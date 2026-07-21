Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Dù quy mô hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty Gia Khang vẫn "một mình một ngựa" trúng thầu dự án thư viện tại Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) với mức tiết kiệm chỉ đạt 0,999%. Sự độc diễn này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu đầu tư công tại khu vực phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) thời gian qua đang bộc lộ một số điểm nghẽn đáng chú ý, đặc biệt là trong việc bảo đảm tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Trong bối cảnh toàn quốc đã thực hiện tinh gọn bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, chuyển đổi sang mô hình địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), đồng thời tỉnh Đồng Nai chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 30/2026/QH16, công tác quản lý dòng vốn nhà nước càng đòi hỏi sự giám sát khắt khe, minh bạch.

Sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền cơ sở mang lại sự chủ động trong đầu tư phát triển, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu về trách nhiệm giải trình tuyệt đối của người đứng đầu. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế tại một số dự án giáo dục do cấp phường làm Chủ đầu tư lại cho thấy một bức tranh thiếu vắng sự cạnh tranh, nơi nhà thầu dễ dàng giành chiến thắng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn.

Những con số biết nói từ hồ sơ dự thầu

Một minh chứng rõ nét cho tình trạng này là gói thầu thi công hạ tầng giáo dục tại Trường tiểu học Minh Hưng A. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương, được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà thầu uy tín, có năng lực tham gia cạnh tranh.

Một môi trường đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh sòng phẳng không chỉ giúp lựa chọn được đơn vị thi công tốt nhất mà còn mang lại công trình chất lượng với giá thành tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước. Thế nhưng, kịch bản diễn ra trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những nguyên tắc cốt lõi của pháp luật về đấu thầu.

Cụ thể, dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, ngày 11/06/2026, bà Trần Thị Lệ Hằng (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai) đã ký Quyết định số 74/QĐ-PVHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị thuộc dự án Xây dựng thư viện Trường tiểu học Minh Hưng A (Mã số TBMT: IB2600246444). Tại quyết định này, giá gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở mức 2.439.349.975 đồng. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Gia Khang được xướng tên là đơn vị trúng thầu với giá 2.414.980.000 đồng (giá dự thầu gốc của doanh nghiệp là 2.414.980.195 đồng).

4-2992.png
Quyết định 74/QĐ-PVHXH ngày 11/06/2026 của Phòng Văn hoá - Xã hội phường Minh Hưng. Nguồn MSC

Thông qua quá trình đấu thầu ngân sách tiết kiệm 24.369.975 đồng, tương ứng với 0,999%. Việc một gói thầu quy mô gần 2,5 tỷ đồng được đấu thầu rộng rãi công khai qua mạng nhưng thực tế triệt tiêu hoàn toàn tính cạnh tranh khi chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu sát trần dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về hiệu quả tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công tại Phường Minh Hưng (Thành phố Đồng Nai).

Cạnh tranh hình thức và khoảng trống nhà thầu

Đáng chú ý hơn, đi sâu vào phân tích báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia lập, bức tranh cạnh tranh tại gói thầu này lộ rõ điểm đặc trưng đáng quan ngại. Dù là một gói thầu xây dựng dân dụng với các yêu cầu kỹ thuật không quá phức tạp hay đặc thù, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phát hành rộng rãi qua mạng, nhưng Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Gia Khang lại hoàn toàn "một mình một ngựa" băng băng về đích.

Tại thời điểm đóng thầu, không có bất kỳ một đối thủ cạnh tranh nào, dù là các doanh nghiệp địa phương hay các nhà thầu lớn từ nơi khác, tham gia nộp hồ sơ dự thầu để cọ xát. Sự vắng bóng kỳ lạ của các nhà thầu khác vô hình trung đã dọn đường cho Công ty Gia Khang dễ dàng trúng thầu sát giá. Sự "độc diễn" này triệt tiêu đi nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đấu thầu là lựa chọn nhà thầu thông qua cạnh tranh bằng năng lực và giá cả nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 12/CT-TTg.

Việc một doanh nghiệp có trụ sở tại Phường Chơn Thành (Thành phố Đồng Nai) dễ dàng trúng các gói thầu giáo dục trên địa bàn Phường Minh Hưng trong tình trạng không có đối thủ cạnh tranh thực tế đã đặt ra một dấu hỏi lớn về tính minh bạch, sự hấp dẫn của môi trường mời thầu tại đây cũng như trách nhiệm rà soát của chủ đầu tư trong việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Góc nhìn pháp lý và trách nhiệm người đứng đầu

Đánh giá về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) phân tích: Việc một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% và diễn ra trong tình trạng "độc diễn" của duy nhất một nhà thầu là dấu hiệu cần được làm rõ trong công tác quản lý đầu tư công hiện nay. Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng đặc biệt yêu cầu phải tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trong công tác đấu thầu. Mục tiêu cao nhất là phải bảo đảm sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế tối ưu cho dòng vốn ngân sách nhà nước.

Luật sư Hương nhấn mạnh thêm, khi gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng thực tế chỉ có duy nhất một đơn vị tham dự, lợi ích tối đa của ngân sách nhà nước đã bị hạn chế. Cơ quan quản lý nhà nước cần đặt dấu hỏi lớn về chất lượng của khâu lập và thẩm định hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), hồ sơ mời thầu không được nêu bất kỳ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Chủ đầu tư có nghĩa vụ phải tự rà soát xem liệu E-HSMT tại dự án này có chứa các rào cản kỹ thuật mang tính "cài cắm" cục bộ khiến các nhà thầu khác e ngại không nộp hồ sơ hay không.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định, hệ lụy của những gói thầu không có sự cọ xát cạnh tranh thực tế không chỉ dừng lại ở bài toán thất thoát cơ hội tiết kiệm ngân sách, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình nếu năng lực của nhà thầu duy nhất không được đối chiếu, so sánh trong một hệ quy chiếu đa chiều. Sự xuất hiện của gói thầu trúng thầu sát giá trong điều kiện không có đối thủ cạnh tranh tại Phòng Văn hoá - Xã hội phường Minh Hưng (Thành phố Đồng Nai) đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của đơn vị này.

Trách nhiệm thẩm định, phê duyệt và giám sát của cá nhân người đứng đầu Chủ đầu tư cần được thực thi nghiêm túc hơn nữa để tránh tình trạng "đấu thầu rộng rãi trên danh nghĩa" nhưng bản chất thực tế lại thiếu vắng sự cạnh tranh sòng phẳng. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ở một gói thầu đơn lẻ, hay hiện tượng "một mình một ngựa" và đối thủ liên tục mắc lỗi sơ đẳng là một phần trong hệ sinh thái đấu thầu mang tính "vùng kín" của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cầu đường Gia Khang tại khu vực Thành phố Đồng Nai?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] TP Đồng Nai: Dấu hỏi minh bạch khi Tâm Thái Hòa liên tiếp mắc lỗi sơ đẳng trước Gia Khang

NGĂN CHẶN RÀO CẢN KỸ THUẬT VÀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế đòi hỏi sự tối ưu hóa nguồn lực và phòng chống lãng phí, hệ thống pháp luật về đấu thầu đã thiết lập những quy định vô cùng nghiêm ngặt nhằm bảo vệ ngân sách nhà nước. Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) quy định rõ: Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Song song đó, tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác đấu thầu. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải rà soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, tuyệt đối nghiêm cấm việc cố ý đưa vào E-HSMT các điều kiện, tiêu chuẩn không phù hợp với quy mô dự án, mang tính cục bộ, định hướng, hoặc chỉ nhằm tạo lợi thế độc quyền cho một hoặc một số nhà thầu nhất định.

Đặc biệt, tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ cũng chỉ rõ: trường hợp hồ sơ mời thầu có các nội dung làm hạn chế cạnh tranh theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định này thì các nội dung đó không phải căn cứ để xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu. Quy định này đóng vai trò như một "bức tường lửa" pháp lý nhằm triệt tiêu mầm mống sinh ra tình trạng cài cắm rào cản kỹ thuật để tạo lợi thế "sân sau" và độc quyền, bảo đảm tính công bằng, minh bạch cho dòng vốn đầu tư công. Khi một gói thầu được tổ chức mà chỉ có 01 nhà thầu tham dự, trách nhiệm giải trình và thẩm quyền quyết định xử lý tình huống đấu thầu nhằm bảo đảm tối đa tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế thuộc về người có thẩm quyền và chủ đầu tư.

#Gia Khang #thư viện #đồng nai #trúng thầu #ngân sách #minh bạch

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Gói thầu hơn 11 tỷ tại Tân Hộ Cơ có gì đáng chú ý?

Công ty CP XD công trình giao thông Đồng Tháp trúng gói xây lắp hơn 10,8 tỷ đồng tại xã Tân Hộ Cơ. Hồ sơ đấu thầu cho thấy thời gian chuẩn bị hồ sơ chỉ 7 ngày.

Theo dữ liệu ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quá trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Đường vào khu dân cư Gò Bói (đoạn từ lộ 30 cũ đến đê bao Trại 3), gồm các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và chiếu sáng, do Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ (Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, đang đặt ra những vấn đề cần xem xét về việc bảo đảm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định, qua đó có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo hồ sơ quản lý đấu thầu, Gói thầu số 05 (Mã TBMT: IB2600325651) được phát hành E-HSMT ngày 2/7/2026. Thời điểm đóng và mở thầu được ấn định vào 9 giờ ngày 9/7/2026. Như vậy, khoảng thời gian để các nhà thầu nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu là 7 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Mở thầu gói hơn 17 tỷ tại Nhôm Đắk Nông: Một nhà thầu bỏ giá thấp bất thường

Công ty Nhôm Đắk Nông TKV vừa mở thầu gói cải tạo khu nhà ở công nhân viên trị giá hơn 17 tỷ, ghi nhận một nhà thầu bỏ giá thấp hơn dự toán tới 2,6 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (Mã số thuế: 0100150066, đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Văn Phòng) vừa tiến hành quy trình mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Khu nhà ở CBCNV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, được triển khai tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này được ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-DNA ngày 03/07/2026 do Giám đốc Nguyễn Văn Phòng ký. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 17.711.176.336 đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp nguồn vốn vay thương mại hợp pháp. Phương thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng cơ chế một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn là 90 ngày.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Gói thầu hơn 14 tỷ tại Thuận An, chỉ duy nhất một liên danh dự thầu

Gói thầu sửa chữa đường đi thôn Đắc Kim có giá trị hơn 14 tỷ đồng vừa hoàn thành mở thầu qua mạng với sự tham gia của duy nhất một nhà thầu liên danh nộp hồ sơ.

Bối cảnh mở thầu và tỷ lệ cạnh tranh thấp

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa ghi nhận thông tin mở thầu của gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án "Sửa chữa, nâng cấp đường từ Quốc lộ 14 đi thôn Đắc Kim (Miếu cô)".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới