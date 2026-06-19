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Bạn đọc - Phản biện

Phước Hậu: Gói thầu 1,35 tỷ chỉ định Công ty LT Kiên Long với tỷ lệ tiết kiệm 0%

Gói thầu duy tu, bảo trì đường nội đồng tại xã Phước Hậu vừa được phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty LT Kiên Long với mức tiết kiệm ngân sách là 0 đồng.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phước Hậu vừa ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công). Đây là gói thầu thuộc công trình Duy tu, bảo trì tuyến đường nội đồng, đoạn từ đất ông Võ Ngọc Lễ đến sông Quao, thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu. Dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp xã năm 2026 nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn địa phương.

Quy trình ban hành quyết định ngay trong ngày

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các bước pháp lý để lựa chọn đơn vị thi công công trình giao thông này được cơ quan quản lý triển khai một cách nhanh chóng. Cụ thể, ngày 28/05/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Phước Hậu đã ký Quyết định số 62/QĐ-PKT để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay trong ngày, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 63/QĐ-PKT cũng được ban hành để giao gói thầu số 05 cho Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long.

Theo Quyết định số 62/QĐ-PKT, dự toán gói thầu xây lắp sau thuế được xác định là 1.358.681.395 đồng (chưa bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công là 3.645.960 đồng). Tại văn bản phê duyệt kết quả sau đó, giá chỉ định thầu dành cho Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long được ấn định đúng 1.358.681.395 đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá dự toán công trình và giá trúng thầu ghi nhận con số 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương tại gói thầu xây lắp đạt mức 0%. Phương thức thực hiện được xác định là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong khoảng 120 ngày.

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Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 63/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu bản địa và bài toán thương thảo giá

Về đơn vị được chọn, Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long (Mã số thuế: 4500667180) có trụ sở đăng ký hoạt động tại thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử tham gia đấu thầu công khai của doanh nghiệp này tương đối khiêm tốn khi tham gia 8 gói thầu, trong đó trúng cả 8 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 7.797.196.963 đồng. Tuy nhiên, việc đóng trụ sở ngay tại địa bàn xã Phước Hậu là một lợi thế thực tế giúp nhà thầu dễ dàng tiếp cận thông tin, am hiểu địa hình để tổ chức nhân lực, máy móc triển khai thi công tuyến đường nội đồng từ đất ông Võ Ngọc Lễ đến sông Quao đúng tiến độ.

Xét về khía cạnh quy trình, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ sử dụng vốn sự nghiệp là hoàn toàn phù hợp với các hạn mức đầu tư được quy định trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này giúp tinh giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa công trình phục vụ dân sinh. Do đó, việc trúng khít giá tại các gói thầu này không mang tính bất thường về mặt pháp lý.

Dù vậy, dưới góc nhìn tài chính công, dư luận và các nhà quản lý luôn kỳ vọng vào vai trò chủ động của chủ đầu tư trong khâu kiểm soát chi phí. Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia kinh tế mảng đầu tư công, các gói thầu chỉ định thầu tuy không phải cạnh tranh trực tiếp về giá trên sàn đấu thầu rộng rãi, nhưng không có nghĩa là giữ nguyên hoàn toàn giá dự toán ban đầu. Cơ quan được giao quản lý vốn cần phát huy trách nhiệm giải trình thông qua hoạt động thương thảo trực tiếp với nhà thầu để tối ưu hóa chi phí, bảo đảm tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước, dù là dòng vốn cấp tỉnh hay vốn sự nghiệp cấp xã.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Chỉ định thầu gấp rút #Quy trình nhanh trong xây dựng #Quản lý vốn ngân sách địa phương #Hình thức đấu thầu hợp lý #Vấn đề tiết kiệm ngân sách

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Bạn đọc - Phản biện

Liên danh Công ty Thái Sơn trúng gói thầu hơn 14 tỷ đồng tại xã Tân Hưng

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Đường ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) chỉ ghi nhận một liên danh dự và trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 08/06/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng đã ký Quyết định số 49/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1). Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cấp cơ sở, đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) với tổng mức đầu tư 16,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 14,517 tỷ đồng. Sau quá trình mở và chấm thầu, đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, bao gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, địa chỉ tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, địa chỉ tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai.

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Bạn đọc - Phản biện

Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Công ty Trương Vương vừa trúng gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường giao thông tại xã Phước Sơn với giá trúng thầu 3,44 tỷ đồng, tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

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Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu rộng rãi tại xã Phú Trung: Tỷ lệ giảm giá chỉ đạt xấp xỉ 0,45%

Với tỷ lệ tiết kiệm công quỹ khoảng 0,45%, Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng đã trúng gói thầu xây lắp giao thông trị giá hơn 2,6 tỷ đồng tại xã Phú Trung.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Phú Trung (TP Đồng Nai) vừa ký Quyết định số 134/QĐ-TTDVTH ngày 01/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án xây dựng đường NT30 và đường GTNT thôn Phú Bình, đoạn từ nghĩa trang thôn Phú Bình và ĐT 753B kết nối với xã Đồng Tâm. Dự án này trước đó đã được phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 của Chủ tịch UBND xã Phú Trung.

Tại quyết định số 102/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra ở 2.649.423.500 đồng. Đơn vị trúng thầu tại Quyết định số 134/QĐ-TTDVTH là Công ty TNHH Một thành viên Việt Thắng, với giá trúng thầu cụ thể là 2.637.372.601 đồng. Như vậy, thông qua một quy trình đấu thầu rộng rãi được công bố công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền tiết kiệm thu về cho công quỹ chỉ khoảng 12.050.899 đồng. Tương đương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức xấp xỉ 0,45%.

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