêm 7 km về phía trước, tâm lý phòng ngự của quân Ukraine bị ảnh hưởng rất nhiều. Theo các thông tin, sau khi Quân đội Nga chiếm được Soledar, họ bắt đầu tấn công theo nhiều hướng, khiến mọi người cảm thấy rằng động lực đang áp đảo. Cuộc tấn công của Nga mang đến cho Quân đội Ukraine cảm giác bị tấn công rất lớn, đồng thời cũng phá hủy ý chí phản kháng của Quân đội Ukraine. Theo thông tin được phía Nga tiết lộ, Quân đội Nga đã giành lại phần đất bị Ukraine phản công trước đó. Trước đây, Ukraine đã tiến hành phản công ở Zaporozhye và chiếm lại được một phần đất; lần này Quân đội Nga đã nhanh chóng lấy lại bằng một cuộc tổng tấn công. Hiện nay phía Nga đã kiểm soát hơn 70% diện tích tỉnh Zaporozhye, đồng thời chia cắt và bao vây phần quân Ukraine còn lại, cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine. Trận chiến Zaporozhye chỉ là một mô hình thu nhỏ của cục diện chiến sự hiện tại ở khu vực nóng bỏng ở khu vực Donbass; trên thực tế, trên mặt trận quan trọng nhất là ở Bakhmut, Quân đội Ukraine tỏ ra rất bị động. Sau khi để mất Soledar, cửa ngõ quan trọng vào Bakhmut, Quân đội Ukraine càng trở nên bị động ở Bakhmut. Đường tiếp tế của Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga cắt đứt, việc thiếu đạn dược, vũ khí và quân số đã khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng. Hiện tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đã mất đi tính ổn định, liên kết giữa các quân chủng cũng bị phong tỏa, các tuyến phòng ngự bắt đầu bị chia cắt. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn sử dụng các công sự được xây dựng kiên cố trong lòng đất, để chống cự một cách ngoan cường; nhưng rõ ràng là tình thế hoàn toàn bất lợi đối với Quân đội Ukraine, khi một lượng lớn binh lính Ukraine, bị thương và hy sinh mỗi ngày. Trong khi đó, trong tình thế hết sức bị động, các cố vấn Mỹ kêu gọi Ukraine rút quân khỏi Bakhmut để tránh thương vong lớn hơn, để tích lũy binh lực, chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân. Rõ ràng, phương Tây đã mất niềm tin vào việc giữ Bakhmut và tỏ ra bi quan về việc Ukraine tiếp tục cố thủ tại đây. Ukraine và các nước phương Tây đã và đang ủng hộ cái gọi là cuộc “phản công mùa xuân”, nhưng vẫn khó có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, về việc liệu một cuộc phản công lớn như vậy có xảy ra hay không? Theo tình hình hiện tại, rất khó để đánh giá, liệu Ukraine có khả năng phát động một cuộc phản công lớn vào mùa xuân hay không? Tuy nhiên, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu, thực sự đang tiến hành hỗ trợ Ukraine một cách mạnh mẽ; đồng thời nhanh chóng trang bị cho Quân đội Ukraine một lượng lớn vũ khí và thiết bị chỉ trong vòng 20 ngày và danh sách này khiến kinh ngạc. Tính sơ bộ, số vũ khí, trang bị mà phương Tây viện trợ vào khoảng 10 tỷ USD, cụ thể là 1.093 xe bọc thép/xe chiến đấu bộ binh, 134 xe tăng (gồm Challenger 2 của Anh và xe tăng T-72 của Ba Lan), 105 lựu pháo tự hành, 72 pháo xe kéo, 22 hệ thống tên lửa phòng không các loại. Theo giới truyền thông và chuyên gia phương Tây, số vũ khí mà phương Tây viện trợ trong 20 ngày qua, có thể giúp Ukraine trang bị cho 10 lữ đoàn thiết giáp; đây rõ ràng không phải là tin vui với Nga. Mỹ đã đích thân giúp Ukraine huấn luyện và xây dựng một lực lượng chiến đấu, hoàn toàn theo kiểu NATO.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu rất bất mãn với tình hình hiện tại của cuộc xung đột Nga-Ukraine; đây là lý do cơ bản khiến họ tích cực hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Sau khi thay Tư lệnh chiến trường mới, Quân đội Nga ngoài việc tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và UAV tự sát; trên các hướng chiến trường, họ đã mở các cuộc phản công lớn và liên tiếp giành được các cứ điểm quan trọng. Đối với tình thế bị động hiện nay của Ukraine, không chỉ chính phủ Ukraine rất lo lắng, mà phương Tây do Mỹ đứng đầu cũng “đứng ngồi không yên”. Hiện các nước NATO, đang khẩn trương thảo luận các biện pháp đối phó với tình hình hiện nay và tăng cường viện trợ cho Ukraine. Quân đội Nga đã giành được thị trấn quan trọng Soledar và tạo ra những bước đột phá trên mọi mặt trận ở Donbass. Khi các nước phương Tây cố gắng thực hiện nhiều biện pháp hơn để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, thì Quân đội Nga lại có thêm một tin vui từ tiền tuyến. Theo tin tức mới nhất được Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, các binh sĩ thuộc Quân khu miền Đông Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt về hướng Zaporozhye, quân trú phòng Ukraine buộc phải từ bỏ sự kháng cự tại thị trấn quan trọng Orekhov và Gulaypole. Vị trí này cũng là cứ điểm quan trọng để Quân đội Ukraine chống lại Quân đội Nga tại Zaporozhye, nơi đây đã diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt với Quân đội Nga. Trước đây, Quân đội Ukraine dựa vào công sự và các loại vũ khí để chống cự. Nhưng lần này, dưới sự tấn công dữ dội của quân Nga, quân Ukraine đã thất thủ. Được biết, Quân đội Ukraine đã hoảng loạn sơ tán khỏi thị trấn quan trọng Orekhov, bỏ lại rất nhiều vũ khí và trang thiết bị do phương Tây viện trợ. Sau khi chiếm được thị trấn quan trọng này, Quân đội Nga đã phá hủy kho vũ khí của Quân đội Ukraine và radar chống pháo AN/ТPQ-37 do Mỹ viện trợ. Sau khi chiếm 7 khu dân cư trong 24 giờ, Quân đội Nga đã nhanh chóng tiến thêm 7 km về phía trước, tâm lý phòng ngự của quân Ukraine bị ảnh hưởng rất nhiều. Theo các thông tin, sau khi Quân đội Nga chiếm được Soledar, họ bắt đầu tấn công theo nhiều hướng, khiến mọi người cảm thấy rằng động lực đang áp đảo. Cuộc tấn công của Nga mang đến cho Quân đội Ukraine cảm giác bị tấn công rất lớn, đồng thời cũng phá hủy ý chí phản kháng của Quân đội Ukraine. Theo thông tin được phía Nga tiết lộ, Quân đội Nga đã giành lại phần đất bị Ukraine phản công trước đó. Trước đây, Ukraine đã tiến hành phản công ở Zaporozhye và chiếm lại được một phần đất; lần này Quân đội Nga đã nhanh chóng lấy lại bằng một cuộc tổng tấn công. Hiện nay phía Nga đã kiểm soát hơn 70% diện tích tỉnh Zaporozhye, đồng thời chia cắt và bao vây phần quân Ukraine còn lại, cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine. Trận chiến Zaporozhye chỉ là một mô hình thu nhỏ của cục diện chiến sự hiện tại ở khu vực nóng bỏng ở khu vực Donbass; trên thực tế, trên mặt trận quan trọng nhất là ở Bakhmut, Quân đội Ukraine tỏ ra rất bị động. Sau khi để mất Soledar, cửa ngõ quan trọng vào Bakhmut, Quân đội Ukraine càng trở nên bị động ở Bakhmut. Đường tiếp tế của Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga cắt đứt, việc thiếu đạn dược, vũ khí và quân số đã khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng. Hiện tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đã mất đi tính ổn định, liên kết giữa các quân chủng cũng bị phong tỏa, các tuyến phòng ngự bắt đầu bị chia cắt. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn sử dụng các công sự được xây dựng kiên cố trong lòng đất, để chống cự một cách ngoan cường; nhưng rõ ràng là tình thế hoàn toàn bất lợi đối với Quân đội Ukraine, khi một lượng lớn binh lính Ukraine, bị thương và hy sinh mỗi ngày. Trong khi đó, trong tình thế hết sức bị động, các cố vấn Mỹ kêu gọi Ukraine rút quân khỏi Bakhmut để tránh thương vong lớn hơn, để tích lũy binh lực, chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân. Rõ ràng, phương Tây đã mất niềm tin vào việc giữ Bakhmut và tỏ ra bi quan về việc Ukraine tiếp tục cố thủ tại đây. Ukraine và các nước phương Tây đã và đang ủng hộ cái gọi là cuộc “phản công mùa xuân”, nhưng vẫn khó có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, về việc liệu một cuộc phản công lớn như vậy có xảy ra hay không? Theo tình hình hiện tại, rất khó để đánh giá, liệu Ukraine có khả năng phát động một cuộc phản công lớn vào mùa xuân hay không? Tuy nhiên, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu, thực sự đang tiến hành hỗ trợ Ukraine một cách mạnh mẽ; đồng thời nhanh chóng trang bị cho Quân đội Ukraine một lượng lớn vũ khí và thiết bị chỉ trong vòng 20 ngày và danh sách này khiến kinh ngạc. Tính sơ bộ, số vũ khí, trang bị mà phương Tây viện trợ vào khoảng 10 tỷ USD, cụ thể là 1.093 xe bọc thép/xe chiến đấu bộ binh, 134 xe tăng (gồm Challenger 2 của Anh và xe tăng T-72 của Ba Lan), 105 lựu pháo tự hành, 72 pháo xe kéo, 22 hệ thống tên lửa phòng không các loại. Theo giới truyền thông và chuyên gia phương Tây, số vũ khí mà phương Tây viện trợ trong 20 ngày qua, có thể giúp Ukraine trang bị cho 10 lữ đoàn thiết giáp; đây rõ ràng không phải là tin vui với Nga. Mỹ đã đích thân giúp Ukraine huấn luyện và xây dựng một lực lượng chiến đấu, hoàn toàn theo kiểu NATO.