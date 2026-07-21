Mở thầu gói hơn 17 tỷ tại Nhôm Đắk Nông: Một nhà thầu bỏ giá thấp bất thường

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (Mã số thuế: 0100150066, đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Văn Phòng) vừa tiến hành quy trình mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Khu nhà ở CBCNV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, được triển khai tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này được ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-DNA ngày 03/07/2026 do Giám đốc Nguyễn Văn Phòng ký. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 17.711.176.336 đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp nguồn vốn vay thương mại hợp pháp. Phương thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng cơ chế một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn là 90 ngày.
Dữ liệu ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, thời điểm đóng mở thầu đã diễn ra vào lúc 09:00 ngày 14/07/2026. Đến khi hoàn thành biên bản mở thầu vào lúc 09:11 cùng ngày, danh sách tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ghi nhận có 04 đơn vị ứng viên nộp hồ sơ hợp lệ với các chiến lược cạnh tranh về giá và tiến độ tương đối biệt lập.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật BMC tham gia dự thầu với mức giá gốc là 15.066.170.383,9222 đồng và không sử dụng thư giảm giá. Đối chiếu với giá trần của gói thầu, mức giá này thấp hơn 2.645.005.952 đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dự kiến đạt tới 14,9%. Nhà thầu này đề xuất tiến độ thi công trọn gói trong 90 ngày.
Ứng viên tiếp theo là Liên danh Công ty TNHH Hà Phát Thịnh - Công ty TNHH Hoàng Lâm Long - Công ty TNHH Sản xuất thương mại thiết bị giáo dục Phạm Gia chào giá dự thầu gốc là 17.549.334.790,0303 đồng. Sau khi áp dụng thư giảm giá 2,1%, giá dự thầu thực tế của liên danh này chuyển dịch về mức 17.180.798.759,4397 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,9% với tiến độ đề xuất 90 ngày.
Trong khi đó, Liên danh XL Khu nhà ở CBCNV dự thầu với giá gốc là 17.471.971.676,2851 đồng, không có thư giảm giá, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 1,35% và giữ nguyên tiến độ 90 ngày theo yêu cầu của E-HSMT.
Đáng chú ý, hồ sơ thầu ghi nhận hiện tượng đặc trưng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Giá dự thầu gốc ban đầu của đơn vị này chào ở mức 17.713.062.080,8824 đồng, vượt giá trần gói thầu được duyệt là 1.785.744 đồng. Tuy nhiên, nhờ đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 1,5%, giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu được kéo về mức 17.447.366.149,6691 đồng, đưa hồ sơ về trạng thái hợp lệ pháp lý với tỷ lệ tiết kiệm dự kiến đạt xấp xỉ 1,4%. Điểm lợi thế cạnh tranh của liên danh này nằm ở việc đề xuất rút ngắn tiến độ thực hiện xuống còn 85 ngày, giảm 05 ngày so với yêu cầu trần của chủ đầu tư.
Hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Khu nhà ở CBCNV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
Căn cứ Điều 58 và Điều 61 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), việc xét thầu đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp gồm ba phương pháp đánh giá. Phương pháp giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất cho nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và có giá thấp nhất sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá. Phương pháp giá đánh giá dựa trên giá dự thầu cộng các chi phí quy đổi về kỹ thuật, tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho gói thầu đặc thù, công nghệ cao với quy định điểm kỹ thuật tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm. Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ sáu điều kiện: hồ sơ hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đạt; kỹ thuật đáp ứng; sai lệch thiếu không quá 10%; đạt thứ hạng thứ nhất; và giá đề nghị không vượt giá gói thầu được duyệt. Thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do cụ thể đối với các nhà thầu không trúng thầu.
Theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá phải căn cứ vào tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu thực tế. Sau khi đóng thầu, nhà thầu được phép gửi tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, tài chính và nghĩa vụ thuế. Về nhân sự và thiết bị, nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu được chủ đầu tư cho phép bổ sung, thay thế một lần. Riêng đấu thầu xây lắp trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nội dung này dựa trên cam kết tại đơn dự thầu trước, sau khi xếp hạng thứ nhất mới đối chiếu chi tiết tài liệu đính kèm. Nếu không đạt, nhà thầu được làm rõ và thay đổi tối đa hai lần; nếu thất bại sẽ bị loại, bị đánh giá uy tín và khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 3 tháng. Hành vi cố ý kê khai không trung thực bị coi là gian lận, hồ sơ bị loại ngay lập tức và bị xử lý nghiêm. Các sai sót không nghiêm trọng được phép điều chỉnh, định lượng quy đổi ra chi phí để phục vụ mục đích so sánh hồ sơ.
Quy trình đánh giá chi tiết theo Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được thực hiện tuần tự từ kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật đến tài chính. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp làm thay đổi thứ tự xếp hạng, nhà thầu sẽ bị loại và bị xử lý về hành vi gian lận. Kết thúc quá trình chấm thầu, tổ chuyên gia có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá toàn diện trình chủ đầu tư. Báo cáo phải phản ánh chính xác kết quả chấm thầu của từng hồ sơ, thứ tự xếp hạng, danh sách nhà thầu bị loại kèm lý do cụ thể, cùng nhận xét khách quan về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đề xuất thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất.