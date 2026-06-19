Phước Hậu: Gói thầu 1,35 tỷ chỉ định Công ty LT Kiên Long với tỷ lệ tiết kiệm 0%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phước Hậu vừa ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công). Đây là gói thầu thuộc công trình Duy tu, bảo trì tuyến đường nội đồng, đoạn từ đất ông Võ Ngọc Lễ đến sông Quao, thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu. Dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp xã năm 2026 nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn địa phương.

Quy trình ban hành quyết định ngay trong ngày

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các bước pháp lý để lựa chọn đơn vị thi công công trình giao thông này được cơ quan quản lý triển khai một cách nhanh chóng. Cụ thể, ngày 28/05/2026, Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Phước Hậu đã ký Quyết định số 62/QĐ-PKT để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngay trong ngày, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 63/QĐ-PKT cũng được ban hành để giao gói thầu số 05 cho Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long.

Theo Quyết định số 62/QĐ-PKT, dự toán gói thầu xây lắp sau thuế được xác định là 1.358.681.395 đồng (chưa bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công là 3.645.960 đồng). Tại văn bản phê duyệt kết quả sau đó, giá chỉ định thầu dành cho Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long được ấn định đúng 1.358.681.395 đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá dự toán công trình và giá trúng thầu ghi nhận con số 0 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương tại gói thầu xây lắp đạt mức 0%. Phương thức thực hiện được xác định là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong khoảng 120 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 63/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu bản địa và bài toán thương thảo giá

Về đơn vị được chọn, Công ty TNHH Xây dựng LT Kiên Long (Mã số thuế: 4500667180) có trụ sở đăng ký hoạt động tại thôn Ninh Quý 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa. Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, lịch sử tham gia đấu thầu công khai của doanh nghiệp này tương đối khiêm tốn khi tham gia 8 gói thầu, trong đó trúng cả 8 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 7.797.196.963 đồng. Tuy nhiên, việc đóng trụ sở ngay tại địa bàn xã Phước Hậu là một lợi thế thực tế giúp nhà thầu dễ dàng tiếp cận thông tin, am hiểu địa hình để tổ chức nhân lực, máy móc triển khai thi công tuyến đường nội đồng từ đất ông Võ Ngọc Lễ đến sông Quao đúng tiến độ.

Xét về khía cạnh quy trình, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ sử dụng vốn sự nghiệp là hoàn toàn phù hợp với các hạn mức đầu tư được quy định trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Quy trình này giúp tinh giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm đưa công trình phục vụ dân sinh. Do đó, việc trúng khít giá tại các gói thầu này không mang tính bất thường về mặt pháp lý.

Dù vậy, dưới góc nhìn tài chính công, dư luận và các nhà quản lý luôn kỳ vọng vào vai trò chủ động của chủ đầu tư trong khâu kiểm soát chi phí. Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, chuyên gia kinh tế mảng đầu tư công, các gói thầu chỉ định thầu tuy không phải cạnh tranh trực tiếp về giá trên sàn đấu thầu rộng rãi, nhưng không có nghĩa là giữ nguyên hoàn toàn giá dự toán ban đầu. Cơ quan được giao quản lý vốn cần phát huy trách nhiệm giải trình thông qua hoạt động thương thảo trực tiếp với nhà thầu để tối ưu hóa chi phí, bảo đảm tiết kiệm tối đa cho ngân sách nhà nước, dù là dòng vốn cấp tỉnh hay vốn sự nghiệp cấp xã.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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