Xã Hòa Trí: Hiệu quả đầu tư công nhìn từ gói thầu chỉ định tiết kiệm 0 đồng

UBND xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một gói thầu xây lắp quy mô hơn 1,3 tỷ đồng thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã. Đáng chú ý, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của doanh nghiệp được lựa chọn trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán được duyệt, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức 0 đồng.

Cụ thể, theo Quyết định số 351/QĐ-CTUBND ban hành ngày 20/3/2026 do Chủ tịch UBND xã Hòa Trí ký phê duyệt, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp và mở rộng bãi rác xã (điểm bãi rác Ninh Thượng cũ) đã được giao cho một doanh nghiệp địa phương thực hiện. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát. Giá trị hợp đồng xây lắp được xác định là 1.339.424.000 đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công trong vòng 75 ngày. Nguồn vốn tổ chức thực hiện được trích từ nguồn ngân sách xã dành cho đầu tư xây dựng cơ bản tập trung.

Đối chiếu với hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 327/QĐ-CTUBND ngày 19/3/2026, mức giá trúng thầu 1.339.424.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%) bằng đúng giá dự toán gói thầu và chi phí xây lắp nằm trong tổng mức đầu tư dự án. Như vậy, hiệu quả kinh tế trực tiếp qua công tác thương thảo, chỉ định thầu rút gọn đạt tỷ lệ tiết kiệm 0%.

Trước đó, dự án này được UBND xã Hòa Trí phê duyệt tại Quyết định số 305/QĐ-CTUBND ngày 12/3/2026 với tổng mức đầu tư tổng thể là 1.498.822.000 đồng. Quy trình chuẩn bị hồ sơ được thực hiện khép kín trong tháng 3/2026 dựa trên Tờ trình số 178/TTr-PKT ngày 12/3/2026 và Tờ trình số 198/TTr-PKT ngày 19/3/2026 của Phòng Kinh tế xã Hòa Trí.

Quyết định số 351/QĐ-CTUBND ban hành ngày 20/3/2026 phê duyệt, Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp và mở rộng bãi rác xã (điểm bãi rác Ninh Thượng cũ). (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về năng lực của đơn vị được lựa chọn, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát có mã số thuế là 4201615113 có trụ sở đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại Thôn Bình Thành, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa.

Hệ thống dữ liệu lịch sử đấu thầu công khai cho thấy, doanh nghiệp này có tần suất tham gia và trúng thầu rất cao tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát đã tham gia tổng cộng 39 gói thầu, trong đó trúng tới 35 gói thầu, chỉ trượt 2 gói thầu và có 2 gói thầu hiện chưa công bố kết quả chính thức. Tổng giá trị trúng thầu độc lập của doanh nghiệp tích lũy đạt con số 37.002.734.042 đồng.

Đặc biệt, dữ liệu lịch sử cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Thịnh Phát có mối quan hệ đối tác với nhiều bên mời thầu cấp xã tại địa phương. Cụ thể, tại UBND xã Ninh An, đơn vị trúng tuyệt đối 5 trên tổng số 5 gói thầu tham gia; tại UBND xã Ninh Đông trúng 4 trên 4 gói thầu tham gia; tại UBND xã Ninh Thắng trúng 3 trên 3 gói thầu tham gia; tại UBND phường Ninh Diêm trúng 2 trên 2 gói thầu tham gia và tại Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa trúng trọn vẹn 3 trên 3 gói thầu tham gia.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định rằng, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật cấp IV có quy mô ngân sách dưới 5 tỷ đồng là phù hợp với các hạn mức cho phép hiện hành. Phương thức này giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục, tối ưu hóa thời gian chuẩn bị và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình cấp bách phục vụ dân sinh tại cơ sở, đặc biệt là các dự án xử lý môi trường như bãi rác tập trung.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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