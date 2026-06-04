Phường Trị An chọn được nhà thầu gói chăm sóc cây xanh hơn 1,7 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trị An (TP Đồng Nai) vừa qua đã công bố quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Trị An. Đây là gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2026, nhằm đảm bảo cảnh quan và vệ sinh môi trường tại địa phương dưới mô hình tổ chức quản lý hành chính mới. Đơn vị trúng thầu được xác định là một doanh nghiệp có lịch sử tham gia đấu thầu dày dặn tại TP Đồng Nai, với mức bỏ giá giảm sâu so với dự toán ban đầu.

Theo Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH ngày 29/05/2026 do ông Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Trị An ký phê duyệt, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát đã trúng thầu với giá 1.719.309.130 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu là 2.645.083.261 đồng, gói thầu đạt giá trị tiết kiệm 925.774.131 đồng, tương đương 35%, một con số giảm giá đáng kể đối với loại hình gói thầu dịch vụ phi tư vấn được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Quyết định số 69/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Trị An. (Nguồn MSC)

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An lập cho thấy, tiến trình mở thầu diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 06 nhà thầu. Do gói thầu áp dụng Mẫu số 14B quy trình số 02 theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, tổ chuyên gia đã tiến hành xếp hạng các nhà thầu dựa trên giá dự thầu từ thấp đến cao. Hồ sơ của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát xếp hạng thứ nhất và được đánh giá đạt toàn bộ các yêu cầu về tính hợp lệ lẫn tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo đúng quy định pháp luật hiện hành, khi nhà thầu xếp hạng thứ nhất đã đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng thầu, các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu xếp hạng tiếp theo sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Do đó, năm đơn vị còn lại bao gồm Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Toàn Thắng (giá dự thầu sau giảm giá 30% là hơn 1,81 tỷ đồng), Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Đô thị Thăng Long (giá dự thầu hơn 1,98 tỷ đồng), Công ty TNHH Môi trường Đô thị Việt Hoàng (giá dự thầu sau giảm giá 22% là hơn 2,06 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Đô Thị Xanh (giá dự thầu hơn 2,23 tỷ đồng) và Công ty TNHH Xây dựng & Môi trường Vạn Phúc (giá dự thầu hơn 2,51 tỷ đồng) đều dừng lại ở bước xếp hạng và không tiến hành đánh giá chi tiết về năng lực, kinh nghiệm.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát có mã số thuế 3603822693, đăng ký trụ sở tại số 22, hẻm 1, Đoàn Thị Điểm, ấp Vĩnh An 6, phường Trị An, TP Đồng Nai. Hệ thống dữ liệu lịch sử đấu thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã từng tham gia tổng cộng 34 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 3 gói và có 6 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị đạt hơn 15.300.000.000 đồng, với địa bàn hoạt động cốt lõi tập trung tại TP Đồng Nai với 31 gói thầu. Đáng chú ý, trong lịch sử, doanh nghiệp từng chạm trán trực tiếp với nhiều đối thủ tại gói thầu này ở các dự án trước đây, cụ thể như đấu với Công ty TNHH Xây dựng & Môi trường Vạn Phúc 4 gói, đấu với Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Toàn Thắng 3 gói, và đấu với Công ty TNHH Môi trường Đô thị Việt Hoàng 3 gói.

Dưới góc nhìn pháp lý và quản lý kinh tế công, Luật sư Nguyễn Thị Hương, (Đoàn Luật sư TP HCM), nhận định rằng việc xuất hiện các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao như tại phường Trị An phản ánh tính cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch của hệ thống đấu thầu qua mạng hiện nay. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc tối ưu hóa chi phí công thông qua các bước giảm giá sâu của nhà thầu mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho ngân sách.

Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, khi Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp (bỏ cấp huyện), trách nhiệm giải trình và năng lực quản lý của chính quyền cấp cơ sở như Ủy ban nhân dân và các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã được nâng cao rõ rệt. Các đơn vị chủ đầu tư cấp xã phải tự chủ động chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng giám sát thực hiện hợp đồng trọn gói kéo dài 260 ngày này, đảm bảo rằng việc giảm giá sâu không làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ phi tư vấn, duy trì môi trường xanh sạch cho người dân.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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