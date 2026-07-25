Phương Oanh thay đổi ra sao từ ngày có hai con?

Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc cặp song sinh Jimmy và Jenny, đồng thời gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh mới.

Phương Oanh vừa chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều bà mẹ đồng cảm khi tiết lộ bị trẹo lưng vì cúi xuống bế con gái Jenny (Nhật Hạ).

Trên trang cá nhân, cô viết: "Trông nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra thì cái lưng nó đang đau tê tái vì... sự cố bế bà Jenny". Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn khá khỏe nhưng chỉ một khoảnh khắc chủ quan, cúi xuống bế con quá đột ngột đã bị trẹo lưng.

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh và hai con. Ảnh: FB Phương Oanh.

Phương Oanh chia sẻ, Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ) đang ở giai đoạn hiếu động nên cô luôn phải để mắt. "Hai anh em nhanh như sóc, nhiều khi mình không kịp 'trở lưng'", nữ diễn viên hài hước viết, đồng thời kêu gọi những bà mẹ từng gặp tình huống tương tự "điểm danh" để bớt cô đơn.

Không chỉ trong sinh hoạt hằng ngày, Jimmy và Jenny còn thường xuyên theo mẹ trong các chuyến công tác và du lịch. Theo Phương Oanh, hai bé thích nghi khá tốt với việc di chuyển nên gia đình luôn ưu tiên đưa các con đồng hành.

"Mẹ con cháu cảm ơn yêu quý của mọi người ạ! Trộm vía hai cái đuôi theo mẹ đi khắp nơi kể cả công tác hay đi chơi thì vẫn cứ là OK lắm luôn, nên là đi đâu mẹ cháu cũng muốn cắp nách tụi nó đi thôi ạ", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên phim "Hương vị tình thân" bên các con nhỏ trong các chuyến đi. Ảnh: FB Phương Oanh.

Phương Oanh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường như vào bếp nấu ăn, tổ chức sinh nhật cho các con và ghi lại những tình huống hài hước khi Jimmy, Jenny bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2".

Ảnh: FB Phương Oanh.

Loạt ảnh mới của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Phương Oanh lựa chọn các thiết kế váy dài tông trắng, vàng và họa tiết hoa, kết hợp lối trang điểm nhẹ cùng mái tóc buông tự nhiên. Phong cách thanh lịch, nữ tính giúp cô khoe vẻ ngoài tươi tắn và vóc dáng gọn gàng sau khi sinh hai con.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn trong "Lặng yên dưới vực sâu", "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân" và gần nhất là "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025). Sau bộ phim này, cô tạm vắng bóng trên màn ảnh để ưu tiên cuộc sống gia đình và hiện chưa thông báo về dự án nghệ thuật tiếp theo.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Phương Oanh xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ". Nguồn VTV.