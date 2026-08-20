Ngày 20/8, Quốc hội nghe trình các dự án luật về hình sự, tố tụng hình sự

Ngày 20/8/2026, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về 2 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Tiếp đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về hình sư, tố tụng hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với 3 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).