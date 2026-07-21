Đồng Tháp: Gói thầu hơn 11 tỷ tại Tân Hộ Cơ có gì đáng chú ý?

Công ty CP XD công trình giao thông Đồng Tháp trúng gói xây lắp hơn 10,8 tỷ đồng tại xã Tân Hộ Cơ. Hồ sơ đấu thầu cho thấy thời gian chuẩn bị hồ sơ chỉ 7 ngày.

Theo dữ liệu ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quá trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Đường vào khu dân cư Gò Bói (đoạn từ lộ 30 cũ đến đê bao Trại 3), gồm các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và chiếu sáng, do Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ (Đồng Tháp) làm chủ đầu tư, đang đặt ra những vấn đề cần xem xét về việc bảo đảm thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định, qua đó có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Theo hồ sơ quản lý đấu thầu, Gói thầu số 05 (Mã TBMT: IB2600325651) được phát hành E-HSMT ngày 2/7/2026. Thời điểm đóng và mở thầu được ấn định vào 9 giờ ngày 9/7/2026. Như vậy, khoảng thời gian để các nhà thầu nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu là 7 ngày.

Thông báo mời thầu ghi rõ thời điểm phát hành E-HSMT ngày 2/7/2026. Thời điểm đóng và mở thầu được ấn định vào 9 giờ ngày 9/7/2026. Nguồn: MSC

Đối chiếu điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị không quá 20 tỷ đồng, thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 9 ngày. Với các mốc thời gian thể hiện trong hồ sơ, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này đặt ra dấu hiệu chưa phù hợp với quy định nêu trên và cần được xem xét, đối chiếu theo quy định của pháp luật.

Theo Biên bản mở thầu ngày 9/7/2026, hệ thống chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp. Đến ngày 15/7/2026, Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ ban hành Quyết định số 1779/QĐ-PKT.ĐTXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, giá gói thầu được duyệt là 11.158.595.891 đồng, trong khi giá trúng thầu của Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp là 10.801.766.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,19%.

Quyết định số 1779/QĐ-PKT.ĐTXD của Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ. Nguồn MSC

Đáng chú ý, cùng ngày phát hành E-HSMT (2/7/2026), chủ đầu tư cũng ban hành Quyết định số 1597/QĐ-PKT.ĐTXD về việc sửa đổi hồ sơ mời thầu, trong đó điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến khối lượng kỹ thuật. Việc hồ sơ mời thầu được sửa đổi trong thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, cùng với khoảng thời gian chuẩn bị hồ sơ chỉ 7 ngày, là những tình tiết cần được xem xét khi đánh giá mức độ bảo đảm cạnh tranh của gói thầu.

Nhà thầu từng tham gia 75 gói thầu

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đồng Tháp (MST: 1400104622) đã tham gia 75 gói thầu, trong đó trúng 25 gói, trượt 49 gói và hủy 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt 119.893.467.709 đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 24.935.996.000 đồng.

Đáng chú ý, dữ liệu cũng cho thấy doanh nghiệp này từng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100% tại một số chủ đầu tư như Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Cao Lãnh (cũ), Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất TP Hồng Ngự (cũ) và Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh (cũ). Việc doanh nghiệp tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu tại xã Tân Hộ Cơ trong bối cảnh gói thầu chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là tình tiết đáng lưu ý khi xem xét mức độ cạnh tranh của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cần tuân thủ quy định về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có giá trị không quá 20 tỷ đồng, thời gian tối thiểu để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu là 9 ngày.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, căn cứ các mốc thời gian được thể hiện trong hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại gói thầu này cần được đối chiếu với quy định của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP để đánh giá tính phù hợp của quy trình thực hiện.

"Việc rút ngắn thời gian xuống 07 ngày là dấu hiệu rõ ràng vi phạm điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Hành vi này triệt tiêu tính cạnh tranh, công bằng - nguyên tắc cốt lõi được Luật Đấu thầu bảo vệ", Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định.