Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quán karaoke 'chui' tổ chức cho khách 'bay lắc' ở Hà Nội hoạt động thế nào?

Cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bên ngoài không treo biển hiệu, cửa chính thường xuyên đóng kín, chỉ nhận khách quen...

Gia Đạt

Ngày 17/10, Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá quán Karaoke “chui”, tổ chức cho khách “bay lắc” trên địa bàn xã Bình Minh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện quán Karaoke Gia Đình (địa chỉ tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh) có dấu hiệu hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

download-2-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Kim Nhật.

Quá trình xác minh, quán Karaoke này do Nguyễn Kim Nhật (SN: 1987; thường trú tại xã Bình Minh, TP. Hà Nội) làm chủ, hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bên ngoài không treo biển hiệu, cửa chính thường xuyên đóng kín, chỉ nhận khách quen đặt phòng qua điện thoại. Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy tại cơ sở, Nhật sẽ trực tiếp bán ma túy cho khách. Ngoài ra tại các phòng hát, đối tượng luôn bố trí sẵn dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ cho khách “bay lắc”.

Tập trung công tác đấu tranh, vào hồi 1h ngày 15/10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ đột kích kiểm tra đối với cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, tại quán có 12 người (gồm chủ quán, 1 quản lý, 4 nhân viên và 06 khách); trong đó có 9 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Nguyễn Kim Nhật cùng 2 nhân viên và 6 khách. Vật chứng thu giữ gồm: 6,882 gam Ketamine; 6,476 gam Methamphetamine; 1 cân điện tử dính ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Kim Nhật cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Triệt phá 2 đường dây ma túy lớn ở TP HCM

Nguồn: ĐTHĐT.
#an ninh trật tự #giấy chứng nhận #cửa đóng kín #khách quen #kiểm tra an ninh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng cấm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và 74 hộp pháo hoa nổ.

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm trên Quốc lộ 9.

z7121063111614-c330f0605cf8d0426a246d48d3a79085-20251016073145.jpg
Đối tượng B.Q.H cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC.
Xem chi tiết

Xã hội

Hưng Yên đột kích Karaoke Venus, phát hiện 18 đối tượng dương tính ma tuý

5 đối tượng bị khởi tố về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan tụ điểm ma túy tại quán Karaoke Venus.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, khoảng 1h ngày 3/10, Công an xã Khoái Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất quán Karaoke Venus thuộc thôn Thông Quan Thượng, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình kiểm tra, tại phòng số 4, tầng 2, quán Karaoke Venus phát hiện 21 đối tượng gồm 11 nam, 10 nữ thanh niên nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Trị

Đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Xuân N. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 09/10/2025, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt phối hợp Đồn Biên phòng Triệu Vân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân N. (SN 2003, trú tại thôn 9, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới