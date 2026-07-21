Mở thầu gói hơn 17 tỷ tại Nhôm Đắk Nông: Một nhà thầu bỏ giá thấp bất thường

Công ty Nhôm Đắk Nông TKV vừa mở thầu gói cải tạo khu nhà ở công nhân viên trị giá hơn 17 tỷ, ghi nhận một nhà thầu bỏ giá thấp hơn dự toán tới 2,6 tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (Mã số thuế: 0100150066, đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Văn Phòng) vừa tiến hành quy trình mở thầu qua mạng đối với Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Khu nhà ở CBCNV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, được triển khai tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này được ban hành kèm theo Quyết định số 1548/QĐ-DNA ngày 03/07/2026 do Giám đốc Nguyễn Văn Phòng ký. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 17.711.176.336 đồng, sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kết hợp nguồn vốn vay thương mại hợp pháp. Phương thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng cơ chế một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian tổ chức thực hiện theo tiêu chuẩn là 90 ngày.

Dữ liệu ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, thời điểm đóng mở thầu đã diễn ra vào lúc 09:00 ngày 14/07/2026. Đến khi hoàn thành biên bản mở thầu vào lúc 09:11 cùng ngày, danh sách tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) ghi nhận có 04 đơn vị ứng viên nộp hồ sơ hợp lệ với các chiến lược cạnh tranh về giá và tiến độ tương đối biệt lập.

Biên bản mở thầu. (Nguồn MSC)

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng Kỹ thuật BMC tham gia dự thầu với mức giá gốc là 15.066.170.383,9222 đồng và không sử dụng thư giảm giá. Đối chiếu với giá trần của gói thầu, mức giá này thấp hơn 2.645.005.952 đồng, tạo ra tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dự kiến đạt tới 14,9%. Nhà thầu này đề xuất tiến độ thi công trọn gói trong 90 ngày.

Ứng viên tiếp theo là Liên danh Công ty TNHH Hà Phát Thịnh - Công ty TNHH Hoàng Lâm Long - Công ty TNHH Sản xuất thương mại thiết bị giáo dục Phạm Gia chào giá dự thầu gốc là 17.549.334.790,0303 đồng. Sau khi áp dụng thư giảm giá 2,1%, giá dự thầu thực tế của liên danh này chuyển dịch về mức 17.180.798.759,4397 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 2,9% với tiến độ đề xuất 90 ngày.

Trong khi đó, Liên danh XL Khu nhà ở CBCNV dự thầu với giá gốc là 17.471.971.676,2851 đồng, không có thư giảm giá, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 1,35% và giữ nguyên tiến độ 90 ngày theo yêu cầu của E-HSMT.

Đáng chú ý, hồ sơ thầu ghi nhận hiện tượng đặc trưng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Giá dự thầu gốc ban đầu của đơn vị này chào ở mức 17.713.062.080,8824 đồng, vượt giá trần gói thầu được duyệt là 1.785.744 đồng. Tuy nhiên, nhờ đính kèm thư giảm giá với tỷ lệ 1,5%, giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu được kéo về mức 17.447.366.149,6691 đồng, đưa hồ sơ về trạng thái hợp lệ pháp lý với tỷ lệ tiết kiệm dự kiến đạt xấp xỉ 1,4%. Điểm lợi thế cạnh tranh của liên danh này nằm ở việc đề xuất rút ngắn tiến độ thực hiện xuống còn 85 ngày, giảm 05 ngày so với yêu cầu trần của chủ đầu tư.

Hiện gói thầu số 03: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo Khu nhà ở CBCNV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vẫn đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ, chưa có kết quả cuối cùng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.