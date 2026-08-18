Phương Phương Thịnh trúng 2 gói thầu xây lắp tại xã Xuân Quế trong 1 ngày

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quế (TP Đồng Nai) đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn xã Xuân Quế với tổng quy mô kinh phí xấp xỉ 10,188 tỷ đồng. Cả hai gói thầu thi công xây dựng này đều được tổ chức đóng/mở thầu cùng ngày 24/07/2026 và ghi nhận duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, cùng được công bố trúng thầu vào ngày 28/07/2026.

Lộ diện nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu giao thông tại xã Xuân Quế

Cụ thể, tại gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng cầu nối khu 2 – khu 3 ấp Suối Râm (số TBMT: IB2600370251), gói thầu có giá được duyệt là 4.178.734.000 đồng. Ngày 28/07/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quế - Hoàng Văn Tâm đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 215/QĐ-TTDVTH.

Theo quyết định phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá 4.170.000.000 đồng. So với giá gói thầu 4.178.734.000 đồng, nguồn vốn đầu tư công tại gói thầu này chỉ tiết kiệm được 8.734.000 đồng, tương ứng 0,21%. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 150 ngày. Đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC và đơn vị thẩm định KQLCNT là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát. Biên bản mở thầu vào ngày 24/07/2026 ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh nộp hồ sơ dự thầu.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 215/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Cũng trong ngày 28/07/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quế ban hành quyết định số 216/QĐ-TTDVTH, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Cơ xưởng, xã Xuân Quế (số TBMT: IB2600370031). Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 6.009.510.000 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh trúng thầu với giá 6.000.000.000 đồng. Với giá trúng thầu này, tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt 9.510.000 đồng, tương ứng 0,16%. Gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói trong thời gian 90 ngày. Tại biên bản mở thầu ngày 24/07/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh dự thầu.

Quyết định số 216/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh (mã số doanh nghiệp: 3602602293) được thành lập ngày 26/09/2011, có địa chỉ trụ sở tại số 155, đường Trịnh Hoài Đức, Khu phố 11, phường Long Khánh, TP Đồng Nai.

Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 148 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 91 gói, trượt 53 gói, 01 gói chưa có kết quả và 03 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng 943.400.393.610 đồng (bao gồm khoảng 223.515.030.780 đồng trúng thầu độc lập và khoảng 719.885.362.830 đồng trúng thầu với tư cách liên danh).

Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Quế (TP Đồng Nai), Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh tham gia 02 gói thầu và trúng cả 02 gói với tổng giá trị 10,17 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà thầu cũng tham gia và trúng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC (trúng 06/12 gói thầu đã tham gia) cũng như tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai (trúng 22/23 gói thầu).

Tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, từ đó lựa chọn được nhà thầu tối ưu nhất cả về năng lực kỹ thuật lẫn hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập E-HSMT cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chuẩn đánh giá, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, không đưa ra các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho bất kỳ đơn vị nào.

Bên cạnh đó, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện công tác đấu thầu; nghiêm túc thực hiện các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, Công văn số 5557/BTC ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh giải pháp triển khai đồng bộ việc rà soát lập dự toán, nâng cao chất lượng giá gói thầu và khuyến khích các biện pháp tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong các dự án đầu tư công năm 2026.