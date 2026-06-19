Nhà thầu Tấn Vấn và chuỗi trúng thầu sát giá dự toán tại tỉnh Gia Lai [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn mang mã số doanh nghiệp 5901126423, có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Phường Phù Đổng, tỉnh Gia Lai. Mặc dù được định danh trong hệ thống đăng ký kinh doanh là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoạt động trong lĩnh vực xây lắp dân dụng và bảo trì hạ tầng, nhưng hồ sơ tham gia đấu thầu đầu tư công của đơn vị này lại cho thấy một tỷ lệ phê duyệt trúng thầu ấn tượng tại địa phương. Cụ thể, trong giai đoạn kéo dài từ năm 2025 đến năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 13 gói thầu xây lắp trên địa bàn và được ghi nhận trúng tuyệt đối cả 13 gói thầu này, mang về tổng giá trị trúng thầu gần 11 tỷ đồng. Đây là những con số thực tế thu hút sự chú ý của các chuyên gia theo dõi mảng mua sắm công.

Ghi nhận từ các gói thầu không qua đấu thầu rộng rãi

Điểm đặc trưng xuất hiện xuyên suốt trong bức tranh hoạt động đầu tư và xây dựng của doanh nghiệp này là 12/13 gói thầu xây lắp độc lập mà Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 đều không thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng công khai. Thay vào đó, đơn vị này liên tục được các chủ đầu tư trực tiếp áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức "chỉ định thầu" hoặc "chỉ định thầu rút gọn". Cơ chế giao thầu trực tiếp này hoàn toàn được pháp luật về đấu thầu cho phép áp dụng trong những điều kiện và hạn mức tài chính nhất định nhằm tối ưu hóa thời gian và đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc.

Tuy nhiên, đặc thù kỹ thuật của hình thức chỉ định thầu là không có sự cạnh tranh trực tiếp về giá cả cũng như các giải pháp kỹ thuật thi công trên nền tảng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Quá trình này không phát hành số thông báo mời thầu rộng rãi để kêu gọi các nhà thầu khác cùng tham gia nộp hồ sơ, do đó toàn bộ quy trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và chốt mức giá cuối cùng chỉ diễn ra khép kín trong nội bộ giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu duy nhất được mời. Khi bóc tách các quyết định gốc được phê duyệt, các chỉ số kinh tế phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách bắt đầu bộc lộ những con số cần được phân tích chi tiết.

Chi tiết các gói thầu xây lắp công ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 0%

Một trong những dẫn chứng điển hình về hiệu quả tiết kiệm ngân sách được ghi nhận tại gói thầu thi công lắp đặt biển hiệu do Bưu điện tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Vào ngày 13/01/2026, Giám đốc Nguyễn Gia Bình đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-BĐGL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn trúng thầu với mức giá chính xác là 211.622.399 đồng. Điều đáng nói là mức giá trúng thầu được phê duyệt này lại trùng khớp hoàn toàn, bằng đúng 100% so với giá trị dự toán được lập ban đầu của gói thầu. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn cho ngân sách nhà nước tại dự án này đạt con số chính xác là 0%. Việc một gói thầu thi công biển hiệu thông thường được áp dụng cơ chế giao thầu thẳng và không mang lại bất kỳ đồng tiền tiết kiệm nào cho công quỹ đang là một tín hiệu cần được rà soát kỹ lưỡng về tính hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, hồ sơ dữ liệu cũng ghi nhận một kịch bản tương tự tại dự án cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, nhà thí nghiệm thực hành, nhà vệ sinh học sinh tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Tại Quyết định số 37/QĐ-THPTNTMK ngày 26/08/2025 do Hiệu trưởng Trương Văn Tùng ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn tiếp tục là đơn vị duy nhất được gọi tên vào vị trí trúng thầu với giá trị hợp đồng là 1.288.350.000 đồng thông qua hình thức chỉ định thầu quy mô nhỏ, thể hiện sự quen thuộc của nhà thầu đối với các công trình sửa chữa trường học công lập tại địa phương.

Quyết định số 37/QĐ-THPTNTMK. Nguồn MSC

Kịch bản tỷ lệ tiết kiệm chính xác 5% tại các gói thầu trường học

Ở một diễn biến mang sắc thái kinh tế khác, tại các gói thầu xây lắp có quy mô tài chính lớn hơn do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trực tiếp đứng tên làm chủ đầu tư, kịch bản về tỷ lệ tiết kiệm tài chính lại được ghi nhận dừng lại ở một ngưỡng cố định. Cụ thể, tại gói thầu sửa chữa cải tạo nhà học lý thuyết, cổng, tường rào và nhà xe học sinh thuộc Trường THCS và THPT Y Đôn, Giám đốc Sở Phạm Văn Nam đã ký ban hành Quyết định số 3463/QĐ-SGDĐT ngày 05/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn. Giá dự toán của gói thầu này được duyệt ở mức 1.551.940.000 đồng, và sau khi hai bên tiến hành các bước thương thảo trực tiếp, giá trúng thầu cuối cùng được chốt ở con số 1.474.343.000 đồng. Phép tính cơ bản giữa giá dự toán và giá trúng thầu cho thấy tỷ lệ giảm giá đạt chính xác con số 5% không lệch một phân.

Quyết định 3463/QĐ-SGDĐT. Nguồn MSC

Đáng chú ý, cũng trong cùng ngày 05/06/2026, một gói thầu khác có tính chất tương tự là sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh học sinh, tường rào, cổng chính và hệ thống mương thoát nước sân tại Trường THPT số 1 Phù Mỹ (đơn vị hành chính hiện đã thuộc địa giới tỉnh Gia Lai theo bối cảnh sáp nhập mới) tiếp tục được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phê duyệt cho Công ty TNHH Một thành viên Tấn Vấn trúng thầu thông qua Quyết định số 3444/QĐ-SGDĐT. Tại dự án này, giá dự toán của gói thầu là 1.015.287.000 đồng, và mức giá trúng thầu được duyệt là 964.522.000 đồng. Một lần nữa, tỷ lệ tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công tại đây lại dừng lại ở con số 5% một cách chuẩn xác tuyệt đối.

Góc nhìn phân tích từ chuyên gia về tính cạnh tranh thị trường

Nhìn nhận và phân tích các dữ liệu kinh tế này dưới góc độ chuyên môn nghiệp vụ sâu, chuyên gia đấu thầu Đào Giang phân tích và đưa ra quan điểm: "Việc không tổ chức đấu thầu rộng rãi đồng nghĩa với việc không có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử cạnh tranh. Hiệu quả kinh tế của gói thầu lúc này phụ thuộc vào quá trình đàm phán của tổ chuyên gia. Con số 5% tại các gói thầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho thấy chủ đầu tư đã tuân thủ mức giảm giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, nếu dự án được đưa ra đấu thầu rộng rãi, khả năng tiết kiệm ngân sách có thể đạt mức cao hơn nhờ sự cạnh tranh giữa các nhà thầu".

Môi trường pháp lý và các quy định về mua sắm công được xây dựng nhằm tạo ra không gian cạnh tranh sòng phẳng, qua đó hỗ trợ các cơ quan nhà nước tìm kiếm được những nhà thầu có năng lực thi công tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho công quỹ. Khi một doanh nghiệp liên tục bước qua cánh cửa của hình thức chỉ định thầu để nắm giữ hàng loạt dự án xây lắp gối đầu nhau, tính cạnh tranh tự do của thị trường phần nào sẽ bị hạn chế và thu hẹp. Hiện tượng kinh tế này đòi hỏi công tác giám sát, thanh tra và hậu kiểm của các cơ quan chức năng cần được rà soát sâu hơn về các tiêu chí kỹ thuật, quy trình lựa chọn để đảm bảo tính minh bạch tối đa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nhìn từ các quy định pháp lý về chỉ định thầu