Ukraine chưa nhận xe tăng phương Tây, CNN đã dội gáo nước lạnh

Hãng tin Mỹ CNN nhận định, mặc dù các nước phương Tây tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại; tuy nhiên những xe tăng này không thể có tác dụng ngay lập tức đối với cuộc xung đột và không thể đóng vai trò thay đổi cục diện chiến trường trong ngắn hạn. Căn cứ để CNN đánh giá như vậy, vì họ đưa ra ba lý do chính. Trước hết, xe tăng chiến đấu chủ lực do các nước phương Tây cung cấp không thể bàn giao ngay cho Ukraine; đặc biệt là xe tăng M1A2 do Mỹ cung cấp. Theo CNN, ngay cả với những “ước tính lạc quan nhất”, thì cũng phải mất vài tháng để số vũ khí này có tác động lớn hơn; còn riêng về xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp, Ukraine có thể phải mất hơn 1 năm (thậm chí là hơn), thì chúng mới có thể đưa vào chiến đấu. Thứ hai, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại rất phức tạp, nên cần một đội hỗ trợ hậu cần khổng lồ để hỗ trợ chúng trong các hoạt động liên tục. Theo CNN, các cơ sở có khả năng bảo dưỡng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức và Abrams do Mỹ sản xuất, đều cách xa tiền tuyến Ukraine hàng trăm km; thậm chí hàng nghìn km. Trong điều kiện chiến trường khốc liệt như cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, quân đội Ukraine không có khả năng bảo dưỡng những chiếc xe tăng này. Chuyên gia quân sự Mỹ Mark Hertling cho rằng, việc bảo dưỡng xe tăng không đúng cách, có thể dẫn đến thảm họa trong chiến đấu. Cuối cùng, CNN cho rằng, cuộc tấn công của Nga sẽ không dậm chân tại chỗ; trong khi Ukraine “trông chờ” xe tăng mới từ các nước phương Tây. CNN trích dẫn thông tin từ "Viện nghiên cứu chiến tranh" của Mỹ cho rằng, Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới. Dù phân tích hàng loạt khó khăn Ukraine gặp phải, nhưng ở cuối bài, CNN vẫn không quên động viên. CNN nhận định, những chiếc xe tăng mới sẽ giúp Ukraine có vũ khí mạnh hơn để đối phó với quân đội Nga trong năm nay và năm tới; trong khi những thiết bị hiện đại do phương Tây cung cấp sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine và thậm chí cả châu Âu trong 10 năm tới. Xung quanh việc các nước phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên soái Không quân Anh (đã nghỉ hưu) Greg Bagwell trong phỏng vấn với tờ Daily Express cho rằng, nếu không có tiêm kích F-16, xe tăng phương Tây sẽ không thể giúp Ukraine, đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Sau nhiều cuộc tranh luận, phương Tây đã đồng ý gửi xe tăng hạng nặng tới trợ giúp Quân đội Ukraine. Kiev dự kiến sẽ nhận được hàng chục chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất và Mỹ hứa cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams; tuy nhiên điều đó vẫn là chưa đủ, ông Bagwell nhận xét. Nguyên soái Bagwell cho rằng: “Nếu thiếu sự hỗ trợ từ không quân, các thiết bị quân sự hạng nặng sẽ không thể giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Nga”. Trước tình hình trên, Nguyên soái Bagwell coi tiêm kích F-16 của Mỹ là "ứng viên nặng ký nhất" cho vai trò này. “Yếu tố then chốt như tiêm kích F-16 sẽ phục vụ một mục đích kép - nó không chỉ bảo vệ Quân đội Ukraine và người dân trên mặt đất lúc này, mà còn đóng vai trò mũi nhọn cho một nền hòa bình tiếp theo”; Nguyên soái người Anh giải thích. Ông Bagwell lưu ý rằng, F-16 không thể được gọi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất, nhưng cỗ máy này vẫn hoạt động một cách hiệu quả khi có tuổi thọ cao và mang theo vũ khí hiện đại. Ngoài ra, một số quốc gia vẫn sử dụng F-16, đã nghĩ đến việc thay thế nó; như vậy họ có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Theo CNN, các quốc gia NATO mới đây đã đồng ý gửi cho Ukraine những chiếc xe tăng hạng nặng chủ lực của họ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành trong danh sách mong muốn của Kiev, khi chính quyền Ukraine nói rằng, họ muốn có được tiêm kích hiện đại. Trong khi đó, vào ngày 25/1, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, bất kỳ xe tăng nào mà phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng sẽ “cháy rụi”; ông cho rằng, việc chuyển giao phương tiện này cho Ukraine chỉ là sự “tốn kém”. Còn theo thông tin mới nhất, hai xe đầu kéo chở xe tăng Leopard 2A4 đã vượt qua biên giới Romania và Ukraine và hiện đang ở phía nam nước này. Xe tăng Leopard 2A4 được cho là sẽ được chuẩn bị trong tương lai gần, để quân đội Ukraine sử dụng trong chiến dịch phản công mùa xuân tới đây. Theo giới phân tích quân sự, xét về việc việc cung cấp xe tăng được thực hiện theo từng đợt nhỏ, rõ ràng là ở phương Tây và Ukraine đều lo sợ rằng, nếu để Nga xác định được các khu vực có các phương tiện chiến đấu này, họ có thể bị tấn công trước khi xe tăng có thể tham chiến. Theo một số nguồn tin, xe đầu kéo cùng xe tăng Leopard 2 đã được nhìn thấy ở khu vực Nikolaev, đang di chuyển theo hướng bắc. Điểm đến cụ thể vẫn chưa được biết, tuy nhiên, việc giao hàng đã bắt đầu cho thấy, ngày bắt đầu sử dụng các phương tiện chiến đấu này có thể thay đổi. Đến nay, Ukraine có khoảng 100 thành viên kíp xe tăng được huấn luyện để sử dụng xe tăng Leopard 2. Với số lượng thành viên như vậy, Quân đội Ukraine có thể thành lập một tiểu đoàn từ những chiếc xe Leopard 2 đầu tiên được Đức chuyển giao.

Hãng tin Mỹ CNN nhận định, mặc dù các nước phương Tây tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại; tuy nhiên những xe tăng này không thể có tác dụng ngay lập tức đối với cuộc xung đột và không thể đóng vai trò thay đổi cục diện chiến trường trong ngắn hạn. Căn cứ để CNN đánh giá như vậy, vì họ đưa ra ba lý do chính. Trước hết, xe tăng chiến đấu chủ lực do các nước phương Tây cung cấp không thể bàn giao ngay cho Ukraine; đặc biệt là xe tăng M1A2 do Mỹ cung cấp. Theo CNN, ngay cả với những “ước tính lạc quan nhất”, thì cũng phải mất vài tháng để số vũ khí này có tác động lớn hơn; còn riêng về xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp, Ukraine có thể phải mất hơn 1 năm (thậm chí là hơn), thì chúng mới có thể đưa vào chiến đấu. Thứ hai, xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại rất phức tạp, nên cần một đội hỗ trợ hậu cần khổng lồ để hỗ trợ chúng trong các hoạt động liên tục. Theo CNN, các cơ sở có khả năng bảo dưỡng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức và Abrams do Mỹ sản xuất, đều cách xa tiền tuyến Ukraine hàng trăm km; thậm chí hàng nghìn km. Trong điều kiện chiến trường khốc liệt như cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, quân đội Ukraine không có khả năng bảo dưỡng những chiếc xe tăng này. Chuyên gia quân sự Mỹ Mark Hertling cho rằng, việc bảo dưỡng xe tăng không đúng cách, có thể dẫn đến thảm họa trong chiến đấu. Cuối cùng, CNN cho rằng, cuộc tấn công của Nga sẽ không dậm chân tại chỗ; trong khi Ukraine “trông chờ” xe tăng mới từ các nước phương Tây. CNN trích dẫn thông tin từ "Viện nghiên cứu chiến tranh" của Mỹ cho rằng, Nga có thể đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới. Dù phân tích hàng loạt khó khăn Ukraine gặp phải, nhưng ở cuối bài, CNN vẫn không quên động viên. CNN nhận định, những chiếc xe tăng mới sẽ giúp Ukraine có vũ khí mạnh hơn để đối phó với quân đội Nga trong năm nay và năm tới; trong khi những thiết bị hiện đại do phương Tây cung cấp sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine và thậm chí cả châu Âu trong 10 năm tới. Xung quanh việc các nước phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên soái Không quân Anh (đã nghỉ hưu) Greg Bagwell trong phỏng vấn với tờ Daily Express cho rằng, nếu không có tiêm kích F-16, xe tăng phương Tây sẽ không thể giúp Ukraine, đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Sau nhiều cuộc tranh luận, phương Tây đã đồng ý gửi xe tăng hạng nặng tới trợ giúp Quân đội Ukraine. Kiev dự kiến sẽ nhận được hàng chục chiếc Leopard 2 do Đức sản xuất và Mỹ hứa cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams; tuy nhiên điều đó vẫn là chưa đủ, ông Bagwell nhận xét. Nguyên soái Bagwell cho rằng: “Nếu thiếu sự hỗ trợ từ không quân, các thiết bị quân sự hạng nặng sẽ không thể giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Nga”. Trước tình hình trên, Nguyên soái Bagwell coi tiêm kích F-16 của Mỹ là "ứng viên nặng ký nhất" cho vai trò này. “Yếu tố then chốt như tiêm kích F-16 sẽ phục vụ một mục đích kép - nó không chỉ bảo vệ Quân đội Ukraine và người dân trên mặt đất lúc này, mà còn đóng vai trò mũi nhọn cho một nền hòa bình tiếp theo”; Nguyên soái người Anh giải thích. Ông Bagwell lưu ý rằng, F-16 không thể được gọi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất, nhưng cỗ máy này vẫn hoạt động một cách hiệu quả khi có tuổi thọ cao và mang theo vũ khí hiện đại. Ngoài ra, một số quốc gia vẫn sử dụng F-16, đã nghĩ đến việc thay thế nó; như vậy họ có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Theo CNN, các quốc gia NATO mới đây đã đồng ý gửi cho Ukraine những chiếc xe tăng hạng nặng chủ lực của họ. Tuy nhiên vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành trong danh sách mong muốn của Kiev, khi chính quyền Ukraine nói rằng, họ muốn có được tiêm kích hiện đại. Trong khi đó, vào ngày 25/1, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, bất kỳ xe tăng nào mà phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng sẽ “cháy rụi”; ông cho rằng, việc chuyển giao phương tiện này cho Ukraine chỉ là sự “tốn kém”. Còn theo thông tin mới nhất, hai xe đầu kéo chở xe tăng Leopard 2A4 đã vượt qua biên giới Romania và Ukraine và hiện đang ở phía nam nước này. Xe tăng Leopard 2A4 được cho là sẽ được chuẩn bị trong tương lai gần, để quân đội Ukraine sử dụng trong chiến dịch phản công mùa xuân tới đây. Theo giới phân tích quân sự, xét về việc việc cung cấp xe tăng được thực hiện theo từng đợt nhỏ, rõ ràng là ở phương Tây và Ukraine đều lo sợ rằng, nếu để Nga xác định được các khu vực có các phương tiện chiến đấu này, họ có thể bị tấn công trước khi xe tăng có thể tham chiến. Theo một số nguồn tin, xe đầu kéo cùng xe tăng Leopard 2 đã được nhìn thấy ở khu vực Nikolaev, đang di chuyển theo hướng bắc. Điểm đến cụ thể vẫn chưa được biết, tuy nhiên, việc giao hàng đã bắt đầu cho thấy, ngày bắt đầu sử dụng các phương tiện chiến đấu này có thể thay đổi. Đến nay, Ukraine có khoảng 100 thành viên kíp xe tăng được huấn luyện để sử dụng xe tăng Leopard 2. Với số lượng thành viên như vậy, Quân đội Ukraine có thể thành lập một tiểu đoàn từ những chiếc xe Leopard 2 đầu tiên được Đức chuyển giao.